บิ๊กกลาโหม แนะ 'อินฟลูฯ' ทำคอนเทนต์ชายแดน ควรมีจริยธรรม ห่วงกระทบความมั่นคง

การเมืองและความมั่นคง News

ชายแดนไทย-กัมพูชาอินฟลูเอนเซอร์จริยธรรมสื่อ
📆4/7/2026 12:27 PM
📰siamrath_online
พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม แสดงความกังวลต่อการนำเสนอข้อมูลของอินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมแนะให้คำนึงถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบ ชี้แจงเหตุผลการย้าย น.อ.ธรรมนูญ

พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความสงบเรียบร้อยและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ ท่านกล่าวว่า หากเกิดสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นอีกครั้ง จะต้องมีสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเตรียมพร้อมรับมือ อย่างไรก็ตาม ท่านได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มบุคคลที่เรียกกันว่า ' อินฟลูเอนเซอร์ ' ซึ่งมักสร้างเนื้อหาเพื่อดึงดูดความสนใจและเพิ่มยอดผู้เข้าชมบนโลกออนไลน์

โดยบางครั้งเนื้อหาเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและทำให้สถานการณ์ชายแดนตึงเครียดขึ้น ท่านเน้นย้ำว่า ในฐานะพลเมืองไทย ทุกคนควรมีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการนำเสนอข้อมูล โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจสร้างความกดดันให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน นอกจากนี้ ท่านยังได้กล่าวถึงกรณีการโยกย้าย นาวาเอกธรรมนูญ วรรณา จากผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ไปดำรงตำแหน่งผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกองทัพเรือ ท่านเชื่อว่าการโยกย้ายครั้งนี้มีเหตุผลและความเหมาะสม เนื่องจาก นาวาเอกธรรมนูญ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ชายแดนเป็นอย่างดี และเคยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติภารกิจในเหตุการณ์สู้รบไทย-กัมพูชามาก่อน\พลโทอดุลย์ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การโยกย้ายดังกล่าวเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด โดยเชื่อว่า นาวาเอกธรรมนูญ จะสามารถนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการดูแลเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านเชื่อว่า นาวาเอกธรรมนูญ จะสามารถพิจารณาและวางแผนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเร่งด่วนและความสำคัญของแต่ละจุด นอกจากนี้ พลโทอดุลย์ ยังได้เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นในผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) ในฐานะผู้บังคับบัญชาที่สามารถพิจารณาการโยกย้ายได้อย่างรอบคอบและมีเหตุผล ท่านเชื่อว่า การตัดสินใจของ ผบ.นย. จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานและประเทศชาติ โดยมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความเหมาะสมและความสามารถของบุคลากรแต่ละท่าน พลโทอดุลย์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ทหารเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดน การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลาง รวมถึงการหลีกเลี่ยงการสร้างข่าวลือหรือข้อมูลเท็จ เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นระหว่างกัน\พลโทอดุลย์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความสำคัญของการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ท่านเชื่อว่า การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดน ควรดำเนินการผ่านการเจรจาและการหารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ท่านยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดน โดยเชื่อว่าการพัฒนาเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ พลโทอดุลย์ ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน ไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ หรือหน่วยงานพลเรือนต่างๆ ท่านเชื่อว่า การสนับสนุนเหล่านี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม พลโทอดุลย์ ได้สรุปว่า การรักษาความมั่นคงและความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนเป็นความรับผิดชอบของทุกคน ทั้งประชาชน อินฟลูเอนเซอร์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทุกคนควรมีบทบาทในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเท

