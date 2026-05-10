บาร์เซโลน่า ผงาดคว้าแชมป์ลาลีกาสเปน 29 เกมหลังเปิดบ้านไล่อัด เรอัล มาดริด คู่ปรับตลอดกาล

บาร์เซโลน่า ผงาดคว้าแชมป์ลาลีกาสเปน สมัยที่ 29 หลังเปิดบ้านไล่อัด เรอัล มาดริด คู่ปรับตลอดกาล 2-0 ทำให้แต้มนำโด่ง 91 คะแนน
บาร์เซโลน่า ผงาดคว้าแชมป์ลาลีกา สเปน สมัยที่ 29 หลังเปิดบ้านไล่อัด เรอัล มาดริด คู่ปรับตลอดกาล 2-0 ทำให้แต้มนำโด่ง 91 คะแนน ทิ้ง ‘ราชันชุดขาว’ 14 แต้ม ขณะที่เหลือการแข่งขันอีกเพียง 3 นัดเท่านั้น พร้อมลุ้นทำลายสถิติแต้มห่างสูงสุดในประวัติศาสตร์สโมสรต่อไป บิ๊กแมตช์ ลา ลีกา สเปน นัดที่ 35 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2569 เป็นศึก ‘เอล กลาซิโก้’ ระหว่างเจ้าบ้าน บาร์เซโลน่า รับมือคู่ปรับตลอดกาลอย่าง เรอัล มาดริด เกมนี้หากจ่าฝูงบาร์ซ่าไม่แพ้จะการันตีคว้าแชมป์สมัยที่ 29 ทันที หลังเสียไปสองเม็ด เรอัล มาดริด เร่งเกมรุกมากขึ้นตอบโต้ขึ้นมาและได้ลุ้นทุกครั้งแต่ยังไม่เฉียบคมพอ นาที 38 แรชฟอร์ด น่าบวกประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้หลังหลุดเข้าไปซัดแต่ติดปลายมือ ติโบต์ กูร์กตัวส์ ออกหลังอย่างน่าเสียดาย ทำให้จบครึ่งแรกบาร์ซ่า นำห่าง เรอัล มาดริด 2-0 ครึ่งหลัง นาที 63 เรอัล มาดริด ชวดได้ประตูตีไข่แตกหลัง จู๊ด เบลลิงแฮม ซัดเข้าไปซุกก้นตาข่ายได้แล้วแต่ผู้ตัดสินเป่าเป็นจังหวะล้ำหน้าของห้องเครื่องทีมชาติอังกฤษเสียก่อน ท้ายเกมบาร์ซ่าเกือบมีลุ้นนำห่างจากลูกยิงของ เลวานดอฟสกี้ แต่โดนปฎิเสธไปเสียก่อน แถมเกือบมีเรื่องกันระหว่าง ราฟินญ่า ที่ไปพลักอก เทรนต์ แต่ก็ไม่มีอะไรบานปลาย จบเกม บาร์เซโลน่า เปิดบ้านเอาชนะ เรอัล มาดริด 2-0 โจน การ์เซีย - เอริค การ์เซีย, เปา กูบาร์ซี่, เคราร์ด มาร์ติน, ชูเอา กานเซโล่ - เปดรี้, กาบี - มาร์คัส แรชฟอร์ด, ดานี่ โอลโม่, เฟร์มีน โลเปซ - เฟร์ราน ตอร์เรสติโบต์ กูร์กตัวส์ - เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์, อันโตนิโอ รือดิเกอร์, ราอูล อเซนซิโอ้, ฟราน การ์เซีย - จู๊ด เบลลิงแฮม, เอดูอาร์โด้ กามาวินก้า, โอเรเลียง ชูอาเมนี่, บราฮิม ดิอาซ - กอนซาโล่ การ์เซีย, วินิซิอุส จูเนียร.
Barcelona Real Madrid Champions League Football Spain El Clásico
