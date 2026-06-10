Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

บิทคอยน ร่วงหลุด 61,000 ดอลลาร์ หลังสหรัฐฯ โจมตีอิหร่าน สงครามตะวันออกกลางลุกลาม

Cryptocurrency News

บิทคอยน ร่วงหลุด 61,000 ดอลลาร์ หลังสหรัฐฯ โจมตีอิหร่าน สงครามตะวันออกกลางลุกลาม
BitcoinCryptocurrencyThailand
📆6/10/2026 2:18 AM
📰siamblockchain
2 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 35% · Publisher: 53%

ราคา Bitcoin ร่วงลงราว 4.77% หลุดimi appropriate 61,000 ดอลลาร์ หลังসহರTicket barrage อิหร่านเพื่อตอบโต้การถูกยิงเฮลิคอปเตอร์ ทำายลงถึง 60,780 ดอลลาร์ ในท faced by ทหารที่ส่งผลให้ตลาด globally ρηγรรร การลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ราคาบิทคอยน (BTC) ร่วงลงอย่างรวดเร็วเมื่อเช้าวันที่ 10 มิถุนายน 2569 หลังสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้การถูกยิงของเฮลิคอปเตอร์ Apache แก่ช่องแคบฮอร์มุซ โดยราคาลดลงราว 4.77% จากจุดสูงสุดของวันก่อนหน้า ทำายลงแตะจุดต่ำสุดที่ 60,780 ดอลลาร์ น่าจะหลุดแนวรับสำคัญที่ 61,000 ดอลลาร์ ภายใต้แรงกดดันจากการแทรกแซงทางการทหารที่กลับมาประทบอีกครั้ง ในขณะที่ความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสองประเทศก็เริ่มสั่นคลอน หลังอิหร่านประกาศว่าจะตอบโต้ทางทหาร ส่งผลให้ตลาดทั่วโลกกลับเข้าสู่โหมดหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงybitedibite บนSIGNEDราคาเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาเพียงเล็กน้อยในช่วงหลังๆ โดยมีราคาซื้อขายอยู่ที่ราว 61,743 ดอลลาร์ ลดลง 1.

25% ตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านม

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamblockchain /  🏆 37. in TH

Bitcoin Cryptocurrency Thailand Global Market Geopolitical Iran USA Hormuz Risk-Off

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ผู้เชี่ยวชาญชื่อดังแนะ ถึงเวลา “Buy The Dip” พร้อมเผยสาเหตุสำคัญทำไมต้องซื้อ !ผู้เชี่ยวชาญชื่อดังแนะ ถึงเวลา “Buy The Dip” พร้อมเผยสาเหตุสำคัญทำไมต้องซื้อ !แม้ในปัจจุบันราคา Bitcoin จะลดลงเกือบ 18% จากจุดสูงสุดและตอนนี้มีราคาอยู่ที่ 61,000 ดอลลาร์ แต่ก่อนหน้านี้มันเคยอยู่ระหว่าง 61,000 ถึง 67,000
Read more »

Bitcoin ร่วงทะลุ 61,000 ดอลลาร์แม้ว่าเจ้ามือจะมี Volume ซื้อขายสูงสุดบนกระดานเทรดในรอบ 9 ปีBitcoin ร่วงทะลุ 61,000 ดอลลาร์แม้ว่าเจ้ามือจะมี Volume ซื้อขายสูงสุดบนกระดานเทรดในรอบ 9 ปีราคา Bitcoin ได้ร่วงทะลุ 61,000 ดอลลาร์เมื่อตอนเช้าที่ผ่านมา แม้ว่าเจ้ามือหรือ Address ที่ถือ Bitcoin มากกว่า 1,000 BTC จะช้อน Bitcoin เพิ่ม 84,000 BTC
Read more »

ด่วน! ราคา Bitcoin ฟื้นตัวแตะ 61,000 ดอลลาร์อีกครั้ง หลังตัวเลข CPI สหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่คาดด่วน! ราคา Bitcoin ฟื้นตัวแตะ 61,000 ดอลลาร์อีกครั้ง หลังตัวเลข CPI สหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่คาดดูเหมือนว่าในตอนนี้ตลาดคริปโตกำลังจะกลับมามีความหวังอีกครั้ง หลังราคา Bitcoin ได้พุ่งขึ้นมาแตะ 61,000 ดอลลาร์ พุ่งขึ้นdกว่า7% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
Read more »

อังกฤษชั่งใจ! จะถือ Bitcoin $7 พันล้านที่ยึดมาได้เป็นทรัพย์สินของชาติ หรือขายทิ้งอุดงบการคลังอังกฤษชั่งใจ! จะถือ Bitcoin $7 พันล้านที่ยึดมาได้เป็นทรัพย์สินของชาติ หรือขายทิ้งอุดงบการคลังรัฐบาลอังกฤษกำลังเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งใหญ่ หลังสามารถยึด Bitcoin มูลค่ากว่า 7,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 61,000 BTC
Read more »

แรงเทขาย Bitcoin ของเหมืองขุดกดดันราคา เผยกลยุทธ์เปลี่ยนเป็นการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแรงเทขาย Bitcoin ของเหมืองขุดกดดันราคา เผยกลยุทธ์เปลี่ยนเป็นการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเหมืองขุดรายใหญ่ทั่วโลกเทขาย Bitcoin สะสมกว่า 61,000 BTC ในช่วงวัฏจักรปัจจุบัน ส่งสัญญาณลบต่อราคาในระยะสั้น โดยบริษัทอย่าง Riot Platforms และ Marathon Digital ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากการถือครองเชิงกลยุทธ์เป็นการใช้ Bitcoin เป็นเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น
Read more »

ซีเค เจิง วางพอร์ตหุ้น AI全线 ลง Bitcoin ราคา 61,000-63,000 ดอลลาร์ซีเค เจิง วางพอร์ตหุ้น AI全线 ลง Bitcoin ราคา 61,000-63,000 ดอลลาร์ซีเค เจิง หรือ CK Fastwork นักลงทุนชื่อดังไทย ได้เปิดเผยการปรับพอร์ตลงทุนครั้งใหญ่ โดยขายออกครึ่งหนึ่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI นอกจากนี้ยังขาย Google อีก 25% แล้วนำเงินทั้งหมดเข้าซื้อ Bitcoin ในช่วงราคา 61,000-63,000 ดอลลчность อย่างต่อเนื่อง หลังราค BTC ปรับลงเกิน 50% จากจุดสูงสุด เป็นการตัดสินใจส่วนบุคคล ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
Read more »



Render Time: 2026-06-10 05:18:15