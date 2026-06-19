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บอร์ด กสทช. เตรียมชี้ชะตาโรดแมปทีวีดิจิทัล วันนี้ (19 มิ.ย.) หลังประธานยืนยันนำวาระเข้าพิจารณา

สื่อสารมวลชน News

บอร์ด กสทช. เตรียมชี้ชะตาโรดแมปทีวีดิจิทัล วันนี้ (19 มิ.ย.) หลังประธานยืนยันนำวาระเข้าพิจารณา
กสทช.ทีวีดิจิทัลโรดแมป
📆6/19/2026 5:28 AM
📰Kom_chad_luek
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ประธาน กสทช. ยืนยันนำโรดแมปทีวีดิจิทัล 5 ปี เข้าที่ประชุมวันนี้ (19 มิ.ย. 69) ท่ามกลางวาระหนาแน่น 87 รายการ ชี้โอกาสพิจารณาเพิ่มสูงขึ้นหากมีการจัดลำดับวาระใหม่

วงการ สื่อสารมวลชน จับตาใกล้ชิดกับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.

) ในวันนี้ (19 มิถุนายน 2569) หลังจากที่นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช.

ได้ให้คำมั่นกับสื่อมวลชนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะนำวาระแผนแม่บทและโรดแมปทีวีดิจิทัลเข้าสู่การพิจารณา โดยก่อนหน้านี้มีความกังวลว่าวาระดังกล่าวอาจถูกเลื่อนหรือดองไว้ เนื่องจากระเบียบวาระการประชุมมีจำนวนมากถึง 87 รายการ และวาระที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถูกจัดไว้ต้น ๆ แต่กลับอยู่กลางวาระค้างพิจารณา เมื่อเปิดระเบียบวาระการประชุม กสทช.

ครั้งที่ 18/2569 ซึ่งจัดต่อเนื่องในวันที่ 19 และ 22 มิถุนายน พบว่ามีวาระหนาแน่น โดยวาระที่ 4 เรื่องค้างพิจารณามีถึง 49 รายการ และวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณามี 24 รายการ วาระสำคัญคือ 4.25 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 3 พ. ศ. 2569-2573 และวาระ 4.26 ร่างแผนนำทางหรือโรดแมปกิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทย พ.

ศ. 2569-2573 เพื่อรองรับก่อนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลภาคพื้นดินหมดอายุในปี 2572 นอกจากนี้ยังมีวาระที่เกี่ยวข้องกับ OTT และแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น วาระ 4.28 ร่างประกาศ กสทช.

เรื่องการให้บริการแพร่เสียงแพร่ภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วาระ 4.29 มาตรการสำหรับ Connected TV วาระ 4.30 การอนุญาตในบริบทการหลอมรวมเทคโนโลยี และวาระ 4.31 แนวทางกำกับบริการแพร่ภาพแพร่เสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่าทีของนพ. สรณที่ระบุว่าจะพิจารณาแผนแม่บทและโรดแมป แต่แยกเรื่อง OTT และ National Streaming Platform ออกไป ทำให้เกิดคำถามว่า กสทช.

จะมุ่งเน้นเฉพาะโรดแมปทีวีดิจิทัลภาคพื้นดินก่อน โดยไม่แตะประเด็นการแข่งขันกับแพลตฟอร์มออนไลน์หรือไม่ การประเมินความเป็นไปได้ชี้ว่าหากการประชุมดำเนินตามลำดับวาระปกติ โอกาสที่แผนแม่บทและโรดแมปจะได้รับการพิจารณาอย่างเต็มที่มีข้อจำกัด เพราะต้องผ่านวาระค้างก่อนหน้ามากกว่า 20 รายการ ซึ่งรวมถึงเรื่องใบอนุญาต การจัดสรรคลื่น โทรคมนาคม มาตรฐานบริการ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม อย่างไรก็ตาม การยืนยันของประธาน กสทช.

ทำให้โอกาสที่วาระนี้จะถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากเดิมที่ประเมินว่าต่ำถึงปานกลาง เป็นค่อนข้างสูง หากประธานใช้บทบาทบริหารการประชุมจัดลำดับวาระใหม่หรือยกวาระนี้ขึ้นเป็นวาระยุทธศาสตร์ การตัดสินใจในวันนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออนาคตของทีวีดิจิทัลในประเทศไทย ซึ่งใบอนุญาตจะหมดอายุในปี 2572 การมีโรดแมปที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจและปรับตัวรับมือกับความท้าทายจากแพลตฟอร์มสตรีมมิงและ OTT ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะที่ผู้บริโภคจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและหลากหลายมากขึ้น แนวทางกำกับดูแลที่สมดุลระหว่างการส่งเสริมอุตสาหกรรมดั้งเดิมและการเปิดรับนวัตกรรมใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากนี้ การประชุมยังต้องพิจารณาวาระสำคัญอื่นๆ เช่น การกำกับดูแล OTT และแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและต้องการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน การแยกประเด็นนี้ออกไปอาจทำให้เกิดความล่าช้า แต่ก็ช่วยให้โฟกัสกับโรดแมปทีวีดิจิทัลได้ชัดเจนขึ้น ท่าทีของ กสทช.

ในวันนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของวงการสื่อสารมวลชนไทยในอีก 5 ปีข้างหน้

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กสทช. ทีวีดิจิทัล โรดแมป แผนแม่บท ใบอนุญาตทีวีดิจิทัล

 

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