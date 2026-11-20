บิลลี่ Jean King สร้างประวัติศาสตร์ Tennis Gender Pay Equality
เรื่องราวของบิลลี่ Jean King ผู้ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางการเงินในเทนนิสหญิง ผ่านชัยชนะเหนือบ็อบบี้ ริกส์และการก่อตั้ง WTA นำไปสู่การจ่ายเงินรางวัลที่เท่าเทียมกัน
บิลลี่ จีน คิง สร้างประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงวงการเทนนิสโลกจากการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิทางการเงินของนักกีฬาหญิง ผ่านชัยชนะอันลือลั่นเหนือบ็อบบี้ ริกส์ และบทบาทสำคัญในการก่อตั้งสมาคมเทนนิสหญิงเพื่อเรียกร้องเงินรางวัลที่ยุติธรรมเท่าเทียมกับผู้ชาย
จุดเริ่มต้นการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมในวงการเทนนิส
ตลอดประวัติศาสตร์ ผู้หญิงต้องเผชิญกับการต่อสู้เพื่อให้ได้รับการยอมรับและสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายในแทบทุกด้านของชีวิต รวมถึงการศึกษา การทำงาน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง แม้ในวงการกีฬาที่ควรยึดตามความสามารถและความมุ่งมั่น ความเหลื่อมล้ำยังคงปรากฏชัดเจนโดยนักกีฬาหญิงได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่า แม้จะฝึกซ้อมหนักเท่ากัน จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน ปี ค.ศ. 1973 เมื่อบิลลี่ จีน คิง นักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกขณะนั้น ตอบรับคำท้าของบ็อบบี้ ริกส์ อดีตนักเทนนิสชายมือหนึ่งของโลกวัย 55 ปี ซึ่งเชื่อว่าผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิง ก่อนหน้านั้นริกส์เพิ่งชนะมาร์กาเร็ต คอร์ต ในการแข่งขันที่ถูกเรียกว่า Mother's Day Massacre เนื่องจากตรงกับวันแม่ของสหรัฐ ชัยชนะนั้นทำให้ริกส์มั่นใจมากขึ้นโดยกล่าวหลังแข่งขันว่าคู่แข่งเป็นผู้หญิงซึ่งขาดความมั่นคงทางอารมณ์ การแข่งขันครั้งนี้มีเงินรางวัลเดิมพัน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ และถ่ายทอดสดทั่วโลก ทั้งสองฝ่ายสร้างสีสันก่อนลงสนาม โดยคิงปรากฏตัวในชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคลีโอพัตรา นั่งบนแคร่ที่ชายร่างกำยำสี่คนแบกเข้าสู่สนาม ส่วนริกส์นั่งรถลากที่รายล้อมด้วยนางแบบสาว การแข่งขันเข้มข้นแต่คิงชนะ 3 เซตรวดโดยวางแผนใช้การตีลูกโยกไปมาเพื่อทำให้ริกส์เคลื่อนที่และเสียพละงานมากที่สุด ชัยชนะนี้พิสูจน์ว่าความสามารถผู้หญิงไม่ควรถูกตัดสินด้วยอคติทางเพศ บิลลี่ จีน คิง เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1943 ที่เมืองลองบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เธอเติบโตในครอบครัวที่รักกีฬาโดยพ่อเคยเป็นนักบาสเกตบอลและแม่เป็นอดีตนักว่ายน้ำ ในวัยเด็กคิงสนใจเบสบอลและซอฟต์บอลเป็นพิเศษจนคว้าแชมป์เยาวชนเมืองได้ตั้งแต่อายุ 9 ขวบ แต่เมื่ออายุ 11 ขวบพ่อเห็นซอฟต์บอลไม่เหมาะกับเด็กผู้หญิงจึงสนับสนุนให้เล่นเทนนิสแทน คิงเริ่มต้นโดยเก็บเงิน 8 ดอลลาร์สหรัฐ ซื้อไม้แร็กเกตอันแรกและฝึกซ้อมตามสนามสาธารณะในเมือง