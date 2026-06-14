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บิลลี่ ภัทรชนน. ขอเคลียร์ค่าตัว ‘บิลลี่-เบ้บ’ หลังถูกโจมตีค่าตัว

บันเทิง News

บิลลี่ ภัทรชนน. ขอเคลียร์ค่าตัว ‘บิลลี่-เบ้บ’ หลังถูกโจมตีค่าตัว
บิลลี่-เบ้บบิลลี่ ภัทรชนน.ค่าตัว
📆6/14/2026 2:16 PM
📰Thairath_Ent
34 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 34% · Publisher: 63%

บิลลี่ ภัทรชนน. ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า เอกสารที่ลงไปเป็นเงื่อนไขในการรับงาน การค้างชำระหนี้ในต้นสังกัดเก่า ซึ่งได้เขียนไว้ว่าต้องได้การชำระหนี้ 50,000 บาท ซึ่งได้ไปตามกับลูกค้า และได้ลงโซเชียลแล้ว และลูกค้าก็ได้จ่ายมาให้ผม ซึ่งตรงนี้ผมถือว่าในส่วนของผมเสร็จแล้วครับ

แอบไปรับ ค่าตัว จากผู้จ้างงาน แล้วไม่ได้มีการเคลียร์ ค่าตัว แบ่งส่วนแบ่งเท่าเทียมกัน ส่อแววปิดตำนานคู่จิ้น ‘ บิลลี่-เบ้บ ’ ซดเกาเหลาชามโต ล่าสุดฝั่ง ‘บิลลี่ ภัทรชนน’ ขอตั้งโต๊ะเคลียร์ด่วนในงานคอนเสิร์ตวันเกิด ‘BILLY MISSING ACES Billy Concert’ ตอบโต้เรื่องฮุบเงิน ค่าตัว จากคู่จิ้น พร้อมเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ‘ตามที่ทุกคนได้เห็นข่าว เอกสารที่ผมลงไปเป็นเงื่อนไขในการรับงาน การค้างชำระหนี้ในต้นสังกัดเก่า ซึ่งได้เขียนไว้ว่าเราต้องได้การชำระหนี้ 50,000 บาท ซึ่งผมก็ได้ไปตามกับลูกค้า เป็นสิ่งที่ค่ายต้นสังกัดเก่าให้ผมไปตาม ซึ่งผมก็ไปตามมันเขียนว่าเป็นยอดนั้น ทุกคนได้เห็นหมดแล้ว และผมได้ลงโซเชียลแล้ว และลูกค้าก็ได้จ่ายมาให้ผม ซึ่งตรงนี้ผมถือว่าในส่วนของผมเสร็จแล้วครับ.

แอบไปรับค่าตัวจากผู้จ้างงาน แล้วไม่ได้มีการเคลียร์ค่าตัวแบ่งส่วนแบ่งเท่าเทียมกัน ส่อแววปิดตำนานคู่จิ้น ‘บิลลี่-เบ้บ’ ซดเกาเหลาชามโต ล่าสุดฝั่ง ‘บิลลี่ ภัทรชนน’ ขอตั้งโต๊ะเคลียร์ด่วนในงานคอนเสิร์ตวันเกิด ‘BILLY MISSING ACES Billy Concert’ ตอบโต้เรื่องฮุบเงินค่าตัวจากคู่จิ้น พร้อมเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ‘ตามที่ทุกคนได้เห็นข่าว เอกสารที่ผมลงไปเป็นเงื่อนไขในการรับงาน การค้างชำระหนี้ในต้นสังกัดเก่า ซึ่งได้เขียนไว้ว่าเราต้องได้การชำระหนี้ 50,000 บาท ซึ่งผมก็ได้ไปตามกับลูกค้า เป็นสิ่งที่ค่ายต้นสังกัดเก่าให้ผมไปตาม ซึ่งผมก็ไปตามมันเขียนว่าเป็นยอดนั้น ทุกคนได้เห็นหมดแล้ว และผมได้ลงโซเชียลแล้ว และลูกค้าก็ได้จ่ายมาให้ผม ซึ่งตรงนี้ผมถือว่าในส่วนของผมเสร็จแล้วครับ

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Thairath_Ent /  🏆 9. in TH

บิลลี่-เบ้บ บิลลี่ ภัทรชนน. ค่าตัว เคลียร์ค่าตัว โจมตีค่าตัว

 

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