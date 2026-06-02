บอร์ด รฟท. อนุมัติขยายสัญญาก่อสร้าง 3 โครงการรถไฟ ประกอบด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-โคราช 2 สัญญา และรถไฟทางคู่สายใหม่บ้านไผ่-นครพนม 1 สัญญา
บอร์ด รฟท. ไฟเขียวขยายสัญญาพร้อมกัน 3 โครงการ รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-โคราช และ รถไฟทางคู่ บ้านไผ่ฯ เลื่อนยาวสุด 983 วัน เหตุเวนคืนที่ดินล่าช้า-ปรับแบบก่อสร้าง บอร์ด รฟท.
อนุมัติขยายสัญญาก่อสร้าง 3 โครงการรถไฟ ประกอบด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-โคราช 2 สัญญา และรถไฟทางคู่สายใหม่บ้านไผ่-นครพนม 1 สัญญา โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-โคราช สัญญา 4-4 (ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย) และสัญญา 4-6 (ช่วงพระแก้ว-สระบุรี) ได้รับการขยายเวลาสิ้นสุดสัญญาไปถึงปี 2570 และ 2571 ตามลำดับ เนื่องจากมีการปรับแก้แบบก่อสร้าง โครงการรถไฟทางคู่บ้านไผ่-นครพนม สัญญาที่ 1 ได้รับการขยายเวลาก่อสร้างออกไป 983 วัน ทำให้สัญญาจะสิ้นสุดในปี 2572 เนื่องจากปัญหาการส่งมอบพื้นที่ล่าช้
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