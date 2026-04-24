บิวกิ้น เปิดฉากทัวร์คอนเสิร์ตที่มาเก๊า ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

บิวกิ้น สร้างปรากฏการณ์ความประทับใจด้วยคอนเสิร์ต “BILLKIN FEELFREQUENCY TOUR” ที่มาเก๊า สานต่อพลังแห่งเสียงดนตรีและคลื่นความรู้สึกสู่แฟนคลับต่างชาติ
บิวกิ้น ประเดิมทัวร์ คอนเสิร์ต ต่างประเทศ “ BILLKIN FEELFREQUENCY TOUR ” ที่ มาเก๊า อย่างยิ่งใหญ่ สร้างปรากฏการณ์ความประทับใจตลอดสองรอบการแสดง โดยแฟนๆ จำนวนมากได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความทรงจำอันแสนพิเศษครั้งนี้ ทัวร์ครั้งนี้เป็นการสานต่อพลังแห่งเสียงดนตรีและคลื่นความรู้สึกของ บิวกิ้น ไปยังแฟนคลับต่างชาติอย่างใกล้ชิด โดย บิวกิ้น ได้นำคอนเซ็ปต์ Music Quality จาก คอนเสิร์ต ก่อนหน้านี้ในประเทศไทยมาปรับปรุงและเรียบเรียงใหม่ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น พร้อมถ่ายทอดทุกอารมณ์ผ่านบทเพลงที่ผสมผสานการเล่าเรื่องราวได้อย่างลงตัว เสริมด้วยโปรดักชัน แสง สี เสียง และเอฟเฟกต์ที่ช่วยขับเคลื่อนอารมณ์ของเพลงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการออกแบบเวทีที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยสแตนด์ขั้นบันไดไม้และฉากโค้งวงกลมที่ประดับประดาด้วยแสงไฟโทนส้มอบอุ่น สร้างบรรยากาศที่ทั้งอบอุ่นและทรงพลังตลอดการแสดง นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมเซอร์ไพรส์พิเศษสำหรับแฟนๆ ในแต่ละเมืองอีกด้วย การแสดงเริ่มต้นด้วยเพลง ‘นับหนึ่ง (From Now On)’ ที่ปลุกพลังของผู้ชมตั้งแต่ต้น ก่อนจะพาเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความรู้สึกผ่านเพลง ‘Golden Hour’ และ ‘โคตรพิเศษ’ ตามด้วยจังหวะสนุกสนานในเพลง ‘Daily Magic’ ที่มีการแปรอักษรจากแฟนคลับ และความคึกคักต่อเนื่องด้วย ‘Play That Funky Music’ และ ‘I Feel Good’ จากนั้น บิวกิ้น ได้นำเสนอช่วงพิเศษด้วยการเรียบเรียงดนตรีใหม่และเสียงบรรเลงจากวงเครื่องสายที่ช่วยขยายความรู้สึกของทุกบทเพลงให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เริ่มจาก ‘การเดินทางที่สวยงาม (A Beautiful Ride)’ สู่เพลง ‘หยงหย่วน 永远 (Ever-Forever)’ ที่เป็นการนำเนื้อเพลง ‘สวยงามเสมอ’ มาถ่ายทอดในเวอร์ชันภาษาจีนที่สะท้อนความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้ง ตามด้วยความอบอุ่นของเพลง ‘You’re My Everything’ และความเศร้าของเพลง ‘หลอกกันทั้งนั้น’ และ ‘หรูเหอ 如何 (Skyline)’ ก่อนจะส่งต่อความประทับใจด้วยเพลง ‘ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ (I Like Us)’ ช่วงไฮไลต์ของการแสดงคือการผสมผสานระหว่าง Broadway Musical และ Jazz Big Band ที่ บิวกิ้น ถ่ายทอดออกมาได้อย่างมีเสน่ห์และคลาสสิก พร้อมเชื่อมต่อเข้าสู่เพลงระดับตำนานอย่าง ‘I Just Called To Say I Love You’ และ ‘My Way’ เพิ่มเติมความอบอุ่นให้กับค่ำคืนนี้ อีกหนึ่งช่วงที่น่าประทับใจคือการแสดงเปียโนเดี่ยวที่ บิวกิ้น ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเสียงเพลงได้อย่างลึกซึ้งและสะกดคนดูทั้งฮอลล์ โดยแต่ละวันมีการออกแบบเพลย์ลิสต์ที่แตกต่างกันเพื่อมอบความพิเศษให้กับแฟนๆ วันแรกมีการแสดงเพลง ‘แปลไม่ออก’, ‘ยิ้มทั้งน้ำตา (Always)’ และ ‘ใครจะรู้ (Silent Blue)’ ขณะที่วันที่สองมีการแสดงเพลง ‘ตัวโดน’, ‘ก้าวก่าย’ และ ‘กลับมาคบกันเถอะ (Please Please)’ ก่อนจะปิดท้ายด้วยช่วง ‘BILLKIN FANCAM’ ที่สร้างความสดใสและสนุกสนาน พร้อมเมดเลย์เพลงฮิตและสเต็ปการเต้นสุดเป๊ะในเพลง ‘APT.
’ ที่สร้างกระแสไวรัล และเพลง ‘Mr. Everything’ ที่บิวกิ้นเดินเข้าไปทักทายแฟนๆ อย่างใกล้ชิด ก่อนจะปิดท้ายด้วยเพลง ‘See You Somewhere’, ‘กอดในใจ’ และ ‘Grow With The Flow’ ที่บิวกิ้นเขียนเนื้อร้องเองเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการเติบโตของตัวเอง คอนเสิร์ตครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเป็นศิลปินคุณภาพของบิวกิ้นที่พร้อมก้าวสู่ระดับสากล โดยแฟนๆ สามารถติดตาม “BILLKIN FEELFREQUENCY TOUR” ได้ที่สิงคโปร์และกรุงโซลในอนาคตอันใกล้นี
