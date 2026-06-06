ราคาบิตคอยน์ร่วงลงราว 15% ภายในสัปดาห์เดียว ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลงรายสัปดาห์ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565
บิตคอยน์ ร่วงหนักสุดในรอบกว่าทศวรรษ นักลงทุนแห่โยกเงินสู่ หุ้น AI และ การเสนอขายหุ้น บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ส่งผล สินทรัพย์ดิจิทัล สูญเสียความน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี เผชิญแรงกดดันครั้งใหญ่ หลังราคา บิตคอยน์ ปรับตัวลงอย่างรุนแรงจนมีแนวโน้มสร้างสถิติผลตอบแทนที่ย่ำแย่ที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกนับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ขณะที่กระแสการลงทุนทั่วโลกกำลังเทไปยังหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ การเสนอขายหุ้น ครั้งแรก (IPO) ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ซึ่งดึงดูดเม็ดเงินออกจากตลาด สินทรัพย์ดิจิทัล อย่างต่อเนื่อง ราคา บิตคอยน์ ร่วงลงราว 15% ภายในสัปดาห์เดียว ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลงรายสัปดาห์ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ในช่วงที่วิกฤตของแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโท FTX สั่นสะเทือนตลาดโลก ปัจจุบัน บิตคอยน์ เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 63,000 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงกว่า 33% นับตั้งแต่ต้นปี 2569 สถานการณ์ยิ่งถูกซ้ำเติมเมื่อ Strategy บริษัทที่ถือครอง บิตคอยน์ ในงบดุลมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปิดเผยว่าได้ขาย บิตคอยน์ บางส่วนออกมาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2565 สร้างแรงกังวลต่อนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดในระยะต่อไป นักวิเคราะห์จาก RBC BlueBay Asset Management ระบุว่า กรณีของ บิตคอยน์ สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของสินทรัพย์การลงทุนที่สามารถเปลี่ยนจากสินทรัพย์ยอดนิยมกลายเป็นสินทรัพย์ที่ถูกลดความสนใจได้อย่างรวดเร็ว เมื่อกระแสการลงทุนย้ายไปสู่โอกาสใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่.
บิตคอยน์ร่วงหนักสุดในรอบกว่าทศวรรษ นักลงทุนแห่โยกเงินสู่หุ้น AI และการเสนอขายหุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ส่งผลสินทรัพย์ดิจิทัลสูญเสียความน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเผชิญแรงกดดันครั้งใหญ่ หลังราคาบิตคอยน์ปรับตัวลงอย่างรุนแรงจนมีแนวโน้มสร้างสถิติผลตอบแทนที่ย่ำแย่ที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกนับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ขณะที่กระแสการลงทุนทั่วโลกกำลังเทไปยังหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเสนอขายหุ้นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ซึ่งดึงดูดเม็ดเงินออกจากตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ราคาบิตคอยน์ร่วงลงราว 15% ภายในสัปดาห์เดียว ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลงรายสัปดาห์ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ในช่วงที่วิกฤตของแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโท FTX สั่นสะเทือนตลาดโลก ปัจจุบันบิตคอยน์เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 63,000 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงกว่า 33% นับตั้งแต่ต้นปี 2569 สถานการณ์ยิ่งถูกซ้ำเติมเมื่อ Strategy บริษัทที่ถือครองบิตคอยน์ในงบดุลมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปิดเผยว่าได้ขายบิตคอยน์บางส่วนออกมาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2565 สร้างแรงกังวลต่อนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดในระยะต่อไป นักวิเคราะห์จาก RBC BlueBay Asset Management ระบุว่า กรณีของบิตคอยน์สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของสินทรัพย์การลงทุนที่สามารถเปลี่ยนจากสินทรัพย์ยอดนิยมกลายเป็นสินทรัพย์ที่ถูกลดความสนใจได้อย่างรวดเร็ว เมื่อกระแสการลงทุนย้ายไปสู่โอกาสใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่
บิตคอยน์ หุ้น AI การเสนอขายหุ้น ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี สินทรัพย์ดิจิทัล
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