บิวกิ้นปล่อยซิงเกิลใหม่ระบบขัดข้อง(SOS)ร่วมงานใบเฟิร์นและโหน่งชะชะชา
บิวกิ้น ปล่อยซิงเกิลใหม่ ระบบขัดข้อง (SOS) เพลงโซลร่วมด้วยใบเฟิร์น พิมพ์ชนก และโหน่ง ชะชะชา ในมิวสิกวิดีโอวิทยายุทธสุดป่วน ฟังได้ทันทีบนสตรีมมิงแพลตฟอร์ม
พุฒิชัย เกษตรสิน หรือ บิวกิ้น ปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อ ระบบขัดข้อง (SOS) เป็นเพลงลำดับที่ 2 จากอัลบั้มใหม่แนวเพลงโซล
เนื้อหากล่าวถึงความรู้สึกสรวนเอนซ้ายละเมอกินไม่ได้นอนไม่หลับ กระส่ายกระสับเมื่อเจอคนที่ใช่ ไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนแต่ก็ต้องแพ้พ่ายแก่สายตาคนนั้นAlso read“บิวกิ้น” ซิงเกิลใหม่ “ระบบขัดข้อง (SOS)” ชวน “ใบเฟิร์น-โหน่ง” เป็นจอมยุทธ์ใน MV
รายละเอียดทีมสร้างสรรค์และกระบวนการผลิต
เค็กจาก Serious Bacon เป็นคนเขียนเนื้อเพลงและทำทำนองร่วมกับเมียง Serious Bacon ส่วนกิจจักร์ ตรียานนท์ หรือ Kijjaz ทำหน้าที่เรียบเรียงดนตรี
Kijjaz เคยทำเพลงรักแรกพบ Knock Knock ให้บิวกิ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ต่อเนื่องของทีมงานระดับมืออาชีพในวงการเพลง
ปฏิกิริยาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการ
มิวสิกวิดีโอเพลงนี้พาทุกคนท่องวิทยายุทธสุดป่วนไปพร้อมกับบิวกิ้น พุฒิชัย จอมยุทธอินฟลูเอนเซอร์ที่ต้องถือตะเกียบคู่มาต่อสู้กับปิ่นจากจอมยุทธสาวสวย
ปิ่นคือ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ที่ร่วมแสดงในวิดีโอคลิปนี้เพื่อสร้างความฮาสลับกับความสนุกแบบจัดเต็มให้กับผู้ชมทุกเพศทุกวัย
ผลกระทบเชิงลึกและขั้นตอนถัดไป
อาจารย์โหน่ง ชะชะชา และแก๊งยิมปีศาจ มาร่วมสร้างความฮาในครั้งนี้ด้วยเพื่อเพิ่มสีสันให้กับเนื้อหาวิดีโอคลิปอย่างชัดเจน
สามารถชมมิวสิกวิดีโอเพลงระบบขัดข้อง (SOS) ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากบิวกิ้นได้แล้วทางช่อง YouTube ของ Billkin Entertainment
และฟังเพลงนี้ได้ทันทีบนสตรีมมิงแพลตฟอร์มตามลิงก์ https://billkin.lnk.to/SOS อย่าลืมเล่านแผ่นเสียงเพลงนี้ไปพร้อมกัน
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