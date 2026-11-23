บางจาก ได้รับรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปี 2569 จากกรมอนามัย
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปี 2569 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชูมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยืนยันการยกระดับมาตรฐานสถานบริการน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปี 2569 จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในงานรณรงค์วันส้วมโลกประจำปี 2569 โดยได้รับการยกย่องเป็นสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับรางวัลมากที่สุดทั่วประเทศ
มาตรฐาน HAS และความสะอาดของห้องน้ำ
กรมอนามัยได้ผนึกกำลังกับผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อพัฒนาห้องน้ำสถานีบริการน้ำมันให้ได้มาตรฐาน HAS ซึ่งย่อมาจากสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันAlso readรัฐบาลสั่งเข้มดูแลความปลอดภัยเทศกาลลอยกระทงปี 2569 ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุ
นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา รองอธิบดีกรมอนามัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แบงคอก กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนให้ความสำคัญกับสุขอนามัยของผู้ใช้บริการอย่างจริงจัง
การมอบรางวัลโดยตัวแทนผู้บริหารบางจาก
นายปรีชา สุทธิเลิศอรุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก กรีนเนท จำกัด ได้เดินทางมาเป็นตัวแทนบริษัท บางจากฯ ร่วมรับรางวัลในงานรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2569 ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายองค์กรที่มุ่งเน้นประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
การได้รับรางวัลดังกล่าวถือเป็นเครื่องยืนยันว่า บางจากฯ สามารถดำเนินการตามแนวคิด Greenovative Destination ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้บริการสามารถค้นหาสถานีบริการน้ำมันบางจากใกล้ตนเอง และตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ผ่าน Bangchak Mobile Application เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง
ความมุ่งมั่นต่อต้านคอร์รัปชันขององค์กร
นางสาววรรณสิริ ตรงตระกูลวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เป็นผู้แทนบริษัทเข้าร่วมงาน CAC Annual Conference 2026 ภายใต้หัวข้อ Business Integrity and Collective Action for Thailand's OECD Journey ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การเข้าร่วมงานดังกล่าวสะท้อนสถานะขององค์กรที่ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ
รางวัลด้านแบรนด์และสินค้ารถยนต์
นอกจากนี้ บริษัท บางจากฯ ยังครองแชมป์ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน ในการคว้าอันดับ 1 แบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคในกลุ่มสถานีบริการน้ำมันจากโครงการ Thailand's Social Power Brand 2026 ซึ่งนางสาวพรทิพา ตัณฑากาศ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด สายงานธุรกิจค้าปลีก เป็นผู้แทนรับรางวัลนี้
ความสำเร็จด้านการสื่อสารแบรนด์บน Social Media ยังสอดคล้องกับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ระดับโลกอย่าง BMW ที่เลือกใช้น้ำมันพรีเมียมคุณภาพสูงอย่าง Bangchak Hi Premium + Plus ในงาน #BIMMERRACE 7 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของความสำเร็จทางธุรกิจที่บางจากฯ สร้างได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy