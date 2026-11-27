บางจากยืนยันควันจากไล่ก๊าซตกค้างโรงกลั่นพระโขนงอากาศปกติ บาดเจ็บ 9 ราย
บางจากคอร์ปอเรชั่นเปิดเผยสาเหตุควันจากอุปกรณ์แตกในหน่วย HCU และยืนยันคุณภาพอากาศในรัศมี 5 กม. อยู่ในระดับปกติตามมาตรฐาน กรมควบคุมมลพิษตรวจยืนยันเช่นเดียวกัน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ประกาศยืนยันผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศรอบ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก สาขา พระโขนง ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปกติทั้งหมด โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากภาวะอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในหน่วยผลิตแตกโมเลกุล ทำให้เกิดการไล่ก๊าซตกค้างตามกระบวนการมาตรฐานสากล
สาเหตุอุปกรณ์ HCU แตกและมาตรการจำกัดพื้นที่
นายวรรณสิริ ตรงตระกูลวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำกับองค์กร และเลขานุการบริษัท รายงานความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า สาเหตุเบื้องต้นของการเกิดเหตุมาจากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในหน่วยแตกโมเลกุล หรือ Hydrocracking Unit (HCU) เกิดการชำรุดแตกหักขึ้น ซึ่งนับเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนทางเคมี บริษัทฯ จึงดำเนินการจำกัดการเข้าออกพื้นที่รอบโรงกลั่นอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดAlso readBYD–เรเว่ เซ็น MOU กับ SCGJWD ศึกษารถขนส่งไฟฟ้า
ในขณะนี้ได้ระงับการดำเนินงานของหน่วยผลิตทั้งหมดชั่วคราว และเรียกผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบลำดับเหตุการณ์ พร้อมประเมินความเสียหายของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน ขั้นตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการยืนยันสาเหตุทางเทคนิคที่ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะกลับมาทำงานได้ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่สูงที่สุด
แหล่งที่มาของกลุ่มควันและการยืนยันจากกรมควบคุมมลพิษ
กลุ่มควันสีขาวที่ลอยขึ้นสู่บริเวณอากาศเป็นระยะ เกิดจากการดำเนินการไล่ก๊าซตกค้างในระบบตามมาตรฐานสากล เพื่อลดความเสี่ยงจากการสะสมของก๊าซอันตราย ไม่ใช่การระเบิดหรือสารพิษรั่วไหล โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ (Real-time) รอบโรงกลั่นในรัศมี 5 กิโลเมตร ตลอด 24 ชั่วโมง
ผลการตรวจสอบล่าสุดในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เวลา 07.00 น. ระบุว่าค่าคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานจากกรมควบคุมมลพิษ ที่ตรวจวัดค่ามลพิษในเวลา 08.00 น. ของวันเดียวกันเช่นกัน เพื่อยืนยันความเชื่อมั่นต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงว่าไม่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ
สถานการณ์ผู้บาดเจ็บและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสมรวม 9 ราย โดยปัจจุบันผู้บาดเจ็บจำนวน 7 ราย ยังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ประกอบด้วยพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 1 ราย และผู้รับเหมาจำนวน 6 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 2 ราย ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ มีอาการเล็กน้อย สามารถกลับมาพักฟื้นและกลับบ้านได้แล้ว
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ทีมบริหารเข้าเยี่ยมเยียนและติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประสานงานกับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันว่าจะให้การดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเต็มตามความรับผิดชอบ เพื่อลดภาระความกังวลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ขั้นตอนต่อไปและการรายงานความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์
บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ในการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง และป้องกันเหตุการณ์ซ้ำในอนาคต โดยจะติดตามสถานการณ์และผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าสำคัญหรือผลการวิเคราะห์สาเหตุที่สมบูรณ์ บริษัทฯ จะรีบแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประชาชนทราบโดยเร็ว
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