บัตร Sold Out! 'WU : The Fate Begins' พร้อมเปิดฉากความสนุก สกาย-นานิ นำทีมปราบปีศาจ

ซีรีส์แฟนตาซีแอคชั่นเรื่องใหม่ 'WU อู' นำแสดงโดย สกาย วงศ์รวี และ นานิ หิรัญกฤษฎิ์ เตรียมลงจอ 5 พฤษภาคมนี้ พร้อมงานเปิดตัวที่บัตร Sold Out อย่างรวดเร็ว
ความตื่นเต้นกำลังจะมาถึงจุดสูงสุดสำหรับแฟนๆ ซีรีส์ ไทย เมื่อ GMMTV ประกาศความพร้อมในการออกอากาศ ซีรีส์ เรื่องใหม่ล่าสุด “ WU อู ” ที่นำแสดงโดยสองนักแสดงหนุ่มสุดฮอต สกาย วงศ์รวี และ นานิ หิรัญกฤษฎิ์ ซึ่งเพิ่งจะปิดกล้องไปหมาดๆ และได้ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาให้แฟนๆ ได้ชมกันแล้ว สร้างกระแสความสนใจอย่างล้นหลามในโลกโซเชียลมีเดีย ซีรีส์ เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ ซีรีส์ โรแมนติก แฟนตาซี ธรรมดา แต่เป็นการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความลึกลับ เหนือธรรมชาติ และการต่อสู้กับความชั่วร้ายที่กำลังคุกคามโลกมนุษย์ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นจาก พีท ( นานิ หิรัญกฤษฎิ์ ) ชายหนุ่มที่ต้องเผชิญกับโชคชะตาอันแสนวิบาก เมื่อเขาค้นพบว่าตัวเองมีเศษวิญญาณปีศาจสิงสถิตอยู่ภายใน ทำให้เขาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานประหลาดที่เรียกว่า “เหยา” ซึ่งเป็นพลังงานที่สามารถกลืนกินพลังชีวิตของผู้คนได้ พีทจึงต้องออกเดินทางเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับพลังนี้ และหาทางควบคุมมันก่อนที่มันจะทำร้ายคนรอบข้างเขา ในขณะเดียวกัน เขาก็ได้พบกับ นิรันดร์ ( สกาย วงศ์รวี ) ชายหนุ่มลึกลับที่มีความสามารถพิเศษ และเป็นผู้ที่นำทางพีทเข้าสู่โลกแห่ง “อู” โลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ และความลับที่รอการเปิดเผย ทั้งสองคนได้กลายเป็นคู่หูจำเป็นที่ต้องร่วมมือกันเพื่อปราบเหยาและปกป้องโลกจากภัยคุกคามของสิ่งชั่วร้าย การเดินทางของพวกเขาเต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทาย แต่ก็เต็มไปด้วยมิตรภาพ ความรัก และการเติบโตทางจิตใจ ความพิเศษของ ซีรีส์ “ WU อู ” ไม่ได้หยุดอยู่แค่เนื้อเรื่องที่น่าติดตามและการแสดงที่น่าประทับใจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการผลิตที่พิถีพิถัน ฉากที่สวยงามตระการตา และเพลงประกอบที่เข้ากับบรรยากาศของเรื่องราวได้อย่างลงตัว GMMTV ทุ่มเททรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อให้ ซีรีส์ เรื่องนี้ออกมาดีที่สุด และสร้างประสบการณ์การรับชมที่น่าจดจำให้กับผู้ชมทุกคน นอกจากนี้ ทีมงานยังได้มีการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อและตำนานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลกแห่งวิญญาณ เพื่อให้ ซีรีส์ มีความสมจริงและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น การผสมผสานระหว่างองค์ประกอบ แฟนตาซี แอคชั่น และโรแมนซ์ ทำให้ “ WU อู ” เป็น ซีรีส์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชมทุกกลุ่ม และสามารถดึงดูดความสนใจจากทั้งแฟน ซีรีส์ ไทยและแฟน ซีรีส์ ต่างประเทศได้อีกด้วย ความคาดหวังของแฟนๆ นั้นสูงมาก และทุกคนต่างก็รอคอยที่จะได้เห็นการเผชิญหน้ากันระหว่าง พีท และ นิรันดร์ ในการต่อสู้กับความชั่วร้าย และการค้นพบความจริงเกี่ยวกับโลกแห่ง “อู” ที่ซับซ้อนและลึกลับ ความนิยมของ ซีรีส์ “ WU อู ” ได้รับการพิสูจน์แล้วจากการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมงาน “WU : The Fate Begins” ซึ่งเป็นงานเปิดตัว ซีรีส์ ที่จัดขึ้น ณ CentralWorld PULSE Hall เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2026 ที่ผ่านมา บัตรทั้งหมดถูกขายหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว สร้างปรากฏการณ์ Sold Out !
