บอร์ด สทบ. ไฟเขียวงบ 1,801 ล้านบาท สนับสนุน 23 โครงการฐานราก และ SML Plus
บอร์ดกองทุนหมู่บ้านอนุมัติงบปี 2570 วงเงิน 1,801 ล้านบาท สำหรับ 23 โครงการ พร้อมเพิ่มทุน SML Plus 252 ล้านบาท เพื่อยกระดับศักยภาพกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศอย่างมั่นคง
คณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ สทบ. ได้มีมติอย่างเป็นทางการในการประชุมครั้งที่ 9/2569 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เพื่ออนุมัติแผนงานและโครงการตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2570 โดยเน้นการกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจระดับฐานรากอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้เห็นชอบแผนงานและโครงการจำนวน 23 โครงการรวมกันเป็นวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,801,064,500 บาท ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการสนับสนุนภาคเกษตรกรรมและชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้มีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและปัจจัยการผลิตอย่างเพียงพอAlso readปิดฉาก 23 ปี คริสเตียโน โรนัลโด ประกาศเลิกเล่นทีมชาติโปรตุเกสทางการ
รายละเอียดโครงการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ได้รับการอนุมัติครอบคลุมหลายมิติเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น โครงการธนาคารปุ๋ยและธนาคารเมล็ดพันธุ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรโดยตรง หรือโครงการ Credit Plus ที่ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับสมาชิกกองทุน รวมถึงโครงการยกระดับหมู่บ้านนวัตกรรมพึ่งพาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาทรัพยากรภายในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
นอกจากการอนุมัติโครงการใหม่แล้ว ที่ประชุมยังได้รับทราบและยืนยันในความสำเร็จของมาตรการที่ดำเนินการไปแล้ว โดยมีการรายงานยอดรวมของกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุมัติทุนแล้วทั้งหมด 15,515 กองทุน จากวงเงินรวม 4,218,100,000 บาท ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
การอนุมัติโครงการ SML Plus ครั้งที่ 4
คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการ SML Plus หรือ โครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง (SML Plus) ใน ครั้งที่ 4 อีกด้วย โดยโครงการนี้จัดสรรงบประมาณจำนวน 252,700,000 บาท ให้กับกองทุนหมู่บ้านจำนวน 945 แห่ง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความมั่นคงให้กับระบบกองทุนหมู่บ้านในภาพรวม
เมื่อรวมกับวงเงินที่อนุมัติไปก่อนหน้านี้ใน 3 ครั้งแรก ทำให้ภาพรวมของกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุมัติทุนผ่านโครงการ SML Plus มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 15,515 กองทุน และมีวงเงินงบประมาณรวมสะสมอยู่ที่ 4,218,100,000 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการสนับสนุนรัฐต่อเศรษฐกิจชุมชน
มาตรการเพิ่มทุนและดอกเบี้ยคนละครึ่ง
อีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ที่ประชุมอนุมัติคือ การจัดสรรเพิ่มทุนสำหรับโครงการ "ไทยช่วยไทย เพิ่มทุน ดอกเบี้ยคนละครึ่ง" ในครั้งที่ 5 โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 232,860,000 บาท ให้กับกองทุนหมู่บ้านจำนวน 2,992 แห่ง เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิก
เมื่อรวมกับยอดการอนุมัติเพิ่มทุนที่เคยดำเนินการไปก่อนหน้า มีกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเพิ่มทุนรวมทั้งหมด 16,952 กองทุน และมีวงเงินงบประมาณรวมสะสมอยู่ที่ 1,327,750,000 บาท มาตรการนี้มีส่วนสำคัญในการช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนในวงกว้าง
ความโปร่งใสและผลกระทบต่อการกระจายทุน
นายสุกสมร วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้ สทบ. เร่งดำเนินการโอนเงินงบประมาณส่วนที่เหลือให้กับกองทุนหมู่บ้านให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อให้เงินถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำถึงแนวทางการบริหารงบประมาณว่า ต้องตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง โดยทุกบาทที่ใช้จ่ายต้องคุ้มค่าและโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการกองทุนหมู่บ้าน
ความร่วมมือด้านนวัตกรรมและปฏิรูปการทำงาน
นอกจากประเด็นงบประมาณ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ระหว่าง สทบ. กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับสินค้า บริการ และอาชีพของกองทุนหมู่บ้านให้ทันสมัยและแข่งขันได้ในตลาดยุคใหม่
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้รับรองร่างประกาศเจตนารมณ์เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นในการทำงาน ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. และมาตรฐาน B-READY ของธนาคารโลก เพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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