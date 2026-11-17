บอย Peacemaker ร้องไห้เสียใจ เสียเพื่อนร่วมวง พีธ พีระ เสียชีวิต
บอย Peacemaker เปิดใจเศร้าสลดหลังทราบข่าว พีธ พีระ เสียชีวิต พร้อมรำลึกความหลังร่วมวงดนตรีตำนาน Peacemaker มาอย่างยาวนานกว่า 27 ปี
เกิดเหตุเศร้าสลดในวงการเพลงไทยเมื่อมีการยืนยันการจากไปของ พีธ พีระ ศิลปินหนุ่มเจ้าของเสียงร้องคุณภาพ อดีตสมาชิกคู่หูในวงดนตรีดูโอ้ระดับตำนานอย่าง Peacemaker ซึ่งสร้างความตกตะลึงและโศกเศร้าอย่างหนักให้แก่เพื่อนร่วมวง ครอบครัว และแฟนเพลงทั่วประเทศที่ติดตามผลงานของทั้งสองมาโดยตลอด
บอย Peacemaker เปิดใจอาลัยเพื่อนร่วมทาง
ทางด้าน บอย Peacemaker เพื่อนสนิทและคู่หูร่วมวง Peacemaker ได้แสดงออกถึงความช็อกและเสียใจอย่างสุดซึ้งผ่านข้อความโพสต์ถึงเพื่อนร่วมทางคนสำคัญว่า ตนเองรู้สึกทำอะไรไม่ถูกเมื่อทราบข่าวร้าย มือที่ถือมือถือหรือเครื่องเขียนยังสั่นเทาอยู่ตลอดเวลารู้สึกภูมิใจที่ได้รู้จักและใช้เวลาร่วมกับ พีธ พีระ มาเป็นเวลาถึง 27 ปีAlso readพีธ พีระ เสียชีวิตกะทันหัน ที่บ้านพักนนทบุรี วงการเพลงสลด
บอย ย้ำเตือนความทรงจำถึงการเริ่มต้นเส้นทางดนตรีตั้งแต่เวทีแรกที่ต้องร้องเพลงร่วมกันจนสามารถผลิตอัลบั้มออกมาจำหน่าย มีโอกาสได้ออกทัวร์คอนเสิร์ตและแสดงสดไปทั่วประเทศไทยไม่รู้จำนวนนับร้อยเวที ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนี้ผูกพันกันลึกซึ้งกว่าแค่เพื่อนร่วมวงแต่คือครอบครัวเดียวกัน
ประวัติศาสตร์วงดนตรี Peacemaker ผ่านบททดสอบ
วง Peacemaker ก่อตั้งขึ้นโดยมีสมาชิกหลักคือ บอย และ พีธ พีระ ซึ่งทั้งคู่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพลงและสร้างปรากฏการณ์ในวงการเพลงไทยมานานหลายทศวรรษ โดยพวกเขามีความเชี่ยวชาญในการประสานเสียงที่ลงตัวและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้แฟนเพลงจดจำได้ง่าย
ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ทั้งสองร่วมกันทำงาน บอยระบุว่า ตนเองดีใจที่ได้บอกกับ พีธ ว่าพวกเขาทำสิ่งที่หวังไว้สำเร็จแล้ว พีธ พีระ ได้พิสูจน์ความสามารถและความพยายามของตนเองต่อหน้าผู้คนจำนวนมากจนไม่มีอะไรต้องติดค้างใจอีกต่อไป ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่ของวงการดนตรี
บทส่งท้ายและคำอวยพรก่อนจากกัน
บอย Peacemaker ได้กล่าวขอบคุณ พีธ พีระ สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนได้มอบให้ตลอดช่วงเวลาร่วมกัน และยืนยันความสนิทสนมว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ยืนร้องเพลงเคียงข้างกันมาโดยตลอดและจะยังคงรู้สึกเช่นนี้ไปจนตลอดชีวิต
สุดท้ายนี้ บอยได้กล่าวคำลาอย่างอาลัยว่า ขอให้ พีธ เดินทางไปยังโลกใหม่โดยมีความปลอดภัยและสงบสุข พร้อมสัญญาว่าจะรีบกลับไปส่งเพื่อนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจะยังคงจำเพื่อนตลอดไป ขณะที่ทางสื่อบันเทิงอย่างดาราเดลี่ก็ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอให้ พี่พีธ พักผ่อนให้เป็นสุขด้วย
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