บาส-เฟม ทะลุชิงไชน่า มาสเตอร์ส 2025! โค่นคู่จีนมือวางอันดับ 2 โลก สุดมันส์

คู่ผสม “บาส” เดชาพล และ “เฟม” ศุภิสรา โชว์ฟอร์มสุดยอด โค่นคู่จีน เจียง เจิ้งปัง และ เว่ย หย่าซิน ทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบดมินตันไชน่า มาสเตอร์ส 2025 แบบเหนือความคาดหมาย
“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่หูนัก แบดมินตัน ขวัญใจชาวไทย โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเกินคาดหมาย ทะยานเข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขัน แบดมินตัน ไชน่า มาสเตอร์ส 2025 รายการ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ด้วยการเอาชนะคู่เต็งแชมป์อย่าง เจียง เจิ้งปัง และ เว่ย หย่าซิน คู่มือวางอันดับ 2 ของโลกจากจีนไปได้อย่างเด็ดขาด 2-0 เกม ชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับวงการ แบดมินตัน ไทยเท่านั้น
แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความสามารถของทั้งคู่ในการแข่งขันระดับนานาชาติอีกด้วย การแข่งขันไชน่า มาสเตอร์ส 2025 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,250,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 40 ล้านบาท เป็นการแข่งขันที่ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาแบดมินตันทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบรองชนะเลิศที่ “บาส-เฟม” ต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่าง เจียง เจิ้งปัง และ เว่ย หย่าซิน ซึ่งได้รับการคาดหมายว่าจะคว้าแชมป์รายการนี้ไปครอง\การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมเริ่มต้นขึ้นด้วยความตื่นเต้นเร้าใจ คู่บาส-เฟม ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ 4 ของรายการและอันดับ 4 ของโลก ต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันจากคู่แข่งที่แข็งแกร่ง รวมถึงเสียงเชียร์จากกองเชียร์เจ้าถิ่นที่ดังกระหึ่มในสนาม อย่างไรก็ตาม ทั้งสองกลับสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยม เกมแรกเป็นการต่อสู้ที่สูสี ผลัดกันทำแต้มอย่างดุเดือด แต่ในช่วงท้ายเกม บาส-เฟมสามารถเร่งสปีดการบุกและกดดันคู่ต่อสู้ได้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถปิดเกมแรกไปด้วยคะแนน 21-17 อย่างสุดมันส์ เกมที่สอง คู่ของจีนเริ่มแสดงอาการเกร็งและมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ในขณะที่บาส-เฟมเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้น แม้คู่แข่งจะพยายามฮึดสู้และสามารถเซฟ 2 แมตช์พอยต์ได้สำเร็จจนเสมอกันที่ 20-20 แต่บาส-เฟมยังคงรักษาความนิ่งและสมาธิไว้ได้ ก่อนที่จะปิดเกมไปด้วยคะแนน 22-20 คว้าชัยชนะไปได้อย่างน่าตื่นเต้น 2-0 เกม\ชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ “บาส-เฟม” ในการแข่งขันระดับโลก โดยเป็นการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันเวิลด์ทัวร์เป็นครั้งที่ 6 ของทั้งคู่ ในรอบชิงชนะเลิศ บาส-เฟมจะต้องรอพบผู้ชนะระหว่างคู่แข่งที่แข็งแกร่งอีก 2 คู่ ได้แก่ คู่แชมป์โลกปี 2025 เฝิง หยางเจ๋อ กับ หวง ตงปิง มือวางอันดับ 1 ของโลกจากจีน หรือไม่ก็ เฉิน ตังเจี๋ย และ เตียว อี้เว่ย คู่มือวางอันดับ 3 ของโลกจากมาเลเซีย ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครก็ตาม การเข้ารอบชิงชนะเลิศของบาส-เฟมในครั้งนี้ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยเป็นอย่างมาก และเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของนักกีฬาแบดมินตันไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างชัดเจน การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะเป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับบาส-เฟม ในการพิสูจน์ความสามารถและคว้าชัยชนะมาครองให้ได
แบดมินตัน ไชน่า มาสเตอร์ส บาส เดชาพล เฟม ศุภิสรา คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ เวิลด์ทัวร์
