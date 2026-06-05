บอย ปกรณ์ ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่ว่า ‘หน่อง’ และ ‘ชาล็อต’ คบกัน โดยยืนยันว่าแค่เจอกันโดยบังเอิญ และไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันมากกว่าคนรู้จัก
บอย ปกรณ์ โต้ ข่าวลือ ‘หน่อง’ ซุ่มคบ ‘ชาล็อต’ ยันแค่บังเอิญเจอกัน ก่อนหน้านี้ภาพหลุดบนโลก โซเชียล เผยให้เห็นโมเมนต์ร่วมเฟรม ปาร์ตี้ ระหว่างดารานักแสดงหนุ่ม ‘ หน่อง ธนา ’ กับ ‘ ชาล็อต ออสติน ’ จนเกิดกระแสจับตาทั้งคู่ไปสนิทสนมกันตอนไหน ล่าสุดมีโอกาสเจอพี่ชาย ‘ บอย ปกรณ์ ’ เลยถามถึงเรื่องนี้ อ่านข่าวต่อ : ‘บอย’ แซว ‘เฟย์’ ควรไปเป็นนักแสดง เหตุพอรู้ว่าถ่ายคลิปก็รีบเปลี่ยนรีแอคทันที ‘มีภาพชาล็อตกับหน่องไป ปาร์ตี้ ด้วยกัน ผมไม่ได้เห็นภาพ แต่ว่าผมได้ยินมา ไม่ได้มีอะไรเลย แค่ไปเจอกันโดยบังเอิญเฉยๆ ไม่ได้ไปด้วยกัน แล้วก็ไม่ได้มี ความสัมพันธ์ อะไรมากกว่าคนรู้จัก เอาจริงๆ ผมมีคุยกับหน่องแล้ว หน่องบอกไม่มีอะไรแน่นอน เป็น เพื่อนกัน เลย เวลาน้องๆ คุยกับคนไหน ไม่ค่อยรู้หรอก อันนี้รู้จาก โซเชียล แล้วถ้าคู่นี้เขาคุยกัน ถามว่าโอเคไหม ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของหน่องแล้ว คบกับใคร มันก็เป็นการ ตัดสินใจ ของเขา หน่องเขาโสด พอโสดก็มักจะโดนจับโยงกับคนนู้นคนนี้ทั้งที่มันไม่ได้มีอะไร ผมเข้าใจ แต่คนก็ชงกับฟางมันก็มีทั้งคนเชียร์ คนชง และคนปั่น ส่วนเราเป็นคนปั่น อย่างที่ผมบอก ไม่ว่าหน่องจะ ตัดสินใจ ยังไง ผมก็เคารพการ ตัดสินใจ ของเขา แล้วคิดว่าเขาต้อง ตัดสินใจ เขา โตแล้ว เอาจริงๆ มันจะ 40 แล้วนะไอ้หน่อง เพราะฉะนั้นมันก็โตพอที่จะ ตัดสินใจ เองได้ เราก็ต้องเคารพการ ตัดสินใจ ของเขา เขาไม่อยากให้เราไปยุ่งกับเขามากเท่าไหร่หรอก เขา ตัดสินใจ แต่ถามว่าเราก็อาจจะมีช่วยดูบ้างเป็นธรรมดาของพี่น้อง แต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องอย่าลืมว่าเราจะไปดูแลเขาทั้งหมดทุกภาคส่วนเหมือนที่แม่ดูแลเขาไม่ได้ เพราะว่าผมไม่ใช่แม่เขา เราเป็นแค่พี่เขา ถ้าเกิดเป็นพ่อเป็นแม่อาจจะดูแลได้กว้างกว่า แต่พอเป็นพี่ เราก็ดูแลเขาได้ประมาณหนึ่ง เขาก็ต้อง ดูแลตัวเอง ด้ว.
บอย ปกรณ์ โต้ข่าวลือ ‘หน่อง’ ซุ่มคบ ‘ชาล็อต’ ยันแค่บังเอิญเจอกัน ก่อนหน้านี้ภาพหลุดบนโลกโซเชียลเผยให้เห็นโมเมนต์ร่วมเฟรมปาร์ตี้ระหว่างดารานักแสดงหนุ่ม ‘หน่อง ธนา’ กับ ‘ชาล็อต ออสติน’ จนเกิดกระแสจับตาทั้งคู่ไปสนิทสนมกันตอนไหน ล่าสุดมีโอกาสเจอพี่ชาย ‘บอย ปกรณ์’ เลยถามถึงเรื่องนี้ อ่านข่าวต่อ : ‘บอย’ แซว ‘เฟย์’ ควรไปเป็นนักแสดง เหตุพอรู้ว่าถ่ายคลิปก็รีบเปลี่ยนรีแอคทันที ‘มีภาพชาล็อตกับหน่องไปปาร์ตี้ด้วยกัน ผมไม่ได้เห็นภาพ แต่ว่าผมได้ยินมา ไม่ได้มีอะไรเลย แค่ไปเจอกันโดยบังเอิญเฉยๆ ไม่ได้ไปด้วยกัน แล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรมากกว่าคนรู้จัก เอาจริงๆ ผมมีคุยกับหน่องแล้ว หน่องบอกไม่มีอะไรแน่นอน เป็นเพื่อนกันเลย เวลาน้องๆ คุยกับคนไหน ไม่ค่อยรู้หรอก อันนี้รู้จากโซเชียล แล้วถ้าคู่นี้เขาคุยกัน ถามว่าโอเคไหม ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของหน่องแล้ว คบกับใคร มันก็เป็นการตัดสินใจของเขา หน่องเขาโสด พอโสดก็มักจะโดนจับโยงกับคนนู้นคนนี้ทั้งที่มันไม่ได้มีอะไร ผมเข้าใจ แต่คนก็ชงกับฟางมันก็มีทั้งคนเชียร์ คนชง และคนปั่น ส่วนเราเป็นคนปั่น อย่างที่ผมบอก ไม่ว่าหน่องจะตัดสินใจยังไง ผมก็เคารพการตัดสินใจของเขา แล้วคิดว่าเขาต้องตัดสินใจ เขาโตแล้ว เอาจริงๆ มันจะ 40 แล้วนะไอ้หน่อง เพราะฉะนั้นมันก็โตพอที่จะตัดสินใจเองได้ เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขา เขาไม่อยากให้เราไปยุ่งกับเขามากเท่าไหร่หรอก เขาตัดสินใจ แต่ถามว่าเราก็อาจจะมีช่วยดูบ้างเป็นธรรมดาของพี่น้อง แต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องอย่าลืมว่าเราจะไปดูแลเขาทั้งหมดทุกภาคส่วนเหมือนที่แม่ดูแลเขาไม่ได้ เพราะว่าผมไม่ใช่แม่เขา เราเป็นแค่พี่เขา ถ้าเกิดเป็นพ่อเป็นแม่อาจจะดูแลได้กว้างกว่า แต่พอเป็นพี่ เราก็ดูแลเขาได้ประมาณหนึ่ง เขาก็ต้องดูแลตัวเองด้ว
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