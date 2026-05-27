บาร์เซโลน่า แสดงความสนใจอยากได้ตัว กอร์ดอน

บาร์เซโลน่า แสดงความสนใจอยากได้ตัว กอร์ดอน
📆5/27/2026 7:21 PM
📰siamsport_news
บาร์เซโลน่า แสดงความสนใจอยากได้ตัว กอร์ดอน ไปเสริมทัพอย่างมาก และได้ทำการติดต่อกับตัวแทนของนักเตะแล้ว โดยคาดว่ามีการยื่นข้อเสนอเบื้องต้นจำนวน 80 ล้านยูโรบวกแอดออนให้ นิวคาสเซิ่ล พิจารณาปล่อยตัวนักเตะแล้ว และบาเยิร์น มิวนิค ก็หมายตาอยากได้ตัวเช่นกัน

จากรายงานของ เดวิด ออร์นสตีน นักข่าวสาย ตลาดซื้อขาย ชื่อดังจากสื่อชั้นนำ ระบุว่า บาร์เซโลน่า แสดงความสนใจอยากได้ตัว กอร์ดอน ไปเสริมทัพอย่างมาก และได้ทำการติดต่อกับตัวแทนของนักเตะแล้ว โดยคาดว่ามีการยื่นข้อเสนอเบื้องต้นจำนวน 80 ล้านยูโรบวกแอดออนให้ นิวคาสเซิ่ล พิจารณาปล่อยตัวนักเตะแล้ว ขณะที่ ฟาบริซิโอ โรมาโน่ เหยี่ยวข่าวระดับเทียร์ 1 เผยในลักษณะเดียวกัน แต่เพิ่มเติมว่าแชมป์ลา ลีกา ฤดูกาลล่าสุด ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับ กอร์ดอน ซึ่ง บาเยิร์น มิวนิค ก็หมายตาอยากได้ตัวเช่นกัน ได้แล้ว และมั่นใจว่าจะสามารถปิดดีลนี้ได้ภายในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ หาก บาร์ซ่า ได้ตัว กอร์ดอน มาร่วมทัพ ทำให้อนาคตของ มาร์คัส แรชฟอร์ด ยังไม่แน่นอนว่าจะได้ย้ายจาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาร่วมงานกับ 'เจ้าบุญทุ่ม' แบบถาวรหรือไม่ หลังนักเตะทำผลงานได้ดีเยี่ยมซัดไป 14 ประตูกับ 10 แอสซิสต์ ในทุกรายการซีซั่นนี้ และส่วนร่วมช่วยสโมสรคว้าแชมป์ ลา ลีกา สำหรับ กอร์ดอน เป็นผู้เล่นแนวรุกฝั่งซ้ายธรรมชาติ แต่สามารถโยกมาเล่นทางขวา หรือยืนหน้าเป้าก็ได้ และด้วยความสามารถที่หลากหลายของเขาจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ บาร์เซโลน่า ต้องการตัวมาเสริมแกร่ง นิวคาสเซิ่ล พิจารณาปล่อยตัวนักเตะแล้ว และ บาเยิร์น มิวนิค ก็หมายตาอยากได้ตัวเช่นกั.

