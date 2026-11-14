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บิวกิ้นปล่อยซิงเกิลใหม่ระบบขัดข้อง(SOS)ร่วมงานใบเฟิร์นและโหน่งชะชะชา

INNNEWS#18 in ประเทศไทย
บิวกิ้นปล่อยซิงเกิลใหม่ระบบขัดข้อง(SOS)ร่วมงานใบเฟิร์นและโหน่งชะชะชา
Billkin · ระบบขัดข้อง SOS · พุฒิชัย เกษตรสิน
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บิวกิ้น ปล่อยซิงเกิลใหม่ ระบบขัดข้อง (SOS) เพลงโซลร่วมด้วยใบเฟิร์น พิมพ์ชนก และโหน่ง ชะชะชา ในมิวสิกวิดีโอวิทยายุทธสุดป่วน ฟังได้ทันทีบนสตรีมมิงแพลตฟอร์ม

พุฒิชัย เกษตรสิน หรือ บิวกิ้น ปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อ ระบบขัดข้อง (SOS) เป็นเพลงลำดับที่ 2 จากอัลบั้มใหม่แนวเพลงโซล

เนื้อหากล่าวถึงความรู้สึกสรวนเอนซ้ายละเมอกินไม่ได้นอนไม่หลับ กระส่ายกระสับเมื่อเจอคนที่ใช่ ไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนแต่ก็ต้องแพ้พ่ายแก่สายตาคนนั้น

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รายละเอียดทีมสร้างสรรค์และกระบวนการผลิต

เค็กจาก Serious Bacon เป็นคนเขียนเนื้อเพลงและทำทำนองร่วมกับเมียง Serious Bacon ส่วนกิจจักร์ ตรียานนท์ หรือ Kijjaz ทำหน้าที่เรียบเรียงดนตรี

Kijjaz เคยทำเพลงรักแรกพบ Knock Knock ให้บิวกิ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ต่อเนื่องของทีมงานระดับมืออาชีพในวงการเพลง

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ปฏิกิริยาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการ

มิวสิกวิดีโอเพลงนี้พาทุกคนท่องวิทยายุทธสุดป่วนไปพร้อมกับบิวกิ้น พุฒิชัย จอมยุทธอินฟลูเอนเซอร์ที่ต้องถือตะเกียบคู่มาต่อสู้กับปิ่นจากจอมยุทธสาวสวย

ปิ่นคือ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ที่ร่วมแสดงในวิดีโอคลิปนี้เพื่อสร้างความฮาสลับกับความสนุกแบบจัดเต็มให้กับผู้ชมทุกเพศทุกวัย

ผลกระทบเชิงลึกและขั้นตอนถัดไป

อาจารย์โหน่ง ชะชะชา และแก๊งยิมปีศาจ มาร่วมสร้างความฮาในครั้งนี้ด้วยเพื่อเพิ่มสีสันให้กับเนื้อหาวิดีโอคลิปอย่างชัดเจน

สามารถชมมิวสิกวิดีโอเพลงระบบขัดข้อง (SOS) ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากบิวกิ้นได้แล้วทางช่อง YouTube ของ Billkin Entertainment

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และฟังเพลงนี้ได้ทันทีบนสตรีมมิงแพลตฟอร์มตามลิงก์ https://billkin.lnk.to/SOS อย่าลืมเล่านแผ่นเสียงเพลงนี้ไปพร้อมกัน

INNNEWS#18 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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Billkin ระบบขัดข้อง SOS พุฒิชัย เกษตรสิน ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก โหน่ง ชะชะชา

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