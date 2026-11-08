บัวหลวงแนะกลยุทธ์ Barbell ดันหุ้นพลังงาน Data Center รับรอบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
บัวหลวงชี้ SET พุ่ง 23% รับการลงทุน Data Center และโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน แนะกลยุทธ์ Barbell ลงทุนหุ้นพลังงานและหุ้นปันผลต้านความผันผวนปลายปี 2566
ตลาดหุ้นไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปีได้รับอานิสงส์จากวัฏจักรการลงทุนที่ชัดเจน ทำให้ดัชนี SET ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่นถึง 23% นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการกิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยมุมมองว่าแรงขับเคลื่อนหลักมาจากสองปัจจัยสำคัญ ได้แก่ วงจรเทคโนโลยีระดับโลกและนโยบายการลงทุนภายในประเทศที่เน้นโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้า ซึ่งส่งผลบวกต่อกลุ่มบริษัทจดทะเบียนอย่างมีนัยสำคัญ
ปัจจัยหนุนดัชนี SET พุ่ง 23% จากวงจรเทคโนโลยีและไฟฟ้า
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ ระบุว่า ราคาหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับต้นปี เนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีโลกที่กลับมาขยายตัวอีกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับกระแสการลงทุนใน Data Center ที่ดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เข้าสู่ระบบนิเวศดังกล่าวอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ แรงสนับสนุนยังมาจากความคืบหน้าในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้า แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ฉบับใหม่ การพัฒนาสายส่งไฟฟ้า และการขยายตัวของระบบ Solar Rooftop ที่ส่งผลดีต่อกลุ่มโรงไฟฟ้าและกลุ่มรับเหมาก่อสร้างโดยตรงAlso readสลด!หนุ่มวัย 24 ขี่เก๋งเสียหลักหมุนชนเสาไฟฟ้ามรณะ ตร.เร่งหาสาเหตุ
ภาคการผลิตทั่วโลกที่กลับมาขยายตัวยังช่วยสนับสนุนหุ้นกลุ่ม Global Play ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน ปิโตรเคมี บรรจุภัณฑ์ และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสัดส่วนกำไรรวมประมาณ 1 ใน 3 ของกำไรบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (บจ.) ทำให้ปีนี้กลายเป็นปีแรกในรอบหลายปีที่มีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนขึ้นจากต้นปีถึง 17% โดยคาดว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) จะอยู่ที่ระดับ 113 บาท ขยับเพิ่มขึ้นถึง 30% จากปีก่อนหน้า
เศรษฐกิจ K-Shape ดันความสนใจสู่โครงสร้างพื้นฐาน
ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนเพื่อการบริหารความมั่นคงหลักทรัพย์บัวหลวง (BLS Wealth Research) ประเมินว่า เศรษฐกิจภายในประเทศมีลักษณะฟื้นตัวไม่ทั่วถึง (K-Shape) โดยกลุ่มส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนยังเติบโตได้ดี ทว่าบริโภคภายในประเทศยังเผชิญแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงประมาณ 86% และราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 43 บาทต่อลิตร ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมยังทำให้กลุ่มบริโภคในประเทศอ่อนแอ แม้รายได้ภาคท่องเที่ยวจะยังใกล้เคียงปีก่อนหน้าจากการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวที่เพิ่มขึ้นประมาณ 4% ท่ามกลางจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงประมาณ 4%
กลยุทธ์ Barbell จัดพอร์ตต้านความผันผวนไตรมาส 4
สำหรับทิศทางตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 4 นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ ชี้ว่า ยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ ซึ่งอาจดันราคาน้ำมันและ Bond Yield ให้อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลกดดันสินทรัพย์เสี่ยงและค่าครองชีพในประเทศจากภาพเศรษฐกิจ K-Shape แต่การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าและ Data Center อาจทำให้ไตรมาส 4 นี้จนถึงปี 2570 ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงวัฏจักรการลงทุน ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นในระยะถัดไป
ดังนั้น จึงมองกลุ่มไฟฟ้ายังมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะเมื่องบประมาณลงทุนของภาครัฐฯ ในปี 2570 มีแนวโน้มลดลงราว 8% ทำให้แรงขับเคลื่อนสำคัญจะอยู่ที่การลงทุนภาคเอกชนมากขึ้น ส่วนเงินลงทุนต่างประเทศอาจเริ่มชะลอในระยะสั้นจากความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดไว้จากปัจจัยสงครามและการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกา สถิติระบุว่าตลาดหุ้นมักจะมีทิศทางดีทั้งในช่วง 1 เดือนก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง
จัดพอร์ต 3 ส่วน สู่หุ้นพลังงานปันผลและธนาคาร
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ แนะนำกลยุทธ์ "Barbell Strategy" เพื่อกระจายความเสี่ยงสู่หุ้นกลุ่มพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และหุ้นปันผลเด่น พร้อมจัดพอร์ต 3 ส่วน ได้แก่ กลุ่มเติบโตระยะยาวและโครงสร้างพื้นฐานอย่าง GULF และ BGRIM ซึ่งได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของ Data Center รวมถึง CRC และ COM7 ที่มีฐานลูกค้าระดับปานกลางถึงบนสูงและมีอำนาจการส่งผ่านต้นทุนที่ดี นอกจากนี้ ยังแนะนำ CENTEL จากกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะไกลจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่มีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 14 วันและค่าใช้จ่ายต่อทริปสูงกว่านักท่องเที่ยวระยะสั้นประมาณ 60%
สำหรับกลุ่มหุ้นปันผลในธนาคาร แนะนำ KTB ที่มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการตั้งสำรองเติบโตโดดเด่นที่สุดในกลุ่ม พร้อมอัตราผลตอบแทนเงินปันผลประมาณ 5% และมีฐานผู้ใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลขนาดใหญ่ทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงิน ส่วน KBANK มีแนวโน้มรายได้จากค่าธรรมเนียมจากธุรกิจบริหารความมั่นคง (Wealth Management) เติบโตโดดเด่นและมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลประมาณ 5% พร้อมโอกาสเพิ่มอัตรการจ่ายเงินปันผล รวมถึงแนะนำ CPN ที่มีรายได้ค่าเช่ามั่นคงและอัตราผลตอบแทนเงินปันผลประมาณ 4.5-4%
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