ที่แสดงให้เห็นถึงกระแสความสนใจและความคาดหวังของแฟนๆ ที่มีต่อซีรีส์เรื่องนี้ GMMTV ได้ออกมาขอบคุณทุกกระแสตอบรับที่ส่งมาให้กับงาน “WU : The Fate Begins” และสัญญาว่าจะมอบความสนุกและความประทับใจให้กับผู้ชมทุกคนที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้ สำหรับแฟนๆ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานเปิดตัวซีรีส์ได้ ไม่ต้องกังวลใจ เพราะสามารถรับชมซีรีส์ “WU อู” ได้ทุกวันอังคาร เวลา 20:30 น.
ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังที่แรกได้ที่ VIU เวลา 21:30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความลึกลับในโลกแห่ง “อู” ที่จะทำให้คุณติดงอมแงมอย่างแน่นอน อย่าพลาดซีรีส์ที่กำลังจะมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการซีรีส์ไทยเรื่องนี
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ผู้เชี่ยวชาญคาด จีนเผชิญโควิดระบาดพุ่ง 3 ระลอก ช่วงฤดูหนาวนี้ถึงกลางมีนาคมปีหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจีน แถลงการ โดยให้ความเห็นต่อสถานการณ์ระบาดของโควิดในจีนช่วงฤดูหนาวนี้ถึงกลางมีนาคมปีหน้า ซึ่งเขาเชื่อว่าจีนจะเผชิญการระบาดที่รุนแรงและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงถึง 3 ระลอก
Read more »
รายงานเผยเจ้ามือเชื่อว่าราคาของ Ethereum จะร่วงลงไปที่ระดับ $400Colin Wu นักข่าวและบล็อกเกอร์ crypto ชาวจีนได้ทวีตว่าไว้โดยคาดว่าเจ้ามือ crypto บางรายได้วางเดิมพันกับ Ethereum ว่ามันจะพุ่งลงไปที่ระดับ $400
Read more »
ซ้อนแผนจับ 2 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต รีดทรัพย์ 3 แสนบาทร้านมือถือชาวจีนชายชาวจีนชื่อ Mr. WU YIWEN อายุ 31 ปี เดินทางเข้าแจ้งความกับ ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรปราการ ภายหลังจากชายฉกรรจ์ อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรรมสรรพสามิต
Read more »
นั่นไง! ผู้เสียหายเหตุจนท.สรรพสามิตอุ้มรีดเงิน กลับลำดื้อๆ อ้างเข้าใจผิด ยันไม่ถูกข่มขู่จากกรณีที่ MR.WU YIWEN อายุ 31 ปี ชาวจีน เดินทางเข้าแจ้งความกับ ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรปราการ ภายหลังจากชายฉกรรจ์ อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
Read more »
Kinnaree ฉลอง 20 ปี: บทสรุปความสำเร็จของร้านอาหารไทยร่วมสมัยระดับโลกKinnaree by Vanessa Wu ร้านอาหารไทยร่วมสมัยชื่อดังฉลองครบรอบ 20 ปี พร้อมเผยเส้นทางความสำเร็จในการนำเสนออาหารไทยแท้ด้วยความคิดสร้างสรรค์และวัตถุดิบท้องถิ่น นอกจากนี้ Vanessa Wu ผู้ก่อตั้งยังเดินหน้าผลักดัน Soft Power ด้านอาหารไทยสู่ตลาดโลก
Read more »
แจ็คสัน หวัง โชว์พลังทัวร์ MAGICMAN 2 คอนเสิร์ต Mexico City Sold Out!แจ็คสัน หวัง ประเดิมทัวร์ MAGICMAN 2 ในลาตินอเมริกาด้วยความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ คอนเสิร์ตที่ Mexico City เต็มไปด้วยแฟนคลับที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และเตรียมสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะศิลปินเอเชียคนแรกที่จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ Rio de Janeiro
Read more »