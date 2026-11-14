บิตคอยน์ดิ่งทดสอบ $62,778 ตลาดขาลงยังไม่จบ
ราคา Bitcoin ปรับตัวลงทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับ $62,778 หลังดิ่งแรงต่อเนื่อง 9 วัน ลด 19% ตลาดยังไร้สัญญาณกลับตัวชัดเจน จังหวะนี้ควรจับตาปริมาณซื้อขาย
ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเผชิญแรงกดดันอย่างหนักเมื่อราคา Bitcoin ( BTC) ร่วงลงมาทดสอบแนวรับสำคัญอีกครั้งที่ระดับ $62,778 ในเช้าวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 ตัวเลขล่าสุดชี้ให้เห็นว่าราคาปรับตัวลงมาอยู่ที่ $63,570 ซึ่งเป็นระดับที่ลดลงถึง 6.61% ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงสุดท้าย โดยก่อนหน้าการปรับตัวครั้งล่าสุด Bitcoin ปิดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ระดับ $65,311 การร่วงลงอย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนถึงสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อราคาถอยหลังลงไปประมาณ 19% ภายในระยะเวลาเพียง 9 วัน
โครงสร้างขาลงที่ยังไม่มีสัญญาณกลับตัว
การเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเพียงความผันผวนปกติ แต่เป็นการยืนยันโครงสร้างตลาดที่เป็นขาลงอย่างชัดเจนทั้งในกรอบเวลาสั้นและยาว จากระดับจุดสูงสุดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก $95,000 ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2568 กลายเป็น $96,900 ในเดือนมกราคม และลดต่ำลงสู่ $86,600 ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม ส่วนจุดต่ำสุดก็ยิ่งลึกลงเรื่อยๆ จาก $84,700 มาเป็น $62,800 $60,900 และล่าสุดที่ $58,600 ภาพรวมของตลาดตอนนี้เปรียบเสมือนลูกบอลที่ตกบันไดทีละขั้น ยิ่งกระเด้งขึ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งถูกดึงกลับลงต่ำลงเท่านั้นAlso readBitcoin Hyper โซลูชั่น Layer-2 ที่เร็วที่สุดบนเครือข่ายบิทคอยน์ กวาดยอดทะลุ 19.2 ล้านดอลลาร์
แม้ว่าในเดือนสิงหาคมจะมีรอบดีดกลับที่ทำให้ผู้ลงทุนหลายคนมีความหวัง แต่เมื่อมองย้อนกลับไปรอบนี้ถือว่าลบล้างการขึ้นของเดือนสิงหาคมไปทั้งหมด การปิดราคาต่ำสุดรายสัปดาห์ต่อเนื่องกัน 6 สัปดาห์นับตั้งแต่ $84,700 ร่วงลงสู่ $65,300 ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของแรงขายที่ไม่เคยหายไป การที่ราคายืนอยู่ในโซนที่ตลาดเคยทดสอบมาแล้วคือ $62.8K ถึง $63.1K เป็นการทดสอบว่าแรงซื้อฝั่งรับยังมีอยู่จริงหรือไม่ และยังไม่ปรากฏสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน
ผู้ลงทุนปรับสถานะ amid ความผันผวน
ปริมาณการซื้อขาย Bitcoin ในช่วง 24 ชั่วโมงล่าสุดอยู่ที่ 4.0 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเมื่อเทียบกับวันที่ตลาดเงียบสงบ สิ่งนี้สะท้อนให้นักวิเคราะห์เห็นว่าผู้ลงทุนจำนวนมากกำลังทำการปรับสถานะพอร์ตการลงทุนไปพร้อมกัน แม้ข้อมูลในปัจจุบันจะยังไม่เพียงพอที่จะระบุได้แน่ชัดว่าการเทขายครั้งนี้เป็นการยอมแพ้ Capitulation แบบสมบูรณ์ หรือเป็นเพียงแรงขายที่ดำเนินต่อไปในแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม มูลค่าตลาดของ Bitcoin ยังคงอยู่ที่ 1.28 ล้านล้านดอลลาร์
