บาเยิร์นคว้าชัย! เคนฟอร์มฮอต, อาร์เซน่อลบุกเชือด, จับตาบาร์ซาชนตราหมี, หงส์เยือนเปแอสเช

สรุปผลบอลสุดมันส์! บาเยิร์น มิวนิค เฉือนชนะ เรอัล มาดริด, อาร์เซน่อล บุกไปคว้าชัยเหนือ สปอร์ติ้ง ลิสบอน พร้อมพาทุกท่านไปเกาะติดการแข่งขันสุดเดือดของ บาร์เซโลน่า พบ แอตเลติโก มาดริด และ ลิเวอร์พูล ที่ต้องบุกไปเยือน ปารีส แซงต์-แชร์กแมง
กองหน้าตัวเก่งของ บาเยิร์น มิวนิค หายจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้ากลับมาลงสนามเป็นตัวจริงได้อย่างน่าประทับใจ และกลายเป็นกำลังสำคัญในการนำชัยชนะมาสู่ทีมในเกมล่าสุด โดยเริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมในประตูแรกของเกมในนาทีที่ 41 ซึ่งเป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมกับ แซร์ช กนาบรี้ ก่อนที่ กนาบรี้ จะจ่ายบอลให้ หลุยส์ ดีอาซ ซัดประตูให้ทีมเยือนขึ้นนำ 1-0 สร้างความได้เปรียบให้กับทีมได้อย่างมาก หลังจากนั้น ในช่วงต้นครึ่งหลังเพียงนาทีเดียว
กองหน้ารายนี้ก็แสดงความเฉียบคมด้วยการซัดลูกวอลเลย์หน้ากรอบเขตโทษเสียบมุมอย่างสวยงาม ทำให้ทีมนำห่างเป็น 2-0 ประตู ซึ่งถือเป็นประตูที่ 11 ของเขาในการแข่งขันรายการนี้ เทียบเท่าสถิติสูงสุดที่เขาเคยทำไว้เมื่อฤดูกาลก่อนหน้าเลยทีเดียว ฝั่งเจ้าบ้านสามารถทำประตูตีไข่แตกได้ในนาทีที่ 74 จาก คีลิยัน เอ็มบัปเป้ ที่เข้าชาร์จจ่อๆ จากลูกเปิดของ เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ ทำให้เอ็มบัปเป้ขึ้นนำเป็นดาวซัลโวสูงสุดในฤดูกาลนี้ด้วยจำนวน 14 ประตู อย่างไรก็ตาม เรอัล มาดริด ไม่สามารถเจาะประตูเพิ่มได้ เนื่องจาก มานูเอล นอยเออร์ ผู้รักษาประตูจอมเก๋าวัย 40 ปี โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม เซฟลูกสำคัญๆ ไปถึง 9 ครั้ง ช่วยให้ทีมรอดพ้นจากสถานการณ์คับขัน และได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกม (Man of the Match) จบเกม บาเยิร์น มิวนิค เฉือนชนะไปด้วยสกอร์ 2-1 ทำให้ยังคงรักษาสถิติไร้พ่าย 14 นัดติดต่อกันในทุกรายการได้อย่างน่าประทับใจ\ในขณะเดียวกัน อาร์เซน่อล ภายใต้การนำทีมของ มิเกล อาร์เตต้า สามารถเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้สำเร็จด้วยการบุกไปเอาชนะ สปอร์ติ้ง ลิสบอน 1-0 โดยประตูชัยเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+1 จากตัวสำรองที่ลงมาประสานงานกับ กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ ก่อนจะยิงผ่านตัว รุย ซิลวา ผู้รักษาประตูของสปอร์ติ้งฯ เข้าไปอย่างสวยงาม ชัยชนะในเกมนี้ยังเป็นการหยุดสถิติการชนะในบ้านติดต่อกัน 17 นัดของยอดทีมแห่งโปรตุเกสได้อย่างเด็ดขาด ในเกมนี้ ดาบิด ราย่า ผู้รักษาประตูของอาร์เซน่อล ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน โดยเฉพาะการเซฟลูกยิงของ แมกซิมิเลียโน่ อาเราโฮ และลูกโหม่งของ เคนนี่ คาตาโม ช่วยให้ทีมปืนใหญ่เก็บคลีนชีตและกุมความได้เปรียบก่อนกลับไปเล่นในบ้านที่สนามเอมิเรตส์ สเตเดี้ยมได้สำเร็จ\สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคืนวันพุธนี้ บาร์เซโลน่า จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ แอตเลติโก มาดริด ในขณะที่ ลิเวอร์พูล จะต้องบุกไปเยือนแชมป์เก่าอย่าง ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ซึ่งเป็นการแข่งขันที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการแข่งขันในเกมของ ลิเวอร์พูล ที่จะต้องเผชิญหน้ากับยอดทีมจากฝรั่งเศส และการแข่งขันในเกมของ บาร์เซโลน่า ที่จะต้องเจอกับ แอตเลติโก มาดริด ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญในการแย่งแชมป์ลาลีก้าสเปนในฤดูกาลนี้อีกด้วย การแข่งขันเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความตื่นเต้นและความเข้มข้นให้กับวงการฟุตบอลได้อย่างแน่นอ
