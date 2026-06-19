ดร.เอกนิติระบุว่า บอร์ดโครงการแลนด์บริดจ์จะประชุมในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนและนักวิชาการเข้าร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะด้วย ดร.เอกนิติย้ำว่า บอร์ดโครงการแลนด์บริดจ์จะคำนึงผลกระทบทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ดร. เอกนิติระบุว่า บอร์ดโครงการแลนด์บริดจ์ จะประชุมในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนและนักวิชาการเข้าร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะด้วย ดร.
เอกนิติย้ำว่า บอร์ดโครงการแลนด์บริดจ์จะคำนึงผลกระทบทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ดร. เอกนิติระบุว่า การตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.
) ครั้งนี้ มีความแตกต่างจากในอดีต เนื่องจากมีการเชิญผู้แทนสมาพันธ์ SMEs เข้าร่วมเป็นครั้งแรก ผ่าน ดร. ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อให้เสียงของผู้ประกอบการรายเล็กมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโดยเป้าหมายสำคัญ ไม่ใช่แค่เพียงสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ต้องทำให้ผลประโยชน์จากการลงทุน กระจายไปถึง SME และคนไทยในวงกว้างแบบที่เรียกว่า 'Inclusive Growth
บอร์ดโครงการแลนด์บริดจ์ ดร.เอกนิติ การประชุม การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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