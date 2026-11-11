บัตรศึก The Inner Circle 38 & ONE ลุมพินี 178 หมดเกลี้ยง พร้อมราคาค่าใช้จ่ายสูง
บัตรเข้าชมศึกมวย The Inner Circle 38 และ ONE ลุมพินี 178 ผู้ชมทุกที่นั่งได้หายไป ทำให้แฟนมวยต้องติดตามผ่านส่องทางออนไลน์ ผู้จัดงานแจ้งราคาต่าง ๆ ในสนามลุมพินี
บัตรเข้าชมศึกมวย The Inner Circle 38 และ ONE ลุมพินี 178 ทั้งสองศึกในวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. นี้ มีการขายหมดเกลี้ยงทั้งที่นั่งบนสนาม มวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ทำให้แฟนมวยต้องหาทางติดตามผ่านสตรีมสดบน Live.ONEFC.com ผู้จัดงานได้แจ้งค่าตั๋วต่าง ๆ รวมถึงรูปแบบการเข้าชมออนไลน์ให้ชัดเจนในประกาศล่าสุด
รายละเอียดการขายบัตรและเวลาบรรเลงศึก
The Inner Circle 38 จะเริ่มครั้งต่อเนื่องวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. เวลา 18.30 น. จนถึง 20.30 น. ในขณะเดียวกัน ONE ลุมพินี 178 จะแข่งขันตั้งแต่ 20.30 - 23.30 น. ผู้จัดงานยืนยันว่าทุกที่นั่งบนสนามมวยลุมพินีขายหมดและข้อมูลราคาตั๋วมาตรฐานยังคงอยู่ตามตารางราคาเดิม 800 บาทสำหรับบ้านหลังเล็ก 1,200 บาทสำหรับสวนหลังเล็ก 2,200 บาทสำหรับสระน้ำAlso read– ส้ม” แจ้งข่าวลูกในครรภ์ เตรียมพร้อมดูแลและรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้จองบัตรในสนาม จัดให้มีช่องทางรับชมผ่านสตรีมสดออนไลน์ โดยสิทธิ์เฉพาะสมาชิก Live.ONEFC.com ซึ่งสามารถสมัครสมาชิกผ่านบัญชี LINE ได้แบบง่าย ๆ ผู้สมัครจะได้รับพิเศษ 10% ส่วนลดค่าบัตรกักเก็บออนไลน์ และได้รับเทรลว้าวอนใส่สตรีมงานสดโดยไม่ต้องเสียค่าเสียบเลย
ผลกระทบต่อตลาดบัตรและการตลาดของ ONE Championship
การขายหมดเกลี้ยงของบัตรมวยในสนามลุมพินีสะท้อนถึงความนิยมสูงของมวยไทย ONE Championship ในประเทศไทย ผู้จัดงานใช้กลยุทธ์การจำกัดจำนวนที่นั่งเพื่อสร้างความเร่งรีบในการซื้อบัตร ทำให้มีการเติบโตของยอดสมัครสมาชิกออนไลน์ประมาณ 30% เมื่อเปรียบเทียบกับรอบที่ผ่านมา
กระแสตอบรับของแฟนมวยออนไลน์ชี้ให้เห็นว่าการจัดทำแพ็คเกจพิเศษ เช่น ผู้ชมตัวอักษรและช็อปปิ้งภายในสนามเป็นวิธีที่สร้างความจดจัง นอกจากนี้ ยังมีการตีค่าบัตรเกินราคาตลาดโดยเฉพาะสำหรับแฟนมวยชั้นนำในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้จัดงานยังมีแผนขยายจำนวนที่นั่งในสนามอลีก 20% ในไตรมาสต่อไปเพื่อรับมือกับความต้องการที่สูงขึ้น
ศึกและศัตรูที่อาจเปลี่ยนเกม
ศึก The Inner Circle 38 จะมีการแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต (125‑135 ป.) รอบก่อนรองชนะเลิศ สาย A ทั้งหมด 2 คู่ โดยเริ่มจากคู่เอก "รถถัง จิตรเมืองนนท์" อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต พบกับ "น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย" อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เพื่อแย่งชิงตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ คู่รอง "ชิมอน" มวยครบเครื่องชาวญี่ปุ่น ปะทะ "รามาดาน ออนดาช" จอมหมัดจากเลบานอน
อีกทั้งมีไฮไลต์สำคัญของรายการ เช่น "ปตท. อภิชาติฟาร์ม" ดวลด้วย "ฮัมซา ราชิด" มวยดุจากโมร็อกโก, "เลนนี บลาซี" มวยจากอิตาลี แก้โถงกับ "อดัม เบนวาร์วาร์" นักชกสายแข็งจากโมร็อกโก และ "บันลือโลก ศิษย์วัชรชัย" เจอกับ "มยา ลง ชอว์" กำปั้นป้ายแดงจากเมียนมา ความสนุกจะต่อเนื่องและเต็มแน่นจนสุดท้าย
การติดตามและข้อมูลเพิ่มเติม
แฟนมวยที่ไม่มีบัตรสามารถติดตามศึกได้ทางออนไลน์ผ่าน Live.ONEFC.com ตามเวลาที่กำหนด 18:30 - 20:30 สำหรับ The Inner Circle 38 และ 20:30 - 23:30 สำหรับ ONE ลุมพินี 178 ผู้ชมสามารถเลือกวิธีการดูที่ทำให้สะดวกที่สุด รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกสตรีมออนไลน์ยังคงเปิดให้สมัครผ่านเว็บไซต์และ LINE ของ ONE Championship Thailand หากต้องการแจ้งเตือนพิเศษก่อนศึก
ด้วยความท้าทายของศึกและการจัดการที่ดีกับตลาดบัตร มวยไทย ONE ทั้งนี้ได้รับอิทธิพลจากแฟนชั้นบนและตลอดต่อเนื่องของพวกเขา การเติบโตของยอดเข้าชมศึกจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้คลายสู้แนวหน้าในอนาคต
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