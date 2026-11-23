บางกอกแอร์เวย์สทุ่ม 3 พันล้าน ขยายสมุยรับผู้โดยสาร 6 ล้านคน
บางกอกแอร์เวย์สแถลงแผนลงทุน 3 พันล้านบาท ขยายสนามบินสมุยรองรับผู้โดยสาร 6 ล้านคนต่อปี พร้อมรับเครื่องบินใหม่ 6 ลำและพิจารณาปรับขึ้นค่า PSC ในปี 2570 เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บางกอกแอร์เวย์ส วางแผนลงทุนกว่า 3 พันล้านบาท เพื่อขยายขีดความสามารถของ สนามบินสมุย ให้รองรับผู้โดยสารได้ 6 ล้านคนต่อปี โดยจะเริ่มก่อสร้างเฟสแรกในต้นปี 2570 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2573
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บางกอกแอร์เวย์ส ระบุว่าแผนขยายสนามบินสมุยนี้จะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 6 ระยะ เพื่อไม่ให้เกิดการปิดให้บริการระหว่างก่อสร้าง โดยเป้าหมายหลักคือการเพิ่มจำนวนประตูขึ้นเครื่องจาก 7 เกท เป็น 11 เกท และขยายพื้นที่เชิงพาณิชย์จาก 2,000 ตารางเมตร เป็น 4,000 ตารางเมตรAlso readเอลนีโญจ่อรุนแรงมาก ปล่อยผลกระทบภัยแล้งและไฟป่า
กลยุทธ์ขยายฝูงบินและปรับราคาบริการ
ในปี 2570 บางกอกแอร์เวย์สมีแผนรับมอบเครื่องบินใหม่รุ่น ATR72-600 จำนวน 6 ลำ โดยจะเข้ามาประจำการในเดือนธันวาคม 2569 จำนวน 2 ลำ และอีก 4 ลำในปี 2570 ส่งผลให้ฝูงบินรวมของบริษัทฯ มีจำนวน 28 ลำ ซึ่งยังไม่กลับมาเท่าระดับก่อนเกิดโควิด-19 ที่มีกว่า 40 ลำ
alongside การเพิ่มกำลังการผลิต สายการบินมีแผนพิจารณาปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออก (PSC) ที่สนามบินสมุย ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อสอดคล้องกับต้นทุนการลงทุน โดยปัจจุบันเก็บค่า PSC เส้นทางในประเทศอยู่ที่ 300 บาทต่อคน ซึ่งยังต่ำกว่าอัตราที่อนุมัติไว้ที่ 400 บาท
สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ ปัจจุบันเก็บอัตรา 700 บาทต่อคน ซึ่งบริษัทฯ ยังสามารถพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นได้ โดยจะประเมินความเหมาะสมของเวลาในการปรับขึ้นราคาอีกครั้ง
ผลงานทางการเงินและสัดส่วนตลาดหลัก
นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายงานการเงินและบัญชีเปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 บางกอกแอร์เวย์สมีรายได้รวม 21,092 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 19,990 ล้านบาทในปีก่อนหน้า โดยขนส่งผู้โดยสารรวม 3.2 ล้านคน ในจำนวน 36,616 เที่ยวบิน
เส้นทางสมุยยังคงเป็นตลาดหลักที่สำคัญที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วน 72% ของผู้โดยสารทั้งหมด และมีอัตราบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ยสูงถึง 87% ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการเดินทางที่ยังคงแข็งแกร่งในตลาดนี้
รายได้จากจุดขายบัตรโดยสารในยุโรปและตะวันออกกลางยังคงมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 55% ของรายได้จากผู้โดยสารทั้งหมด โดยตลาดหลัก ได้แก่ เยอรมนี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส ขณะที่ช่องทาง E-Commerce เป็นช่องทางจำหน่ายหลักคิดเป็น 47% ของรายได้
ธุรกิจภาคพื้นและ展望ในอนาคต
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบินมีผลงานเติบโตดี โดยบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ (BAC) มีรายได้ 1,020 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% และมีกำไรสุทธิ 156 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% ขณะที่บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด มีรายได้ 2,583 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1%
บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก้ จำกัด มีรายได้ 2,272 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% และมีกำไรสุทธิ 951 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจสนับสนุน
สำหรับแนวโน้มการจองตั๋วในเดือนธันวาคม 2569 ถึงมิถุนายน 2570 เส้นทางสมุยยังคงมียอดสำรองบัตรโดยสารสูงสุดที่ 66% รองลงมาคือเส้นทางภายในประเทศ 28% และระหว่างประเทศ 6% ซึ่งบางกอกแอร์เวย์สตั้งเป้าขนส่งผู้โดยสารรวมกว่า 4 ล้านคนในปี 2569 ด้วยอัตราการบรรทุกเฉลี่ย 80%
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