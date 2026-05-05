บอร์ด NT เร่งหาทางต่ออายุ พ.อ.สรรพชัยย์ อีก 1 ปี ป้องกันสุญญากาศ

คณะกรรมการ NT พิจารณาต่ออายุวาระกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อป้องกันภาวะสุญญากาศในการบริหารงาน เนื่องจากกระบวนการสรรหายังไม่ทัน
คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กำลังเร่งพิจารณาแนวทางการ ต่ออายุวาระ การดำรงตำแหน่งของ พ.
อ.
สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ NT ออกไปอีก 1 ปี จนถึงช่วงเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2570 เนื่องจากกระบวนการสรรหาผู้บริหารคนใหม่ยังไม่สามารถเริ่มต้นได้ทันตามกำหนดการหมดวาระในเดือนกรกฎาคม 2569 การตัดสินใจนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันภาวะสุญญากาศในการบริหารงานของ NT ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ แหล่งข่าวภายใน NT เปิดเผยว่า การต่ออายุวาระของ พ.
อ. สรรพชัยย์ เป็นทางออกที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากระยะเวลาที่เหลือในการสรรหาผู้บริหารใหม่นั้นค่อนข้างจำกัด โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือน ซึ่งหากเริ่มต้นในขณะนี้ อาจไม่สามารถได้ผู้บริหารคนใหม่ทันก่อนที่ พ. อ.
สรรพชัยย์ จะหมดวาระ นอกจากนี้ การแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากไม่มีกรรมการรายใดแสดงความประสงค์ที่จะรับภาระดังกล่าว การต่ออายุวาระจึงเป็นวิธีที่สามารถรักษาความต่อเนื่องในการบริหารงานของ NT ได้ในระยะสั้น นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้รับรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ และยืนยันว่าการตัดสินใจเป็นอำนาจของคณะกรรมการ NT แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใด นางสาวแนนกล่าวว่า หลังจากได้รับมอบหมายจากนายไชยชนก ชิดชอบ ให้กำกับดูแล NT จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และได้มีการหารือกับคณะกรรมการ NT แล้ว โดยรับทราบรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุผลที่อาจต้องมีการต่ออายุวาระ เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา และความล่าช้าในการเริ่มต้นกระบวนการสรรหา อย่างไรก็ตาม นางสาวแนนเน้นย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ NT ด้านนายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดีอี ในฐานะประธานบอร์ด NT เปิดเผยว่า คณะกรรมการได้หารือประเด็นนี้แล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 และอยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาว่าการต่ออายุวาระของ พ.
อ. สรรพชัยย์ จะสามารถทำได้หรือไม่ โดยต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่าไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร. ) หากผลการตรวจสอบไม่พบข้อขัดข้อง คณะกรรมการก็สามารถพิจารณาให้ พ. อ.
สรรพชัยย์ ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ แต่ยังต้องผ่านกระบวนการประเมินอย่างรอบคอบ โดยคณะกรรมการจะมีการหารือในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 อีกครั้ง นายพชร อนันตศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เหตุผลที่คณะกรรมการต้องพิจารณาแนวทางดังกล่าว เนื่องจาก พ. อ.
สรรพชัยย์ เหลือระยะเวลาการทำงานเพียงประมาณ 1 ปีก่อนเกษียณ หากเปิดสรรหาผู้บริหารใหม่จะใช้เวลา 6-8 เดือน ซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดสุญญากาศในการบริหารงานของ NT การตั้งรักษาการก็ไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากไม่มีกรรมการรายใดประสงค์ที่จะรับภาระดังกล่าว ดังนั้น การต่ออายุวาระจึงเป็นทางเลือกที่สามารถรักษาความต่อเนื่องในการบริหารงานของ NT ได้ในระยะสั้น และช่วยให้ NT สามารถดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจของคณะกรรมการ NT ในเรื่องนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของ NT และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเท
NT พร้อมชดเชยลูกค้าเน็ตล่มทุกราย เตรียมแจ้งรายละเอียดเร็วๆนี้NT พร้อมชดเชยผู้ใช้บริการทุกราย จากเหตุบริการ NT Broadband ขัดข้อง NT ได้จัดทำแผนเยียวยาเพื่อชดเชยแก่ผู้ใช้บริการ NT Broadband ทุกราย โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบโดยด่วนต่อไป
NT แจ้งยกเลิกบริการ NT Mobile พร้อมเตรียมโอนย้ายผู้ใช้บริการสู่โครงข่าย my by NT โดยอัตโนมัติNT แจ้งยกเลิกบริการ NT Mobile พร้อมเตรียมโอนย้ายผู้ใช้บริการสู่โครงข่าย my by NT โดยอัตโนมัติ - IT News บทความใหม่ล่าสุด
สภาผู้บริโภคเตือนดีล AIS ซื้อลูกค้า NT หวั่นผูกขาดตลาดสุภิญญา เตือน ดีล AIS ซื้อ NT หวั่นผูกขาดตลาด ขณะที่ซีอีโอ NT ปฏิเสธข่าวลือ ด้าน ประเสริฐ เผย อยู่ระหว่างการศึกษา
NT เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ โทรแจ้งค้างชำระค่าบริการNT แจ้งเตือน หลายพื้นที่มีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ NT / TOT โทรศัพท์ไปหาลูกค้าผู้ใช้บริการ อ้างว่ามีค่าบริการค้างชำระ หรือแจ้งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ รวมถึงขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคล โดยระบุให้ทำการกดหมายเลข 9 เพื่อดำเนินการต่อนั้น วันที่ 11 กันยายน 2568 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT...
JAS ยืนยันเรียกชำระหนี้ 5.1 พันล้านบาท จาก NT ภายใน 29 ก.ย. ตามคำสั่งศาลJAS ยืนยันการเรียกชำระเงินกว่า 5.1 พันล้านบาทจาก NT ภายในวันที่ 29 กันยายนนี้ ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด หลังจากชนะคดีส่วนแบ่งรายได้จากโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำฝั่งตะวันออก JSTC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JAS ได้รับชัยชนะในคดีที่ฟ้องร้อง NT เรื่องส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาร่วมลงทุน ศาลฯ สั่งให้ NT ชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย และ JAS ปฏิเสธการขยายเวลาชำระหนี้
PSGC รุกธุรกิจพลังงานในภูมิภาค ลงทุนใน Nam Tien Limited Liability Companyบมจ.พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น ประสบความสำเร็จในการเข้าลงทุนในบริษัท Nam Tien Limited Liability Company (NT) เพื่อขยายสู่ธุรกิจพลังงานในภูมิภาค โดย PSGC ถือหุ้นใน NT 64% ซึ่งจะส่งผลให้ NT เป็นบริษัทย่อยที่ถูกรวมงบการเงินของกลุ่มบริษัทตั้งแต่ไตรมาส 1/69 การลงทุนครั้งนี้ต่อยอดจากโครงการด้านเหมืองแร่และทรัพยากร และรุกเข้าสู่ห่วงโซ่พลังงานในเวียดนามที่กำลังเติบโต
