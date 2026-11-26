บิวตี้เจมส์ฉลอง 62 ปี จัดงาน GALA NIGHT มูลค่าอัญมณี 335 ล้านบาท
บิวตี้เจมส์ฉลองครบรอบ 62 ปี จัดงาน BEAUTY GEMS IN CONCERT GALA NIGHT นำเสนออัญมณีมูลค่า 335 ล้านบาท ร่วมด้วย แอนโทเนีย โพซิ้ว และนักร้องชื่อดัง ณ Kantana
บริษัท บิวตี้เจมส์ หรือ BEAUTY GEMS จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 62 ปีของการก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ " BEAUTY GEMS IN CONCERT GALA NIGHT Featuring Thailand's Divas" ซึ่งเป็นการผสมผสานความยิ่งใหญ่ของโลก อัญมณี ชั้นสูงเข้ากับศิลปะการแสดงทางดนตรีอย่างลงตัว งานนี้มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ณ Kantana Virtual Production Studio โดยเป็นงานที่เน้นการนำเสนอประสบการณ์พิเศษผ่านการสวมใส่เครื่องประดับมูลค่าสูงและการแสดงจากศิลปินชั้นนำ
งานครบรอบ 62 ปีและมูลค่าอัญมณี 335 ล้านบาท
งานเลี้ยงกาล่าคืนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนความสง่างามและความสำเร็จที่มั่นคงของแบรนด์บิวตี้เจมส์มาอย่างยาวนาน โดยจุดเด่นสำคัญของงานคือการนำเสนอชุดเครื่องประดับไฮไลท์จำนวน 4 ชิ้น ซึ่งมีมูลค่ารวมกันสูงถึง 335 ล้านบาท งานครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงสินค้า แต่เป็นการเล่าเรื่องราวผ่านศิลปะสองแขนง ได้แก่ การออกแบบเครื่องประดับและการแสดงดนตรี เพื่อสร้างความประทับใจและความทรงจำอันยาวนานให้กับผู้เข้าร่วมงานAlso read'จอมโจรทิวลี่' สิ้นท่า! ตำรวจ ปคบ. จับกุมพร้อมพวก แจ้ง 3 ข้อหาหนัก
คุณหนึ่ง-สุริยน ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท บิวตี้เจมส์ ได้เป็นศูนย์กลางในการรังสรรค์รายละเอียดทุกส่วนของโรงแรมกาล่าครั้งนี้ พร้อมกับการนำเครื่องประดับมูลค่า 100 ล้านบาท มาประดับบนร่างกายของเธอเองเพื่อเป็นตัวอย่างแรก เครื่องประดับชิ้นนี้คือ "สร้อยคอพลอยประดับเพชร" ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงามของธรรมชาติและผึ้ง สื่อถึงอิสระภาพและความสง่างาม
สร้อยคอทองคำขาว 18 กะรัต น้ำหนัก 77.40 กรัม ประดับด้วยพลอยไพลิน 1.70 กะรัต พลอยบุษราคัม 1.32 กะรัต และเพชรน้ำหนักรวม 8.72 กะรัต การออกแบบนี้สะท้อนถึงความเปล่งประกายในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยคุณสุริยนระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่แบรนด์อัญมณีไทยและทั่วโลกจัดงานเฉลิมฉลองในรูปแบบ IN CONCERT GALA NIGHT ซึ่งต้องการให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมและรู้สึกถึงสุนทรียภาพร่วมกัน
พิธีกรระดับโลกร่วมโชว์เครื่องประดับมูลค่ามหาศาล
งานนี้ได้รับเกียรติจาก แอนโทเนีย โพซิ้ว อดีตมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางงามจักรวาล 2023 ทำหน้าที่พิธีกรพร้อมกับ ลุค-อิชิคาว่า พลาวเด้น โดย แอนโทเนีย ได้สวมใส่เครื่องประดับมูลค่า 85 ล้านบาท เพื่อสะท้อนความหรูหราในระดับสากล เครื่องประดับชิ้นนี้มีชื่อว่า "สร้อยคอพลอยไพลินประดับเพชร" ซึ่งถ่ายทอดความงดงามของพลอยไพลินหลากเฉดสีที่เรียงร้อยอย่างเป็นจังหวะราวกับบทเพลง
