บิวกิ้น ภูวินทร์ เตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่ "ระบบขัดข้อง (SOS)" 12 พ.ย. นี้
บิวกิ้น ภูวินทร์ เตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่ "ระบบขัดข้อง (SOS)" ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2026 พร้อมตารางกิจกรรมและทีเซอร์ MV ที่สร้างกระแสความสนใจ
บิวกิ้น ภูวินทร์ ภูริพล นิตย์วิรุฬห์ เตรียมประกาศตัวผ่านซิงเกิลใหม่ " ระบบขัดข้อง ( SOS)" ที่จะปล่อยอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:00 น. การกลับมาครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางดนตรีของเขา โดยเน้นการสร้างบรรยากาศความตื่นเต้นผ่านตัวละครจอมยุทธในคอนเซปต์เพลงที่แตกต่างไปจากเดิม
กำหนดการปล่อยเพลงและเนื้อหาหลัก
บิวกิ้น ภูวินทร์ จะปล่อยเพลง "ระบบขัดข้อง (SOS)" ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่จะมีการเผยแพร่เอ็มวีอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ การกำหนดเวลาดังกล่าวเป็นการเปิดเผยที่ชัดเจนเพื่อให้แฟนเพลงสามารถเตรียมตัวติดตามรับฟังผลงานชิ้นใหม่นี้ได้ทันที โดยไม่มีการเลื่อนเวลาหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดิมแต่อย่างใดAlso readกรมอุตุฯ ประกาศเตือนฉบับ 12 ภาคใต้ฝนหนักทั่วหน้า 40 จังหวัดเตรียมรับมือ
เพลงใหม่ดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า "ระบบขัดข้อง (SOS)" ซึ่งสะท้อนถึงความขัดแย้งหรือสถานการณ์ที่วุ่นวายในบริบทของเนื้อเพลง การเลือกใช้ชื่อภาษาอังกฤษคู่กับไทยช่วยให้แฟนเพลงทั่วโลกสามารถเข้าถึงและค้นหาผลงานได้ง่ายขึ้นผ่านระบบค้นหาออนไลน์ โดยบิวกิ้น ภูวินทร์ ต้องการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อนผ่านแนวคิดนี้
แผนงานประชาสัมพันธ์และคอนเทนต์รายวัน
บิวกิ้น ภูวินทร์ ได้เปิดเผยตารางกิจกรรมรายวันเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงวันที่ปล่อยเพลงจริง โดยเริ่มต้นที่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2026 เวลา 17:00 น. กับภาพเปิดตัวตัวละครจอมยุทธของบิวกิ้น ภูวินทร์ จากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงในเวลา 18:00 น. ของวันเดียวกันจะเป็นภาพเปิดตัวตัวละครสาวลวดปริศนาที่ปรากฏในมิวสิกวิดีโอ
ต่อมาในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2026 เวลา 17:00 น. บิวกิ้น ภูวินทร์ จะปล่อยภาพที่แสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาระหว่างตัวละครจอมยุทธและสาวลวดปริศนา เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของเรื่องราวในเพลง ต่อไปคือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:00 น. ที่จะมีการปล่อยทีเซอร์เอ็มวี (MV TEASER) ชิ้นแรกให้เห็นภาพรวมของการผลิตที่มีคุณภาพสูง
ใกล้วันปล่อยเพลงเต็มตัว บิวกิ้น ภูวินทร์ จะปล่อยโปสเตอร์เปิดตัวตัวละครลึกลับเพิ่มเติมนั้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2026 เวลา 17:00 น. เพื่อเพิ่มความอยากรู้ของผู้ฟัง ก่อนที่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:00 น. จะเป็นการปล่อย Official MV เต็มรูปแบบ และปิดท้ายกิจกรรมในวันเดียวกันเวลา 20:00 น. ด้วยการไลฟ์สดผ่านแพลตฟอร์ม TikTok Live ของบิวกิ้น ภูวินทร์
การมีส่วนร่วมของแฟนคลับและกิจกรรมสด
หลังจากการปล่อยเอ็มวีอย่างเป็นทางการ บิวกิ้น ภูวินทร์ จะทำการไลฟ์สดบน TikTok Live เวลา 20:00 น. ของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2026 กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้โต้ตอบกับศิลปินโดยตรง เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ใกล้ชิดระหว่างบิวกิ้น ภูวินทร์ กับกลุ่มผู้ติดตามหลังจากการรอคอยการปล่อยผลงานชิ้นใหม่นี้
ตารางงานที่เข้มข้นนี้สะท้อนถึงความใส่ใจในรายละเอียดของการโปรโมตผลงานของบิวกิ้น ภูวินทร์ ทุกขั้นตอนถูกออกแบบมาเพื่อรักษาความสนใจของสาธารณชนอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ก่อนวันปล่อยเพลงจริง ซึ่งคาดว่าจะสร้างกระแสการพูดถึงเพลง "ระบบขัดข้อง (SOS)" อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์
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