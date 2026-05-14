บิ๊ก กยท. ชี้ตลาดยางพาราคึกคัก ราคายังพุ่งไม่หยุด ‘แอล.ที.การยาง’ ชนะประมูลตามตลาดใหญ่

บิ๊ก กยท. ชี้ตลาด ยางพารา คึกคัก ราคา ยังพุ่งไม่หยุด จากของมีน้อย ความต้องการสูง 'แอล. ที. การยาง' ชนะ ประมูล ตามตลาดใหญ่ ให้ ราคา สูงสุดเหนือคู่แข่งที่ 89 บาท/กก.
ค. 69 ที่ 89.00 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวสูงขึ้น 0.50 บาทคาดการณ์เดือนพฤษภาคม 2569 ราคายางพารามีแนวโน้ม ทรงตัวถึงปรับลดลงเล็กน้อยในระยะสั้นเปิดเผยถึง สถานการณ์ซื้อขายยางพารา วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ว่า ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 เปิดตลาดอยู่ที่ 89.00 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.50 บาท สะท้อนทิศทางตลาดที่ยังทรงตัวในระดับสูง ท่ามกลางแรงหนุนจากความต้องการใช้ยางในตลาดโลกและภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สำหรับปริมาณยางเข้าสู่ตลาดกลาง 3 แห่งภาคใต้ ประกอบด้วย สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา 27 ตัน , สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช 72 ตัน และสำนักงานตลาดกลางยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 70 ตัน รวมปริมาณยางประมาณการทั้งสิ้น 169 ตัน ‘ผลการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น 3 วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 พบว่า บริษัท แอล.
ที. การยาง จำกัด คว้าชัยชนะการประมูลทั้ง 3 ตลาด ด้วยราคา 87.88 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.01 บาทจากรอบก่อนหน้าโดยตลาดกลางยางจังหวัดสงขลา บริษัท แอล. ที.
การยาง จำกัด ยังรักษาระดับราคาไว้ที่ 87.88 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่คู่แข่งเสนอซื้อที่ 87.04 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนตลาดกลางยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัท แอล. ที.
การยาง จำกัด ชนะประมูลที่ 87.88 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนคู่แข่งเสนอซื้อที่ 87.06 บาทต่อกิโลกรัม นายโกศล กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม คาดการณ์ว่าในเดือนพฤษภาคม 2569 ราคายางพารามีแนวโน้มทรงตัวถึงปรับลดลงเล็กน้อยในระยะสั้น เนื่องจากตลาดเริ่มรู้ถึงปริมาณอุปทานใหม่ที่ทยอยเข้าสู่ตลาดหลังจากการเปิดกรีดยางฤดูกาลใหม่ ส่งผลให้สต็อกยางในประเทศเริ่มทยอยพื้นตัวจากจุดต่ำสุด อย่างไรก็ตาม ปริมาณยางที่ออกสู่ตลาดยังคงมีจำกัดในช่วงต้นฤดูการผลิต เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกเป็นอุปสรรคต่อการกรีดยา
