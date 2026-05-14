บางจากโชว์ผลงานไตรมาส 1 ปี 69 กำไรพุ่งทะยาน พร้อมทุบสถิติกำลังการผลิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์

กลุ่มบางจากประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/69 เติบโตก้าวกระโดดด้วยรายได้ 1.4 แสนล้านบาท กำไรสุทธิรวมรายการพิเศษสูงถึง 6,144 ล้านบาท พร้อมทำสถิติกำลังการผลิตโรงกลั่นสูงสุดที่ 279,800 บาร์เรลต่อวัน
กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 อย่างเป็นทางการ โดยแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในทุกมิติทางธุรกิจ ซึ่งนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกว่า บริษัทสามารถทำรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้น 142,528 ล้านบาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าจะพบว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า รายได้มีการปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 6 นอกจากนี้ ตัวเลข EBITDA หรือกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ยังพุ่งสูงถึง 17,795 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึงร้อยละ 94 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในส่วนของ กำไรสุทธิ จากการดำเนินงานปกติซึ่งไม่รวมรายการพิเศษนั้นอยู่ที่ 953 ล้านบาท แต่หากพิจารณาในภาพรวมที่รวมรายการพิเศษทั้งหมด บริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สูงถึง 6,144 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตมากกว่าหนึ่งเท่าตัวทั้งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นขยับขึ้นไปอยู่ที่ 4.17 บาท ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและการคว้าโอกาสทางธุรกิจในสภาวะตลาดที่ผันผวน หากพิจารณาเจาะลึกในส่วนของธุรกิจ โรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการสร้างรายได้ พบว่ามี EBITDA สูงถึง 10,245 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับทั้งไตรมาสก่อนและปีก่อน ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความสำเร็จนี้คือการยกระดับกำลังการผลิตเฉลี่ยขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 279,800 บาร์เรลต่อวัน ประกอบกับค่าการกลั่นพื้นฐานที่ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 18.57 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยได้รับอานิสงส์จาก Crack Spread ในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซลและน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสภาวะอุปทานในตลาดโลกเกิดความตึงตัวในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานโลก นอกจากนี้บริษัทยังได้รับประโยชน์จากการรับรู้กำไรจากสต็อกน้ำมัน หรือ Inventory Gain และการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินสมุทร หรือ Marine Fuels ซึ่งมีการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านธุรกิจการตลาดและค้าปลีก บางจาก ได้ขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันจนมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,217 สถานี และมีการติดตั้งจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV Charging Station มากกว่า 592 สถานี เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ พลังงานสะอาด ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดผ่านสถานีบริการอยู่ที่ระดับร้อยละ 27.7 โดยยังคงมุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์น้ำมันเกรดพรีเมียมอย่าง Premium 97 และ Premium Diesel เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้รถที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งส่งผลให้มีส่วนแบ่งในตลาดน้ำมันพรีเมียมสูงถึงร้อยละ 18.6 นอกจากนี้ยังได้เริ่มรุกตลาดน้ำมันดีเซล B20 โดยเปิดจุดจำหน่ายผ่านสถานีบริการนำร่อง 40 แห่ง ขณะที่ธุรกิจ Retail Experience อย่างร้านกาแฟอินทนิลยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีสาขาให้บริการรวม 1,187 สาขา ทั่วประเทศ สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ครบวงจรและสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น สำหรับกลุ่มธุรกิจการค้าน้ำมัน แม้จะเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนของเส้นทางขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันกับคู่ค้าภายนอกกลุ่มบริษัท หรือ Out-Out มีการชะลอตัวลง แต่ธุรกิจนี้ยังสามารถสร้าง EBITDA ได้ 266 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 33 จากปีก่อน เนื่องจากปริมาณการซื้อขายภายในกลุ่มบริษัทเองมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามกำลังการกลั่นที่สูงขึ้น ทำให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนและกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเครือข่ายของตนเอง ทางด้านธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สร้างการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยมี EBITDA อยู่ที่ 4,308 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหนุนจากราคาขายเฉลี่ยของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ตามความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือ รวมถึงมีการบริหารจัดการการขายที่ยอดเยี่ยม โดยมีการจำหน่ายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากกว่ากำลังการผลิตตามสัญญา หรือ Overlift ในแหล่ง Brage และ Draugen ตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ยังมีการเริ่มต้นผลิตน้ำมันและก๊าซจากหลุม Talisker East ในพื้นที่แหล่ง Brage ตั้งแต่เดือนมกราคม ทำให้ปริมาณการผลิตโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น สุดท้ายในส่วนของธุรกิจ พลังงานสะอาด และไฟฟ้า บริษัทมี EBITDA อยู่ที่ 1,396 ล้านบาท แม้จะลดลงร้อยละ 12 จากไตรมาสก่อนเนื่องจากปัจจัยด้านฤดูกาลที่ส่งผลกระทบต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม Monsoon ใน สปป.
ลาว แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนพบว่ายังเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 55 ขณะที่โครงการคลังน้ำมันและท่าเทียบเรือในประเทศไทยยังคงมีรายได้มั่นคงจากสัญญาเช่าระยะยาว ส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาก็สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรได้ถึง 642 ล้านบาท จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวและการลดระยะเวลาปิดซ่อมบำรุงลง ในขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในประเทศไทยก็มีการเติบโตของรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณแสงแดดและกำลังลมที่เหมาะสม รวมถึงการรับโอนหุ้นโครงการโซลาร์รูฟท็อปเพิ่มเติมอีก 17.5 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการตอกย้ำยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวของกลุ่มบางจากอย่างยั่งยื
