บิ๊ก D Gerrard ประกาศเป็นศิลปินอิสระ ขอแฟนๆ ซัพพอร์ต

บิ๊ก D Gerrard หรือ บิ๊ก ประกาศเป็นศิลปินอิสระหลังสิ้นสุดสัญญากับ Warner Music Thailand เป็นเวลา 8 ปี พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน และสัญญาว่าจะยังคงสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไป
บิ๊ก D Gerrard ประกาศก้าวสู่ ศิลปินอิสระ หลังอยู่กับ Warner Music Thailand มานานถึง 8 ปี พร้อมขอแฟนๆ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดย บิ๊ก D Gerrard หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ 'บิ๊ก' ได้ออกมาประกาศข่าวสำคัญผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว แจ้งให้แฟนๆ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเส้นทางอาชีพดนตรีของเขา หลังจากที่ได้ร่วมงานกับค่าย เพลง Warner Music Thailand มาเป็นระยะเวลานานถึง 8 ปี การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตของเขาในฐานะ ศิลปินอิสระ ซึ่ง บิ๊ก D Gerrard ได้แสดงความรู้สึกขอบคุณต่อค่าย เพลง เดิม ทีมงาน และแฟน เพลง ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด บิ๊ก D Gerrard ได้กล่าวถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายและยากลำบากในการปรับตัว เนื่องจากต้องจัดการทุกอย่างด้วยตนเองทั้งหมด หลังจากที่เคยมีทีมงานคอยสนับสนุนและดูแลในทุกด้าน อย่างไรก็ตาม เขายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงาน เพลง ต่อไป และสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพื่อตอบแทนความรักและความเชื่อมั่นที่แฟนๆ มีให้เสมอ บิ๊ก D Gerrard เล่าถึงจุดเริ่มต้นของเส้นทางดนตรีว่า เริ่มต้นจากการเป็นศิลปินใต้ดินที่ใฝ่ฝันอยากให้ผู้คนได้รู้จักและฟัง เพลง ของเขา และรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ความฝันของเขากลายเป็นจริงเมื่อมีผู้คนให้ความสนใจและสนับสนุนผลงานของเขามากขึ้น เขาได้ตระหนักถึงความสำคัญของทุกช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จและช่วงเวลาที่เผชิญกับอุปสรรค เพราะทุกสิ่งทุกอย่างได้หล่อหลอมให้เขากลายเป็นศิลปินที่เขามีอยู่ในวันนี้ บิ๊ก D Gerrard มองว่าการเป็น ศิลปินอิสระ ในครั้งนี้เปรียบเสมือนการเปิดบทใหม่ในหนังสือชีวิตของเขา ซึ่งเป็นบทที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความท้าทาย แม้ว่าเขาจะไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ว่าจะยังมีผู้คนให้ความสนใจใน เพลง ของเขาหรือไม่ แต่เขาสัญญาว่าจะยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงาน เพลง ที่มีคุณภาพต่อไป นอกจากนี้ บิ๊ก D Gerrard ยังได้อัปเดตอาการหลังการผ่าตัดหมอนรองกระดูกหัวเข่า และแสดงความรู้สึกเหงาที่ไม่มีคนดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเผยความปรารถนาที่จะมีครอบครัวในอนาคต บิ๊ก D Gerrard ได้กล่าวขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานชีวิตให้เขาได้ทำในสิ่งที่รัก และหวังว่าแฟนๆ จะยังคงรอฟัง เพลง ใหม่ของเขา ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำอัลบั้มและคาดว่าจะได้ปล่อยให้ฟังกันในเร็วๆ นี้ บิ๊ก D Gerrard ได้ขอให้แฟนๆ ให้การสนับสนุนเขาอย่างต่อเนื่อง และสัญญาว่าจะไม่ทำให้ผิดหวัง เขาได้แสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อแฟน เพลง ที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจเขาเสมอมา โดยมองว่าแฟน เพลง คือครอบครัวของเขา และจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน เพลง ที่ตอบสนองความต้องการของแฟนๆ ได้อย่างดีที่สุด การประกาศครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆ ที่ต่างแสดงความยินดีและให้กำลังใจ บิ๊ก D Gerrard ในการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในฐานะ ศิลปินอิสระ พร้อมทั้งรอคอยที่จะได้ฟังผลงาน เพลง ใหม่ของเข.
