บิวกิ้น-พีพี คว้า 2 รางวัลใหญ่ WIEA International Entertainment Awards 2026 สร้างชื่อเสียงให้ไทย!

บิวกิ้น พุฒิพงศ์ และ พีพี กฤษฏ์ คว้ารางวัล “ศิลปินนานาชาติผู้ทรงอิทธิพล” และ “ศิลปินต่างประเทศยอดเยี่ยมแห่งปี 2026” จากเวที WIEA International Entertainment Awards 2026 ที่มาเก๊า สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนคลับและวงการบันเทิงไทย
ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของสองศิลปินไทย บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล และ พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนคลับและวงการบันเทิงไทย เมื่อทั้งคู่คว้ารางวัลอันทรงเกียรติจากเวที WIEA International Entertainment Awards 2026 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ Galaxy Arena, มาเก๊า ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2026 งานประกาศรางวัลครั้งนี้เป็นการรวมตัวของเหล่าศิลปินชั้นนำจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรากฏตัวของ บิวกิ้น และ พีพี ที่สร้างความฮือฮาและได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชนและแฟนๆ ที่เข้าร่วมงาน บิวกิ้น และ พีพี ไม่เพียงแต่เดินทางไปร่วมงานเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีด้วยการนำเพลงฮิตมามอบความสุขให้กับผู้ชมในงานอีกด้วย การแสดงของทั้งคู่ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม แสดงให้เห็นถึงความนิยมและความสามารถที่โดดเด่นของศิลปินไทยในระดับสากล นอกเหนือจากการแสดงที่น่าประทับใจแล้ว สิ่งที่สร้างความยินดีให้กับแฟนๆ อย่างมากคือการที่ทั้งคู่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ โดย Billkin Entertainment ได้ประกาศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียว่า บิวกิ้น ได้รับรางวัล “ศิลปินนานาชาติผู้ทรงอิทธิพล” (International Influential Artist) ในงาน Weibo International Entertainment Awards 2026 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับศิลปินที่มีอิทธิพลต่อวงการบันเทิงและมีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งทั่วโลก การได้รับรางวัลนี้เป็นการยืนยันถึงความสำเร็จและความนิยมของบิวกิ้นในฐานะศิลปินระดับนานาชาติ ในขณะเดียวกัน ต้นสังกัดของ พีพี ก็ได้ประกาศข่าวดีว่า พีพี กฤษฏ์ ได้รับรางวัล “ศิลปินต่างประเทศยอดเยี่ยมแห่งปี 2026” (Favorite International Artist of the Year) จากงาน WIEA Favorite International Artist ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับศิลปินต่างชาติที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆ ทั่วโลก การได้รับรางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความทุ่มเทของพีพีในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งบิวกิ้นและพีพีได้แสดงความขอบคุณต่อแฟนๆ ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ดาราเดลี่ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่จากใจจริง และหวังว่าจะได้เห็นผลงานที่น่าประทับใจของ บิวกิ้น และ พีพี อย่างต่อเนื่องในอนาคต ความสำเร็จของทั้งคู่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิลปินรุ่นใหม่ และเป็นความภาคภูมิใจของวงการบันเทิงไทยอย่างแท้จริง การเดินทางไปรับรางวัลในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับสากลอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยในระยะยาว การได้รับรางวัลจากเวทีระดับโลกเช่นนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของศิลปินไทยในการแข่งขันในระดับสากล และเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ในการพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพต่อไ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