เธอรู้ตัวตั้งแต่บทเรียนแรกว่าอยากเป็นนักเทนนิสที่เก่งที่สุดในโลก เมื่อเริ่มอาชีพอย่างเต็มตัวเธอเห็นความเหลื่อมล้ำในสังคมทั้งการแบ่งแยกทางเชื้อชาติและสถานะของผู้หญิงที่ยังถูกมองว่าเป็นพลเมืองชั้นสอง ประสบการณ์เหล่านั้นทำให้คิงตั้งใจต่อสู้เพื่อความเสมอภาคของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงแต่รวมถึงผู้คนทุกเชื้อชาติและสถานะ คิงทำได้ตามเป้าหมายอย่างรวดเร็วโดยคว้าแชมป์วิมเบิลดันประเภทหญิงคู่ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1961 ขณะอายุ 17 ปี ก่อนจะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกในปี ค.ศ. 1966 ตลอดอาชีพเธอคว้าแชมป์แกรนด์สแลม 39 รายการ หลังคว้าแชมป์วิมเบิลดันประเภทหญิงเดี่ยวในปี ค.ศ. 1968 คิงเริ่มเรียกร้องเปิดเผยว่าไม่มีเหตุผลใดที่นักเทนนิสหญิงควรได้รับเงินรางวัลน้อยกว่าผู้ชาย ในปีนั้นเธอได้รับเงินรางวัล 750 ปอนด์ในฐานะแชมป์หญิงเดี่ยวขณะที่ร็อด เลเวอร์แชมป์ชายเดี่ยวได้รับ 2,000 ปอนด์ ทั้งที่ทั้งคู่เป็นแชมป์รายการเดียวกัน เมื่อคิงและนักเทนนิสหญิงคนอื่นเรียกร้องให้แก้ไขกลับไม่ได้รับการตอบสนองพวกเธอจึงตัดสินใจทำสิ่งที่กล้าหาญกว่านั้น วันที่ 23 กันยายน ปี ค.ศ. 1970 คิงและนักเทนนิสหญิงอีก 8 คนตัดสินใจแยกตัวออกมาจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงโดยได้รับความช่วยเหลือจากเกลดิส เฮลด์แมนผู้จัดพิมพ์นิตยสาร World Tennis นักกีฬาทั้ง 9 คนลงนามในสัญญาอาชีพด้วยค่าตอบแทนคนละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ภาพของผู้หญิงทั้ง 9 คนถือธนบัตร 1 ดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เพื่อสิทธิและความเสมอภาคและเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ในปี ค.ศ. 1973 คิงมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้ง Women's Tennis Association และได้รับเลือกเป็นประธานคนแรกพร้อมทั้งเรียกร้องให้การแข่งขัน US Open จ่ายเงินรางวัลให้ผู้ชนะประเภทชายและหญิงเท่ากันโดยพร้อมจะนำกลุ่มนักเทนนิสหญิงถอนตัวหากผู้จัดการแข่งขันยังคงเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม แรงกดดันจากการรวมตัวของนักกีฬาและการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนการแข่งขันทำให้ US Open ตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์โดยในปี ค.ศ. 1973 ได้กลายเป็นการแข่งขันแกรนด์สแลมรายการแรกที่ประกาศจ่ายเงินรางวัลให้แชมป์ชายและหญิงเท่ากันคนละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ นี่คือชัยชนะครั้งสำคัญของคิงและเพื่อนนักกีฬาหญิงเพราะสิ่งที่พวกเธอเรียกร้องมาอย่างยาวนานได้รับการยอมรับในที่สุด อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทุกแห่งต้องใช้เวลาถึง 34 ปี กว่าการแข่งขันแกรนด์สแลมทั้งหมด 4 รายการจะจ่ายเงินรางวัลให้ผู้ชนะประเภทชายและหญิงเท่ากันและในโอกาสครบรอบ 50 ปีของเหตุการณ์ข้างต้นในพิธีเปิดการแข่งขัน US Open ที่สนาม Arthur Ashe Stadium นครนิวยอร์กได้จัดงานพิเศษเพื่อยกย่องคิงเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ปี ค.ศAlso readภาพยนตร์สารคดี Jean-Michel Basquiat เตรียมฉายบน Netflix วันที่ 11 ธันวาคมนี้
