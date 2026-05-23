บาร์เซโลน่า บุกพ่าย บาเลนเซีย 1-3 ปิดฉาก ลาลีกา ฤดูกาล 2025-26 ด้าน เรอัล มาดริด ฟอร์มดุเปิดรังทุบ แอธเลติก บิลเบา 4-2 คว้าตั๋วรองแชมป์ส่งท้ายเกมอำลาตำนาน ศึกฟุตบอล ลาลีกา สเปน นัดปิด ฤดูกาล 2025-26 มีผลการแข่งขันและฉากดราม่าแห่งความทรงจำเกิดขึ้นมากมาย โดยแชมป์ประจำฤดูกาลนี้อย่าง บาร์เซโลน่า บุกไปพ่ายให้กับ บาเลนเซีย ด้วยสกอร์ 1-3 ณ สนามเมสตาย่า สเตเดี้ยม ทว่าทัพบาร์ซ่ายังคงปิดฉากซีซั่นนี้ด้วยสถิติอันยอดเยี่ยมจากการเก็บได้ถึง 94 คะแนน เกมนี้มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ กองหน้าประสบการณ์สูงของ บาร์เซโลน่า ที่ลงสนามเป็นนัดสุดท้ายให้แก่สโมสรหลังจากประกาศอำลาทีมไปก่อนหน้านี้ โดยดาวยิงชาวโปแลนด์สามารถทำประตูขึ้นนำ 1-0 ให้ทีมได้ในนาทีที่ 61 ซึ่งถือเป็นประตูที่ 120 ของเจ้าตัวภายใต้สีเสื้อบาร์ซ่า ส่งผลให้ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ 10 ของดาวยิงสูงสุดตลอดกาลประจำสโมสรทันที ทว่าหลังจากนั้น บาเลนเซีย มารัวคืน 3 ประตูรวดจาก ฆาบี เกร์ร่า (นาที 66), หลุยส์ ริโอฆา (นาที 71) และ กีโด โรดริเกซ (นาที 90+7) พลิกคว้าชัยชนะไปได้ 3-1 ส่งท้ายในบ้าน แต่ผลการแข่งขันนี้ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ทัพค้างคาวคว้าตั๋วไปเล่นฟุตบอลถ้วยยุโรป โดยจบอันดับ 9 ของตาราง มี 49 คะแนน ตามหลัง เคตาเฟ่ ทีมอันดับ 7 พื้นที่ ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก อยู่ 2 คะแนน ขณะที่เกมอีกหนึ่งคู่ ณ สนามซานติอาโก้ เบร์นาเบว เรอัล มาดริด สามารถเปิดบ้านเอาชนะ แอธเลติก บิลเบา ไปได้อย่างสนุก 4-2 โดยได้ประตูจาก กอนซาโล่ การ์เซีย (นาที 12), จู๊ด เบลลิงแฮม (นาที 41), คีลิยัน เอ็มบัปเป้ (นาที 51) และ บราฮิม ดิอาซ (นาที 90) ส่วนทีมเยือนได้ประตูจาก กอร์ก้า กูรูเซต้า (นาที 45+1) และ อิเซต้า (นาที 90+1) ทำให้จบแมตช์นี้ เรอัล มาดริด มีเพิ่มเป็น 86 คะแนน คว้าตำแหน่งรองแชมป์ ลาลีกา ไปครอง ส่วน แอธเลติก บิลเบา จบอันดับ 12 มี 45 คะแนน แมตช์ดังกล่าวเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการอำลา เมื่อ ดานี่ การ์บาฅาล แบ็กขวากัปตันทีมผู้รับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานถึง 13 ฤดูกาลในทีมชุดใหญ่ พร้อมด้วย ดาบิด อลาบา แนวรับสารพัดประโยชน์ ได้ลงเล่นนัดสุดท้ายต่อหน้าแฟนบอลราชันชุดขาวก่อนย้ายออกจากทีม ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการคุมทีมนัดสุดท้ายของ อัลบาโร่ อาร์เบลัว กุนซือรักษาการณ์ ก่อนที่จะมีการส่งไม้ต่อให้แก่ โชเซ่ มูรินโญ่ ผู้จัดการทีมชาวโปรตุกีส ที่มีกระแสข่าวหนาหูว่าจะกลับมากุมบังเหียนในถิ่นเบร์นาเบวอีกครั้งในฤดูกาลหน้.
