บอสบิ๊ก เปิดเรื่อง 'น้องแสตมป์' ท้อง 7 เดือน เพิ่งรู้ตัวตั้งชื่อลูกว่าสตรอง
บอสบิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ยืนยันนักร้องสาวค่ายโตเกียว มิวสิก ตั้งท้อง 7 เดือน เพิ่งรู้ตัว โดยโพสต์ภาพอัลตราซาวด์และตั้งชื่อน้องว่า 'Strong' อธิบายสาเหตุที่ดูอวบเนื่องจากเล่นกีฬาสีอย่างหนัก
นายบิ๊ก หรือที่รู้จักกันในชื่อ บอสบิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ได้ออกมาเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับสถานะของ น้องแสตมป์ นักร้องสาว ชื่อดังในสังกัด โตเกียว มิวสิก หลังจากที่มีกระแสข่าวลือและข้อสงสัยจากสาธารณชนจำนวนมากก่อนหน้านี้ บอสบิ๊ก ยืนยันผ่านโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียว่า น้องแสตมป์ กำลังตั้งครรภ์มาได้ 7 เดือนแล้ว โดยเจ้าตัวเพิ่งทราบเรื่องจริงๆ ในวัยปัจจุบันนี้
บอสบิ๊กรับลูกสาวท้อง 7 เดือนเพิ่งรู้ตัว
บอสบิ๊ก ได้โพสต์รูปภาพอัลตราซาวนด์ของทารกน้อยในครรภ์พร้อมกับแคปชั่นยืนยันสถานการณ์อย่างชัดเจนว่า "7 เดือนแล้ว สรุปตั้งท้อง เพิ่งรู้ตัว เรื่องพ่อไม่ต้องถามเด้อ มันคิดว่ามันอ้วน ที่ไหนได้มีน้อง มีหลานอีกละติ" การเปิดเผยนี้เป็นการตอบข้อสงสัยที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อผู้ชมสังเกตว่าน้องแสตมป์ดูมีลักษณะอวบอ้วนขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะบริเวณพุงที่ดูออกมากกว่าปกติขณะสวมชุดการแสดงบนเวที ทำให้หลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัยในสภาวะสุขภาพของนักร้องสาวรายนี้Also read“TACE” คัมแบ็คสลัดลุคเท่ เสิร์ฟความสดใสขี้เล่นผ่านซิงเกิลใหม่ “Tippy” ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน
เหตุผลที่ดูเหมือนอ้วนและเล่นกีฬาสีหนัก
บอสบิ๊กได้อธิบายเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ทำให้น้องแสตมป์ดูอวบและอาจเข้าใจผิดว่าเกิดจากน้ำหนักตัวมากนั้น เป็นเพราะน้องแสตมป์เพิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีของค่ายอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยมีการโพสต์คลิปวิดีโอขณะน้องแสตมป์เล่นกีฬาต่างๆ อย่างเช่น วิ่งเตะบอล ตีวอลเล่ย์บอล และมีการล้มตะพึดตะพืออย่างหนัก บอสบิ๊กระบุว่าลูกในครรภ์แข็งแรงดี และกิจกรรมทางกายภาพที่เข้มข้นนี้อาจทำให้เห็นร่างกายแตกต่างไปจากเดิมหรือทำให้สับสนกับอาการตั้งครรภ์
ตั้งชื่อน้องว่าสตรองสะท้อนความแข็งแรง
เนื่องจากน้องแสตมป์เพิ่งทราบว่าตนเองตั้งครรภ์หลังจากเล่นกีฬาอย่างหนัก บอสบิ๊กจึงได้เสนอแนวทางการตั้งชื่อหลานชายหรือหลานสาวในอนาคตว่า "น้อง Strong" หรือ "สตรอง" ซึ่งมีความหมายว่า แข็งแรง เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่ว่าน้องแสตมป์เล่นกีฬาอย่างสนุกสนานทั้งวิ่งทั้งล้ม แต่ลูกในครรภ์กลับมีความแข็งแรงทนทานมาก นอกจากนี้ บอสบิ๊กยังเผยด้วยว่าน้องแสตมป์ขาดประจำเดือนไปบ้างตามปกติและไม่ค่อยได้สังเกตความเปลี่ยนแปลง จึงทำให้ไม่ทันได้สังเกตอาการตั้งครรภ์จนมาถึงระยะ 7 เดือน
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