บทบาทและความสำเร็จของบิลลี่ จีน คิงในการปฏิรูปวงการกีฬา
บิลลี่ จีน คิง ไม่ใช่เพียงนักเทนนิสที่เก่งกาจแต่ยังเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยเริ่มจากการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมภายในวงการกีฬาตนเอง เธอเริ่มจากการเรียกร้องสิทธิในการได้รับเงินรางวัลที่เท่าเทียมกันซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญมากในการปลดปล่อยนักเทนนิสหญิงจากการถูกเลือกปฏิบัติทางการเงิน
ความกล้าหาญของเธอแสดงออกชัดเจนเมื่อตัดสินใจแยกตัวออกจากองค์กรเดิมพร้อมเพื่อนนักเทนนิสหญิงอีก 8 คนเพื่อจัดตั้งการแข่งขันของตนเอง นี่เป็นการท้าทายโครงสร้างอำนาจดั้งเดิมโดยตรงโดยได้รับความร่วมมือจากเกลดิส เฮลด์แมนผู้มีส่วนสำคัญในการเผยแพร่แนวคิดนี้ผ่านนิตยสาร World Tennis สัญญาฉบับประวัติศาสตร์ที่ลงนามด้วยค่าจ้าง 1 ดอลลาร์สหรัฐแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างสูงที่ต้องการสร้างรากฐานใหม่ให้กับวงการเทนนิสหญิง
ความสำเร็จของคิงไม่ได้หยุดเพียงการรวมตัวแต่ขยายสู่การสร้างองค์กรถาวรคือ Women's Tennis Association ซึ่งเธอดำรงตำแหน่งประธานคนแรก องค์กรนี้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของนักเทนนิสหญิงในการเจรจาต่อรองกับองค์กรใหญ่ๆ เช่นการจัดการแข่งขันแกรนด์สแลมต่างๆ การมีองค์กรที่แข็งแกร่งทำให้เสียงของนักเทนนิสหญิงได้รับการเคารพมากขึ้น
เป้าหมายสูงสุดของคิงคือการทำให้การแข่งขัน US Openจ่ายเงินรางวัลเท่าเทียมกันทั้งชายและหญิงเธอพร้อมที่จะลาออกหากไม่ได้รับความยุติธรรม ความกดดันที่มาจากทั้งนักกีฬาและผู้สนับสนุนสาธารณะทำให้การจัดการแข่งขันต้องยอมจำนนและประกาศจ่ายเงินรางวัลคนละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี ค.ศ. 1973 ซึ่งเป็นการตัดสินครั้งแรกในระดับแกรนด์สแลม
ผลกระทบระยะยาวและการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมที่ต่อเนื่อง
แม้ว่าชัยชนะในปี ค.ศ. 1973 จะถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญแต่การเปลี่ยนแปลงเต็มรูปแบบต้องใช้เวลาอีกนานถึง 34 ปีกว่าที่การแข่งขันแกรนด์สแลมทั้ง 4 รายการจะจ่ายเงินรางวัลเท่าเทียมกันทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมเป็นเรื่องที่ยาวนานและซับซ้อน
ประวัติการณ์ของการต่อสู้ของบิลลี่ จีน คิง ยังถูกยกย่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีในพิธีเปิดการแข่งขัน US Open ที่สนาม Arthur Ashe Stadium นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ปี ค.ศ. ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของเธอที่มีต่อวงการกีฬาและสังคมโดยรวม
เรื่องราวของคิงยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาหญิงทั่วโลกในการต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเองและแสดงให้เห็นว่าความสามารถไม่ใช่เรื่องเพศแต่เป็นเรื่องของความพยายามและความมุ่งมั่นที่ทุกฝ่ายควรได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
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