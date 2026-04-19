บิตคอยน์พุ่งทะยานสู่ 78,000 ดอลลาร์: Short Squeeze ระลอกใหม่ มูลค่ากว่าพันล้านดอลลาร์

การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของบิตคอยน์สู่ระดับ 78,000 ดอลลาร์ ส่งผลให้เกิดการล้างสถานะ Short มูลค่ามหาศาลกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ในสองวัน สัญญาณบ่งชี้ภาวะ Short Squeeze ที่รุนแรง ตลาดผันผวนสูง นักลงทุนควรใช้ Leverage ด้วยความระมัดระวัง
ราคา บิตคอยน์ (BTC) ได้แสดงการปรับตัวขึ้นอย่างน่าตื่นตา โดยทะยานจากระดับ 70,000 ดอลลาร์ ไปแตะจุดสูงสุดที่ 75,000 ดอลลาร์อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น การเคลื่อนไหวของราคานี้ได้จุดชนวนให้เกิดการล้างสถานะ Short (สัญญาที่คาดว่าราคาจะลดลง) เป็นมูลค่าสูงถึง 472 ล้านดอลลาร์ ลักษณะการเคลื่อนไหวของตลาดที่เห็นนี้ ส่อเค้าชัดเจนถึงภาวะ Short Squeeze หรือภาวะที่ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนบังคับให้ผู้ที่ถือสถานะ Short ต้องรีบปิดสถานะเพื่อจำกัดการขาดทุน และการปิดสถานะ Short
เหล่านี้เองกลับกลายเป็นแรงซื้อเพิ่มเติม ผลักดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นไปอีก กลายเป็นแรงส่งที่ทำให้ราคา BTC พุ่งทะยานต่อไปจนถึงระดับ 78,000 ดอลลาร์ ในที่สุด การพุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี้ส่งผลให้เกิดการล้างสถานะ Short เพิ่มอีก 669 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าการล้างสถานะ Short ในวันก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อรวมยอดสะสมของการล้างสถานะ Short ในช่วงสองวันที่ผ่านมา ทำให้มียอดรวมสูงเกินกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่า ก่อนหน้าที่จะเกิดการพุ่งขึ้นนี้ ตลาดมีสถานะ Short สะสมอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งรอวันที่จะถูกชำระบัญชีเมื่อราคาเริ่มขยับขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ หลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ราคาของบิตคอยน์ได้เริ่มมีการย่อตัวลงมาที่ระดับประมาณ 76,000 ดอลลาร์ การย่อตัวนี้เองได้ส่งผลให้ฝั่ง Long (สัญญาที่คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น) ถูกกวาดล้างออกไปเป็นมูลค่า 254 ล้านดอลลาร์ แม้ว่ามูลค่าของการล้างสถานะ Long นี้จะน้อยกว่ามูลค่าของการล้างสถานะ Short ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ แต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่สำคัญบ่งชี้ว่า ตลาดยังคงอยู่ในสภาวะที่ไม่เสถียร และผู้ที่ใช้ Leverage หรืออำนาจซื้อขายด้วยเงินกู้ ยังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกบังคับให้ปิดสถานะ ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Long หรือ Short ก็ตาม ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีในปัจจุบันจึงมีความผันผวนสูงและยากต่อการคาดการณ์ทิศทางที่แน่นอน การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่ใช้เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ ปัจจุบัน มี 2 โซนสภาพคล่องหลักที่ตลาดมีแนวโน้มจะเคลื่อนที่เข้าไปหา โซนแรกคือโซนด้านบนที่ระดับ 78,000 ดอลลาร์ ถึง 81,000 ดอลลาร์ ซึ่งบริเวณนี้มีแรงขายรออยู่เป็นจำนวนมาก หากแรงซื้อยังคงแข็งแกร่งและสามารถผลักดันราคาขึ้นไปได้ โซนนี้อาจถูกทดสอบอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม โซนที่นักวิเคราะห์ให้ความสนใจเป็นพิเศษและมองว่าน่าสนใจกว่าคือโซนด้านล่างที่ระดับ 72,000 ดอลลาร์ ถึง 75,000 ดอลลาร์ เนื่องจากบริเวณนี้มีสภาพคล่องที่หนาแน่นกว่าโซนด้านบนเกือบสองเท่า ทำให้มีลักษณะเป็นจุดดึงดูดราคาที่มีโอกาสถูกทดสอบสูงกว่า ปรากฏการณ์การล้างพอร์ตการลงทุนรวมกว่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ ภายในระยะเวลาเพียง 5 วันนี้ เป็นข้อบ่งชี้ถึงการลด Leverage ครั้งใหญ่ในตลาด ซึ่งอาจจะยังไม่สิ้นสุดลงง่ายๆ ผู้เขียนมีความเห็นว่า โซนราคา 72,000 ดอลลาร์ ถึง 75,000 ดอลลาร์ อาจเป็นระดับราคาที่นักลงทุนควรจับตาเป็นพิเศษ และด้วยความผันผวนของตลาดที่ยังคงอยู่ในระดับสูง นักลงทุนจึงควรใช้ Leverage ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง การตัดสินใจลงทุนควรอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอ
บิตคอยน์ ราคาบิตคอยน์ Short Squeeze ตลาดคริปโต Leverage
