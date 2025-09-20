บาส-เฟม ทะลุชิง! โค่นคู่มือ 2 โลก คว้าตั๋ว ไชน่า มาสเตอร์ส 2025

บาส เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ เฟม ศุภิสรา เพียวสามพราน สร้างผลงานสุดยอดใน ไชน่า มาสเตอร์ส 2025 เอาชนะคู่มือ 2 ของโลกจากจีน ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อย่างสวยงาม
บาส เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ เฟม ศุภิสรา เพียวสามพราน โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในการแข่งขัน แบดมินตัน ไชน่า มาสเตอร์ส 2025 ที่เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568 คู่ผสม ชาวไทยคู่นี้สามารถเอาชนะคู่มือวางอันดับ 2 ของโลกจากจีน เจียง เจิ้งปัง และ เว่ย หย่าซิน ไปได้อย่างขาดลอย 2-0 เกม คว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อย่างงดงาม การแข่งขันรายการ ไชน่า มาสเตอร์ส 2025 ซึ่งเป็นรายการระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ชิงเงินรางวัลรวม 1,250,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ
40,000,000 บาท ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆ แบดมินตันทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลงานอันยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทย บาสและเฟม ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ 4 ของรายการ ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ความสามารถ และความมุ่งมั่นในการแข่งขันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ พวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกได้อย่างสูสี และมีศักยภาพที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งแชมป์ได้\ในรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมา บาสและเฟมต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่าง เจียง เจิ้งปัง และ เว่ย หย่าซิน คู่มืออันดับ 2 ของโลกจากจีน อย่างไรก็ตาม คู่ผสมชาวไทยสามารถเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ต้นเกม ด้วยการวางแผนการเล่นที่ชาญฉลาด การตีลูกที่แม่นยำ และการประสานงานที่ดีเยี่ยมระหว่างกัน ทำให้สามารถควบคุมเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คู่ของจีนดูเหมือนจะเสียสมาธิและเล่นได้ไม่เต็มศักยภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากความกดดันที่ได้รับจากคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างบาสและเฟม เกมแรก บาสและเฟมสามารถเอาชนะไปได้อย่างง่ายดาย ด้วยคะแนนที่ห่างชั้น ก่อนที่จะเข้าสู่เกมที่สอง คู่ของจีนพยายามที่จะกลับมาสู่เกมให้ได้ แต่บาสและเฟมก็ยังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีเอาไว้ได้ แม้ว่าคู่ของจีนจะสามารถทำคะแนนไล่ตามมาได้ในช่วงท้ายเกม จนถึงขั้นเซฟแมตช์พอยต์ได้ แต่สุดท้าย บาสและเฟมก็ยังคงรักษาสมาธิและปิดเกมไปได้อย่างสวยงาม ด้วยคะแนน 22-20 คว้าชัยชนะไปอย่างเด็ดขาด 2-0 เกม สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและแฟนๆ แบดมินตันทั่วโลก\ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ บาส เดชาพล และ เฟม ศุภิสรา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันระดับเวิลด์ทัวร์เป็นรายการที่ 6 และเป็นโอกาสสำคัญในการคว้าแชมป์รายการใหญ่ โดยในรอบชิงชนะเลิศ พวกเขาจะต้องรอพบกับผู้ชนะระหว่างคู่ผสมจากมาเลเซีย เฉิน ตังเจี๋ย และ เตียว อี้เว่ย คู่มืออันดับ 3 ของโลก หรือคู่ผสมจากจีน เฝิง หยางเจ๋อ และ หวง ตงปิง คู่มืออันดับ 1 ของโลก ไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใคร บาสและเฟมได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีศักยภาพในการคว้าชัยชนะ และแฟนๆ แบดมินตันชาวไทยก็พร้อมใจกันส่งแรงใจเชียร์ให้ทั้งคู่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ การเข้ารอบชิงชนะเลิศของ บาสและเฟม เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการแบดมินตันไทย และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ๆ ที่จะก้าวตามรอยเท้าของพวกเขาต่อไ