การดิ่งลงของราคาเริ่มต้นจากการดีดกลับที่ล้มเหลวบริเวณ $80,400 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน จากนั้นราคาก็ไหลลงต่อเนื่องจนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายนที่หลุดแนวรับสำคัญแถว $71,400 และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ราคาร่วงลงจนปิดที่ $65,311 โดยมีแท่งเทียน 4 ชั่วโมงสุดท้ายแตะจุดต่ำสุดที่ $65,072 ก่อนจะลงมาทดสอบโซน $62,778 ในที่สุด แรงขายที่เร่งตัวขึ้นทีละขั้นโดยไม่มีแรงซื้อมารองรับนานพอ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้อัตราการลดลงของราคาเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บทวิเคราะห์ทิศทางราคาและแนวรับสำคัญ
สำหรับสถานการณ์ต่อไปของ Bitcoin จะมี 3 แนวทางหลักที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด แนวทางแรกคือราคาสามารถประคองตัวและมีการเข้าซื้อกลับเข้ามาที่โซน $62.8K ถึง $63.1K ได้ ซึ่งหากเกิดขึ้นยังคงต้องรอดูว่าแรงดีดกลับจะไปถึงระดับใดก่อนเจอแรงขายอีกครั้ง เพราะหลายระดับด้านบนเคยเป็นจุดที่ราคาย่อตัวลงมาอยู่แล้ว แนวทางที่สองหากโซนดังกล่าวไม่สามารถรับแรงขายไว้ได้ ราคาจะเข้าใกล้ระดับจิตวิทยาที่ $60,000 และจุดต่ำสุดของรอบล่าสุดที่ $58,600 ซึ่งเป็นการตอกย้ำโครงสร้างจุดต่ำที่ต่ำลงเรื่อยๆ
แนวทางที่สามซึ่งต้องการแรงซื้อที่มหาศาลคือการทำดีดกลับขึ้นเหนือ $70,000 ถึง $75,000 ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงภาพโครงสร้างตลาดจากขาลงเป็นขาขึ้นได้ แต่ ณ ช่วงเวลานี้ยังไม่มีข้อมูลหรือสัญญาณใดที่รองรับความเป็นไปดังกล่าว การที่ราคาถอยกลับมาทดสอบ $62,778 ครั้งนี้จึงเป็นการตั้งคำถามกับตลาดโดยตรงว่าแรงรับที่เคยมีอยู่ในรอบก่อนหน้านี้ยังมีอยู่จริงหรือไม่ หรือหมดลงไปแล้ว
ข้อควรระวังและคำแนะนำสำหรับผู้ลงทุน
สิ่งสำคัญที่ผู้ลงทุนควรพิจารณาก็คือปริมาณการซื้อขายและพฤติกรรมของราคาเมื่อเข้าไปใกล้โซนเหล่านี้ หากราคาแตะแล้วมีแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างชัดเจน อาจเป็นสัญญาณที่ดีแต่ก็ไม่ใช่การยืนยันการกลับตัวเทรนด์ ส่วนถ้าราคาลงมาโดยไม่มีแรงต้านหรือแรงซื้อใดๆ ก็เป็นสัญญาณอันตรายเพิ่มเติม การติดตามโครงสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ลดลงตลอดหนึ่งปีเต็ม ไม่ใช่สิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเด็งสั้นๆ ในระยะสั้น
ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนสูงและการตัดสินใจจากอารมณ์รายวันอาจนำไปสู่ความผิดพลาด ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลจากหลายแหล่งและศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน เนื่องจากสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงและอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนได้ ทั้งข้อมูลในอดีตและผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถใช้เป็นตัวการันตีผลตอบแทนในอนาคตได้
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