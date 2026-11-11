TH
Advertisement
Finance

บัวหลวงเปิดบริการจัดพอร์ตกองทุนอัตโนมัติ เพิ่ม AUM ไป 10,000 ล้านบาท

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
บัวหลวงเปิดบริการจัดพอร์ตกองทุนอัตโนมัติ เพิ่ม AUM ไป 10,000 ล้านบาท
บัวหลวง · BLS Auto Top Funds Portfolio · AUM
Advertisement

บัวหลวงเปิดบริการจัดพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติ BLS Auto Top Funds Portfolio คัดกองทุน 18 บลจ ครอบคลุม 8 โมเดลลงทุน เป้าหมาย AUM 10,000 ล้านบาทภายในสิ้นปี2569

บัวหลวง จัดตั้งบริการจัดพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติชื่อ BLS Auto Top Funds Portfolio เพื่อพัฒนาเสนอโซลูชันการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและระดับความเสี่ยงของลูกค้า โดยมี AUM แตะ 8,000 ล้านบาทและวางแผนเพิ่มเป็น 10,000 ล้านบาทภายในสิ้นปี 2569 และมองขยายเป็น 20,000 ล้านบาทโดยปี 2570

รายละเอียดสมาชิกการกลั่นกรองกองทุน

เครื่องมือการจัดพอร์ตคัดเลือกกองทุนจาก 18 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทั้งจากเครือบัวหลวงและนอกเครือ เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกกองทุนที่หลากหลายและเหมาะสมกับตลาดโดยรวม

Also read10 เทคโนโลยีน่าจับตาในครอบคลุม 4 กลุ่ม ดิจิทัล ชีวภาพ วัสดุศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ระบบพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น‑กลาง‑ยาว ความผันผวน และความเสี่ยงของแต่ละกองทุน จากนั้นเปรียบเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ บางกลุ่มมีจำนวนกองทุนถึง 200‑300 โอกาสการเลือก

โมเดลการลงทุนนานาชน้อย

บริการครอบคลุม 8 โมเดลการลงทุน ตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำถึงความเสี่ยงสูง โดยแบ่งเป็นโมเดลตราสารหนี้ 3 โมเดล (FIXEDSP, FIXEDTDP, FIXEDDP) และโมเดล Cross Asset 5 โมเดลตอบโจทย์ผู้ลงทุนทุกระดับ

Advertisement

โมเดล Cross Asset มีการกระจายสินทรัพย์ในหุ้นหลายประเทศ ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และกองทุนอสังหาริมทรัพย์/REITs โดยแบ่งเป็น Conservative Asset Allocation, Moderate Asset Allocation, Aggressive Allocation และ Dividend Income Asset Allocation รวมทั้งโมเดลลงทุนหุ้นแบบ Top Country และ Thematic

กลุ่มเป้าหมายและวิสัยทัศน์การบริการ

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัวหลวงกล่าวว่า บริการเหมาะกับผู้มีเงินออมหรือใกล้เกษียณที่ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากแต่ยังควบคุมความเสี่ยงและไม่ต้องติดตามตลาดด้วยตนเอง

เขาเน้นว่า ผู้ลงทุนจำนวน 100 คนประมาณ 20% สนใจลงทุนในหุ้นเชิงรุก ขณะที่ 80% ยังไม่แน่ใจว่าจะว่าด้วยกองทุนหรือหุ้นเลย เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตเมื่อใช้บริการบริหารพอร์ตอัตโนมัติ

แนวทางการเรียกร้องความต้องการนักลงทุน

งานถูกพัฒนาต่อจากผลิตภัณฑ์ DR (ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ) ที่ได้รับผลตอบรับดี กลไกการจัดพอร์ตกองทุนอัตโนมัติให้เริ่มจากการทำความเข้าใจความต้องการและระดับความเสี่ยงก่อนเลือกผลิตภัณฑ์

Advertisement

บัวหลวงมุ่งเน้นการจุดพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้บริการเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงกองทุนที่เหมาะสมกับความต้องการจริงโดยการอัปเดตและปรับสมดุลพอร์ตอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ตลาด

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

บัวหลวง BLS Auto Top Funds Portfolio AUM ลงทุนอัตโนมัติ กรุงเทพ

More on Finance

See all

เมย์แบงก์พลิกเกม Brokerage สู่ Wealth Management ปักธงเติบโตระยะยาว

เมย์แบงก์ เดินเกมรุก Wealth Management ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้ Wealth Business สู่ 50% ดันสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) เป็น 500,000 ล้านบาทในปี 2029 พร้อม Transform ธุรกิจ Retail สู่ Wealth Management Broker เพื่อต่อยอดบริการ Private Wealth ในปี...

Thansettakij

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextเมย์แบงก์พลิกเกม Brokerage สู่ Wealth Management ปักธงเติบโตระยะยาว