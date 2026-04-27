บาทอ่อนค่าเล็กน้อยปิด 32.32 ดอลลาร์ ตลาดรอผลประชุมธนาคารกลางทั่วโลก

ค่าเงินบาทวันนี้ปิดตลาดที่ 32.32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากช่วงเช้า นักลงทุนรอติดตามผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสำคัญๆ ทั่วโลก ทั้ง FED, BOJ และ กนง. ของไทย SCB EIC คาด กนง. จะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% ใน 1-2 ไตรมาสหน้า
ค่าเงินบาท วันนี้ปิดตลาดที่ 32.32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ 32.26 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดทั้งวัน การเคลื่อนไหวของเงินบาทค่อนข้างทรงตัวและไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนัก เนื่องจากนักลงทุนและผู้ค้าเงินต่างรอคอยผลการประชุมนโยบายการเงินของ ธนาคารกลาง สำคัญๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารกลาง สหรัฐฯ ( FED ), ธนาคารกลาง ญี่ปุ่น ( BOJ ) และคณะกรรมการนโยบายการเงิน ( กนง.
) ของประเทศไทย ซึ่งผลการประชุมเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อทิศทางค่าเงินและตลาดการเงินโดยรวม นักบริหารเงินคาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้ เงินบาทจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 32.25 ถึง 32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตามองคือสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก และนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆ ในส่วนของค่าเงินอื่นๆ เงินเยนอยู่ที่ระดับ 159.22 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินยูโรอยู่ที่ 1.1740 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อยูโร ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ SET ปิดที่ 1,479.13 จุด เพิ่มขึ้น 23.03 จุด หรือคิดเป็น 1.58% โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 47,219.93 ล้านบาท พบว่านักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มขายสุทธิในวันนี้จำนวน 1,260.36 ล้านบาท ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) คาดการณ์ว่าในการประชุม กนง.
ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 เมษายนนี้ คณะกรรมการจะตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% และน่าจะรักษาระดับนี้ไว้ในช่วง 1-2 ไตรมาสข้างหน้า โดยจะดำเนินนโยบายแบบ Wait-and-see หรือรอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง และข้อจำกัดด้านนโยบายการเงิน (Policy space) ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ได้เริ่มการประชุมนโยบายการเงินเป็นเวลา 2 วัน เพื่อพิจารณาว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือไม่ ท่ามกลางแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอันเป็นผลมาจากราคาน้ำมันและพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า BOJ จะยังคงรอดูสถานการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ ตลาดกำลังจับตาดูถ้อยแถลงของคาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการ BOJ เพื่อหาทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ในส่วนของสหรัฐฯ วุฒิสภาอาจมีการลงคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งวอร์ชเป็นประธาน FED ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของประธานพาวเวล อย่างไรก็ตาม การอนุมัติยังคงเผชิญกับความท้าทายจากการคัดค้านของวุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรน นอกจากนี้ มีรายงานจากสำนักข่าวออนไลน์ของสหรัฐฯ อ้างแหล่งข่าวว่า อิหร่านได้ยื่นข้อเสนอใหม่ต่อสหรัฐฯ ผ่านทางปากีสถาน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซและยุติความขัดแย้ง โดยเสนอให้พักการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์เอาไว้ก่อนเพื่อเปิดทางสำหรับการเจรจาในอนาคต สถานการณ์เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินและความเชื่อมั่นของนักลงทุ
