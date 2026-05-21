บิวกิ้น พุฒิพงศ์คว้าปริญญาโท University College London (UCL) สาขา Entrepreneurship

" บิวกิ้น พุฒิพงศ์ " คว้า ปริญญาโท University College London (UCL) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นอีกก้าวแห่งความภูมิใจของศิลปินคุณภาพ ขอแสดงความยินดีกับศิลปินมากความสามารถ "BILLKIN" (บิวกิ้น–พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล) ที่นอกจากจะประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดยังสร้างอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในชีวิต ด้วยการสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท จาก University College London (UCL) - School of Management สถาบันชั้นนำระดับโลก สาขา Entrepreneurship โดยได้เข้ารับปริญญาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ณ Royal Festival Hall กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ท่ามกลางความยินดีจากครอบครัวและเพื่อนๆ ที่ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้อย่างอบอุ่น ตลอดเส้นทางในวงการบันเทิง บิวกิ้นถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีผลงานโดดเด่น แต่เจ้าตัวยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับด้านการศึกษา จนสามารถคว้า ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยระดับโลกได้สำเร็จ สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจ ความขยัน และการบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี หลังจากภาพวันรับปริญญาถูกเผยแพร่ออกไป แฟนๆ ต่างพากันร่วมแสดงความยินดี พร้อมชื่นชมทั้งในความสามารถและความทุ่มเทของบิวกิ้น ที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างการเรียนและการทำงานได้อย่างน่าประทับใจ จนกลายเป็นอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพที่ครบทั้งเรื่องงานและการศึกษาอย่างแท้จริ.
"บิวกิ้น พุฒิพงศ์" คว้าปริญญาโท University College London (UCL) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นอีกก้าวแห่งความภูมิใจของศิลปินคุณภาพ ขอแสดงความยินดีกับศิลปินมากความสามารถ "BILLKIN" (บิวกิ้น–พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล) ที่นอกจากจะประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดยังสร้างอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในชีวิต ด้วยการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก University College London (UCL) - School of Management สถาบันชั้นนำระดับโลก สาขา Entrepreneurship โดยได้เข้ารับปริญญาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ณ Royal Festival Hall กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ท่ามกลางความยินดีจากครอบครัวและเพื่อนๆ ที่ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้อย่างอบอุ่น ตลอดเส้นทางในวงการบันเทิง บิวกิ้นถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีผลงานโดดเด่น แต่เจ้าตัวยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับด้านการศึกษา จนสามารถคว้าปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยระดับโลกได้สำเร็จ สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจ ความขยัน และการบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี หลังจากภาพวันรับปริญญาถูกเผยแพร่ออกไป แฟนๆ ต่างพากันร่วมแสดงความยินดี พร้อมชื่นชมทั้งในความสามารถและความทุ่มเทของบิวกิ้น ที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างการเรียนและการทำงานได้อย่างน่าประทับใจ จนกลายเป็นอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพที่ครบทั้งเรื่องงานและการศึกษาอย่างแท้จริ
