บิทคอยน ร่วงหลุด 61,000 ดอลลาร์ หลังสหรัฐฯ โจมตีอิหร่าน สงครามตะวันออกกลางลุกลาม

ราคา Bitcoin ร่วงลงราว 4.77% หลุดimi appropriate 61,000 ดอลลาร์ หลังসহರTicket barrage อิหร่านเพื่อตอบโต้การถูกยิงเฮลิคอปเตอร์ ทำายลงถึง 60,780 ดอลลาร์ ในท faced by ทหารที่ส่งผลให้ตลาด globally ρηγรรร การลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ราคาบิทคอยน (BTC) ร่วงลงอย่างรวดเร็วเมื่อเช้าวันที่ 10 มิถุนายน 2569 หลังสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้การถูกยิงของเฮลิคอปเตอร์ Apache แก่ช่องแคบฮอร์มุซ โดยราคาลดลงราว 4.77% จากจุดสูงสุดของวันก่อนหน้า ทำายลงแตะจุดต่ำสุดที่ 60,780 ดอลลาร์ น่าจะหลุดแนวรับสำคัญที่ 61,000 ดอลลาร์ ภายใต้แรงกดดันจากการแทรกแซงทางการทหารที่กลับมาประทบอีกครั้ง ในขณะที่ความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสองประเทศก็เริ่มสั่นคลอน หลังอิหร่านประกาศว่าจะตอบโต้ทางทหาร ส่งผลให้ตลาดทั่วโลกกลับเข้าสู่โหมดหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงybitedibite บนSIGNEDราคาเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาเพียงเล็กน้อยในช่วงหลังๆ โดยมีราคาซื้อขายอยู่ที่ราว 61,743 ดอลลาร์ ลดลง 1.
25% ตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านม
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