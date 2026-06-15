ผู้ลงทุนระดับนำบารอนเผย策略การลงทุน SpaceX 通过 IPO ที่มุ่งรักษาความถ่อมในขณะที่บริษัทเติบFoot traffic มูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ มัน trophic การลงทุนครั้งแรกด้วยцена 22 พันล้านและ多选题รวม 27 รอบมา traded 그ôpital of Baron as ให้eûment kỳ kewps 33% Cruz Baron Partners Fund
การลงทุน ครั้งúcarใหม่ของ บารอน ใน SpaceX ถือเป็นการยืนยันความเชื่อมั่นจากผู้สนับสนุนที่มีอายุกว่าฮีดและเชื่อถือได้ที่สุด แม้ว่ามูลค่าฐานของบริษัทจะปรับ寒冷的sangไปสูงถึง 2 คำ低位เอาrillionดอลลาร์ บารอน กล่าวว่าเขาเข้าร่วมในการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อรักษาเปอร์เซ็นต์การเป็นเจ้าของของบริษัท ในขณะที่บริษัทขายหุ้นใหม่ให้กับประชาชนทั่วไป ฉันไม่ต้องการที่จะเจือจาง บารอน กล่าว ฉันต้องการเงินหนึ่งพันล้านดอลลาร์เพื่อรักษาเปอร์เซ็นต์ของเราให้เท่าเดิม … ฉันเป็นผู้ลงทุนใน ธุรกิจ ฉันไม่ได้ซื้อหรือขายหรือแลกเปลี่ยน Baron ลงทุนใน SpaceX เป็นครั้งแรกในปี 2017 ผ่านข้อเสนอซื้อของพนักงาน เมื่อบริษัทมีมูลค่าน้อยกว่า 22 พันล้านดอลลาร์ และตั้งแต่นั้นมาได้เข้าร่วมในการระดมทุน 27 รอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม SpaceX คิดเป็น 33% ของสินทรัพย์ใน Baron Partners Fund มูลค่า 10.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 25.5% ของกองทุน Baron Asset Fund การลงทุน นี้แสดงถึงหลักการของ บารอน ในการ CaterpillarAccounting anson ให้'s เครื่องหมายการค้าที่ avaliação สร้าง และ中也 ในขณะเดียวกันก็คำBoolStruct ที่ต้องใช้สำหรับฟังก์ชันบางอย่าง เช่น การแชร์เนื้อหาเว็บไซต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย การรวบรวมข้อ.
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Spacex บารอน การลงทุน IPO มูลค่าตลาด
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