บางจากฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่สนับสนุนธรรมาภิบาลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น ขอบคุณผู้ถือหุ้นเสียงส่วนใหญ่ที่ให้การสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาล แม้ว่าการแก้ไขข้อบังคับเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลจะไม่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ยืนยันที่จะยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความยั่งยืน
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 เม.ย. 69) บมจ.
บางจาก คอร์ปอเรชั่น ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นเสียงส่วนใหญ่ที่ให้การสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา วาระที่ 7 ของการประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานสากล แม้ว่าการลงมติในวาระนี้จะไม่ได้รับคะแนนเสียงตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการสื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเหตุผลในการเสนอวาระดังกล่าว รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะยังคงดำเนินงานตามกรอบกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว\การเสนอแก้ไขข้อบังคับในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงิน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สาเหตุหลักมาจากการมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย และได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในหลายด้าน ทั้งการดำเนินธุรกิจ ความเชื่อมั่นของตลาด และความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินและคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในเชิงปฏิบัติจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศหลายแห่ง เช่น การระงับหรือจำกัดการให้บริการบางประเภท การทบทวนวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการปรับเงื่อนไขการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ราคาหุ้นมีความผันผวน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการประเมินความเสี่ยงและความเชื่อมั่นของตลาด นอกจากนี้ การประเมินด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ของบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ผลกระทบเหล่านี้เชื่อมโยงกันในหลายมิติ และอาจขยายผลเป็นลูกโซ่ ทั้งในด้านการเงิน การระดมทุน ความสัมพันธ์กับคู่ค้าระหว่างประเทศ และโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจพลังงานที่ต้องพึ่งพาการทำธุรกรรมระหว่างประเทศเป็นหลัก\ดังนั้น การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และธรรมาภิบาลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความไม่ชัดเจนในประเด็นนี้ยังอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง หรืออาจได้รับผลกระทบจากมาตรการกำกับดูแลจากหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านการเข้าถึงระบบธนาคารระหว่างประเทศและความสามารถในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมธรรมาภิบาล เป็นเวทีที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีผลต่อทิศทางของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมภายใต้หลักการความโปร่งใส ความเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเต็มที่ เพื่อให้การตัดสินใจสะท้อนถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมใช้สิทธิออกเสียงและให้การสนับสนุนวาระที่ 7 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตระหนักในความสำคัญของการยกระดับธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บางจาก ธรรมาภิบาล ผู้ถือหุ้น ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ESG
BCP ย้ำธรรมาภิบาลก่อน AGM 10 เม.ย. เปิดข้อมูลโปร่งใส ชูสิทธิผู้ถือหุ้นกำหนดอนาคตก่อนศึกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 10 เมษายน 2569 'บางจาก (BCP)' เดินหน้าธรรมาภิบาลเต็มรูปแบบ เปิดข้อมูลครบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมเปิดเวทีให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงบนพื้นฐานข้อเท็จจริง...
Read more »
เปิดเงื่อนไข ให้สิทธิ์เด็ก ขึ้นรถไฟฟ้า MRT ฟรี เริ่มวันสงกรานต์ 69เปิดเงื่อนไข ให้สิทธิ์เด็ก 'ขึ้นรถไฟฟ้า MRT ฟรี' ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เริ่มวันสงกรานต์ 2569 วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569 นี้ เช็กเงื่อนไขส่วนสูงและอายุให้ชัด
Read more »
วิกฤตพลังงานปะทะสงกรานต์ 2569 เปิดเทคนิคหนีรถติด-เซฟค่าน้ำมันทุกกิโลสงกรานต์ 2569 จัดเต็มมัดรวมเทคนิคการเดินทางแบบ 'Smart & Save' ตั้งแต่ใช้ Smart Routing เลี่ยงรถติด พลัง Carpool หารค่าความสุข ไปจนถึงทริคดูแลรถง่าย ๆ ช่วยประหยัดน้ำมันมากกว่าที่คิด ให้ทริปกลับบ้าน ท่องเที่ยว มีแต่รอยยิ้มและความประหยัด ปี 2569 นี้ อากาศเดือนเมษายนดูจะร้อนแรงเป็นพิเศษ ไม่ใช่จากแสงแดดแต่จากหน้าจอราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นแทบทุกวัน...
Read more »
กยศ. ขอความร่วมมือนายจ้างนำส่งเงินผู้กู้ยืมผ่านระบบ e-PaySLF ภายใน 16 เม.ย. 69กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอให้นายจ้างที่เริ่มหักเงินเดือนผู้กู้ยืมในเดือนมีนาคม 2569 นำส่งเงินผ่านระบบ e-PaySLF ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 และนำส่งครั้งถัดไปภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
Read more »
เริ่มแล้ว! Maha Songkran World Water Festival 2026 ขบวนพาเหรด คอนเสิร์ตสุดปังเริ่มแล้ว! Maha Songkran World Water Festival 2026 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2569 ททท.จัดเต็มขบวนพาเหรด คอนเสิร์ตสุดปัง วันที่ 11-15 เมษายน 2569 ณ สวนเบญจกิติ
Read more »
เดินทางสงกรานต์ 2569 ไม่สะดุด เช็ก 4 เส้นทางแนะนำ เลี่ยงรถติดเดินทางช่วงสงกรานต์ 2569 ต้องวางแผน แนะ 4 เส้นทางเลี่ยงจราจรติดขัดขากลับ ช่วยลดเวลา ประหยัดพลังงาน ครอบคลุมสระบุรี บุรีรัมย์ กาญจนบุรี ถึงโคราช เทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน บรรยากาศการเดินทางเป็นไปอย่างคึกคัก หลายคนเลือกเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถยนต์ส่วนตัว ท่ามกลางปริมาณจราจรที่คาดว่าจะหนาแน่นในหลายเส้นทางหลัก...
Read more »