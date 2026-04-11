บางจากฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่สนับสนุนธรรมาภิบาลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บางจากฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่สนับสนุนธรรมาภิบาลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บางจากธรรมาภิบาลผู้ถือหุ้น
📆4/11/2026 9:40 AM
📰InfoQuestNews
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น ขอบคุณผู้ถือหุ้นเสียงส่วนใหญ่ที่ให้การสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาล แม้ว่าการแก้ไขข้อบังคับเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลจะไม่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ยืนยันที่จะยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความยั่งยืน

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 เม.ย. 69) บมจ.

บางจาก คอร์ปอเรชั่น ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นเสียงส่วนใหญ่ที่ให้การสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา วาระที่ 7 ของการประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานสากล แม้ว่าการลงมติในวาระนี้จะไม่ได้รับคะแนนเสียงตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการสื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเหตุผลในการเสนอวาระดังกล่าว รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะยังคงดำเนินงานตามกรอบกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว\การเสนอแก้ไขข้อบังคับในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงิน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สาเหตุหลักมาจากการมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย และได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในหลายด้าน ทั้งการดำเนินธุรกิจ ความเชื่อมั่นของตลาด และความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินและคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในเชิงปฏิบัติจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศหลายแห่ง เช่น การระงับหรือจำกัดการให้บริการบางประเภท การทบทวนวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการปรับเงื่อนไขการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ราคาหุ้นมีความผันผวน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการประเมินความเสี่ยงและความเชื่อมั่นของตลาด นอกจากนี้ การประเมินด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ของบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ผลกระทบเหล่านี้เชื่อมโยงกันในหลายมิติ และอาจขยายผลเป็นลูกโซ่ ทั้งในด้านการเงิน การระดมทุน ความสัมพันธ์กับคู่ค้าระหว่างประเทศ และโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจพลังงานที่ต้องพึ่งพาการทำธุรกรรมระหว่างประเทศเป็นหลัก\ดังนั้น การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และธรรมาภิบาลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความไม่ชัดเจนในประเด็นนี้ยังอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง หรืออาจได้รับผลกระทบจากมาตรการกำกับดูแลจากหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านการเข้าถึงระบบธนาคารระหว่างประเทศและความสามารถในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมธรรมาภิบาล เป็นเวทีที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีผลต่อทิศทางของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมภายใต้หลักการความโปร่งใส ความเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเต็มที่ เพื่อให้การตัดสินใจสะท้อนถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมใช้สิทธิออกเสียงและให้การสนับสนุนวาระที่ 7 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตระหนักในความสำคัญของการยกระดับธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บางจาก ธรรมาภิบาล ผู้ถือหุ้น ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ESG

 