สร้อยคอทองคำขาว 18 กะรัต น้ำหนัก 125.14 กรัม นี้ประดับด้วยไพลินน้ำหนักรวม 310.41 กะรัต และเพชรน้ำหนักรวม 25.96 กะรัต การออกแบบนี้เน้นความวิจิตรบรรจงของประกายเพชรที่ผสานกับความสง่างามของสีน้ำเงินเข้ม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์บิวตี้เจมส์ที่ต้องการสื่อถึงความเป็นไทยและสากลในเวลาเดียวกัน
นอกจากพิธีกรแล้ว งานนี้ยังมีการแสดงจากศิลปินระดับประเทศ ได้แก่ ตู่-นันทิดา แก้วบัวสาย และ แพท-สุธาสินี พุทธินันทน์ ที่ร่วมแบ่งปันเสียงเพลงทรงพลังและสะท้อนความหรูหราผ่านเครื่องประดับที่มีมูลค่าสูงไม่แพ้กัน การร่วมมือกันในครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงวงการความงาม ดนตรี และอัญมณีเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่น
โชว์เครื่องประดับมูลค่า 65-85 ล้านบาทโดยศิลปินเด่น
ตู่-นันทิดา แก้วบัวสาย ได้สวมใส่สร้อยคอพลอยไพลินประดับเพชรมูลค่า 65 ล้านบาท ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติและผึ้ง เช่นเดียวกันกับชิ้นแรก แต่มีการออกแบบที่ซับซ้อนกว่าเพื่อสะท้อนตัวตนของตัวมัมดีว่าเมืองไทย เครื่องประดับชิ้นนี้ผสานเส้นสายอันพลิ้วไหวของอัญมณีสีน้ำเงินเข้ากับแพตเทิร์นเรขาคณิตอย่างสมดุล
รายละเอียดของสร้อยคอตู๋ประกอบด้วย ไพลิน 1 เม็ดน้ำหนัก 20.87 กะรัต ไพลิน 116 เม็ดน้ำหนัก 14.97 กะรัต และเพชร 880 เม็ดน้ำหนัก 19.89 กะรัต ตัวเรือนผลิตจากทองคำขาว 18 กะรัตน้ำหนัก 0.95 กรัม และแพลตินัมน้ำหนัก 180.44 กรัม การใช้น้ำหนักทองคำและแพลตินัมที่แตกต่างจากชิ้นอื่นสร้างความโดดเด่นด้านโครงสร้างและความแข็งแกร่งของการออกแบบ
ในขณะที่ แพท-สุธาสินี พุทธินันทน์ สวมใส่สร้อยคอพลอยไพลินประดับเพชรมูลค่า 85 ล้านบาท ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความพลิ้วไหวของธรรมชาติ ลวดลายเพชรเรียงร้อยดุจกิ่งก้านและใบไม้ พร้อมไพลินสีน้ำเงินที่ห้อยระย้าอย่างสง่างามราวหยดน้ำค้าง เครื่องประดับชิ้นนี้ทำจากทองคำขาว 18 กะรัตน้ำหนัก 27.18 กรัม ประดับด้วยไพลินน้ำหนักรวม 48.03 กะรัต และเพชรน้ำหนักรวม 37.05 กะรัต
แขกคนสำคัญและไฮไลท์การแสดงดนตรีร่วมฉลอง
นอกจากกลุ่มศิลปินนำแล้วยังมีแขกคนสำคัญจากหลายแวดวงมาร่วมสร้างสีสัน เช่น ออย-ธนา สุทธิกมล และ ดา เอ็นโดรฟิน ที่ร่วมขับร้องเพลงประกอบบรรยากาศ งานนี้มีโชว์พิเศษจากนักร้องนักแสดงชื่อดังอย่าง เก่ง-อธิป เจริญชัยสกุลสุข และ แฟรงค์-ธนัตถ์ศรันย์ ซำทองไหลไหล ที่ตบเท้ามาร่วมฉลองความสำเร็จของแบรนด์
นอกจากนี้ยังมีโชว์พิเศษจากเซเลบริตีชื่อดัง คุณยุ้ย-ดร. ซึ่งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานฉลองครบรอบ 62 ปีของบิวตี้เจมส์ การจัดงานรูปแบบ IN CONCERT GALA NIGHT นี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่บิวตี้เจมส์ต้องการสร้างความแตกต่างในตลาดอัญมณีโลก โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์และความทรงจำมากกว่าการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว
คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล กล่าวเสริมว่าแนวคิดของงานคือการทำให้อัญมณีและดนตรีมาบรรจบกัน เพราะทั้งสองสิ่งสามารถสร้างความรู้สึกและความทรงจำที่อยู่กับเราไปได้นาน การจัดงานครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การชมเครื่องประดับ แต่เป็นพื้นที่ที่ความงดงามของเครื่องประดับ เสียงเพลง และศิลปะมาบรรจบกัน และหวังว่าสิ่งที่เหลืออยู่หลังจบงานคือความประทับใจของผู้ร่วมงาน
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