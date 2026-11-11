บัวหลวงเปิดบริการจัดพอร์ตกองทุนอัตโนมัติ เพิ่ม AUM ไป 10,000 ล้านบาท
บัวหลวงเปิดบริการจัดพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติ BLS Auto Top Funds Portfolio คัดกองทุน 18 บลจ ครอบคลุม 8 โมเดลลงทุน เป้าหมาย AUM 10,000 ล้านบาทภายในสิ้นปี2569
บัวหลวง จัดตั้งบริการจัดพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติชื่อ BLS Auto Top Funds Portfolio เพื่อพัฒนาเสนอโซลูชันการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและระดับความเสี่ยงของลูกค้า โดยมี AUM แตะ 8,000 ล้านบาทและวางแผนเพิ่มเป็น 10,000 ล้านบาทภายในสิ้นปี 2569 และมองขยายเป็น 20,000 ล้านบาทโดยปี 2570
รายละเอียดสมาชิกการกลั่นกรองกองทุน
เครื่องมือการจัดพอร์ตคัดเลือกกองทุนจาก 18 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทั้งจากเครือบัวหลวงและนอกเครือ เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกกองทุนที่หลากหลายและเหมาะสมกับตลาดโดยรวมAlso read10 เทคโนโลยีน่าจับตาในครอบคลุม 4 กลุ่ม ดิจิทัล ชีวภาพ วัสดุศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ระบบพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น‑กลาง‑ยาว ความผันผวน และความเสี่ยงของแต่ละกองทุน จากนั้นเปรียบเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ บางกลุ่มมีจำนวนกองทุนถึง 200‑300 โอกาสการเลือก
โมเดลการลงทุนนานาชน้อย
บริการครอบคลุม 8 โมเดลการลงทุน ตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำถึงความเสี่ยงสูง โดยแบ่งเป็นโมเดลตราสารหนี้ 3 โมเดล (FIXEDSP, FIXEDTDP, FIXEDDP) และโมเดล Cross Asset 5 โมเดลตอบโจทย์ผู้ลงทุนทุกระดับ
โมเดล Cross Asset มีการกระจายสินทรัพย์ในหุ้นหลายประเทศ ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และกองทุนอสังหาริมทรัพย์/REITs โดยแบ่งเป็น Conservative Asset Allocation, Moderate Asset Allocation, Aggressive Allocation และ Dividend Income Asset Allocation รวมทั้งโมเดลลงทุนหุ้นแบบ Top Country และ Thematic
กลุ่มเป้าหมายและวิสัยทัศน์การบริการ
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัวหลวงกล่าวว่า บริการเหมาะกับผู้มีเงินออมหรือใกล้เกษียณที่ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากแต่ยังควบคุมความเสี่ยงและไม่ต้องติดตามตลาดด้วยตนเอง
เขาเน้นว่า ผู้ลงทุนจำนวน 100 คนประมาณ 20% สนใจลงทุนในหุ้นเชิงรุก ขณะที่ 80% ยังไม่แน่ใจว่าจะว่าด้วยกองทุนหรือหุ้นเลย เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตเมื่อใช้บริการบริหารพอร์ตอัตโนมัติ
แนวทางการเรียกร้องความต้องการนักลงทุน
งานถูกพัฒนาต่อจากผลิตภัณฑ์ DR (ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ) ที่ได้รับผลตอบรับดี กลไกการจัดพอร์ตกองทุนอัตโนมัติให้เริ่มจากการทำความเข้าใจความต้องการและระดับความเสี่ยงก่อนเลือกผลิตภัณฑ์
บัวหลวงมุ่งเน้นการจุดพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้บริการเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงกองทุนที่เหมาะสมกับความต้องการจริงโดยการอัปเดตและปรับสมดุลพอร์ตอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ตลาด
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