บอย ปกรณ์ เปิดใจบริจาค 100,000 บาท ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ลุยปัญหา มูลนิธิถูกจับตา
บอย ปกรณ์ เผยสาเหตุบริจาค 100,000 บาท ให้มูลนิธิบุดดาหลวง หลังเห็นความลำบากน้ำท่วมหาดใหญ่ ยอมรับหากเงินไม่ถึงมือผู้ยากแค้นจะเสียดาย แต่ยังไม่รีบแจ้งความ
บอย ปกรณ์ บุญเจริญ ดารานักแสดงชื่อดัง ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประเด็นการ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ผ่าน มูลนิธิบุดดาหลวง ที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมอย่างกว้างขวาง ในงาน BEAUTRIUM 15th ANNIVERSARY BEAUTY TOGETHER ที่จัดขึ้นบริเวณสยามสแควร์ วอล์กกิ้ง สตรีท เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567
เหตุผลและแรงบันดาลใจในการบริจาค
นักแสดงหนุ่มเปิดเผยว่า motivation หลักในการตัดสินใจโอนเงินเข้ามูลนิธิเกิดจากการติดตามข่าวสารภาวะน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นความเจ็บปวดที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ยากลำบากของผู้ประสบภัยอย่างชัดเจนAlso readชาวบ้านแฉเจ้าอาวาสเสพสังวาสหน้ากุฏิ หวั่นหอบเงินกฐินหนี
บอย ปกรณ์ เล่าต่อว่า ตนเองมีประสบการณ์ตรงกับความทุกข์ทรมานจากภัยธรรมชาติมาแล้วในช่วงมหาอุทกภัยปี 2554 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งตนเองและทีมงานเคยลงพื้นที่ไปแจกถุงยังชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายจุด ทำให้เข้าใจดีว่าน้ำท่วมส่งผลอย่างไรต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
เมื่อเห็นภาพข่าวสารจากหาดใหญ่ รวมถึงทราบว่ามีเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงหลายรายได้สัมผัสถึงความทุกข์ยากในจุดนั้น ทำให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจอย่างรุนแรง และต้องการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุดเท่าที่ตนเองจะพึงทำได้
ความมั่นใจและเหตุผลที่เลือกมูลนิธิ
สำหรับเหตุผลที่เลือกบริจาคผ่านมูลนิธิบุดดาหลวง บอย ปกรณ์ ยอมรับว่ามาจากความคุ้นเคยและภาพลักษณ์การทำงานช่วยเหลือสังคมของพีค บุณยวุฒิ หรือที่เรียกกันว่า "พี่บึ้ม" ซึ่งเป็นผู้บริหารมูลนิธิคนสำคัญ
นักแสดงหนุ่มอธิบายว่าตนเองเคยร่วมงานละครกับพี่บึ้มมาหลายครั้ง ทำให้รู้จักนิสัยการทำงานและจิตใจที่เป็นคุณธรรม ทำให้เชื่อใจได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ตนเองก็ยอมรับว่าในความเป็นจริงแล้ว ตนเองไม่สามารถที่จะเดินทางไปตรวจสอบด้วยตนเองได้ว่าเงินจำนวน 100,000 บาท นั้นจะถูกส่งมอบถึงมือผู้ยากไร้จริง ๆ หรือไม่
เขาได้เปรียบเทียบว่า แม้ตัวเงินจำนวน 100,000 บาท ของตนอาจจะดูเหมือนจำนวนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยอดเงินบริจาคทั้งหมดของมูลนิธิ แต่สำหรับตัวเขาแล้ว การเลือกทางออกนี้มาจากการพยายามวางใจในหน่วยงานที่มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่เป็นประจำ
มุมมองต่อกระแสข่าวและผลกระทบ
เมื่อมีการออกข่าวว่าเงินบริจาคอาจไม่ถูกส่งมอบถึงผู้ยากไร้อย่างแท้จริง หรืออาจมีบางส่วนถูกนำไปใช้ส่วนตัว บอย ปกรณ์ ให้สัมภาษณ์ว่าตนเองรับทราบข่าวดังกล่าวแล้วและเห็นด้วยกับกระแสความไม่พอใจของประชาชนจำนวนมาก
เขาบอกว่าหากสุดท้ายแล้วผลสอบสวนหรือข้อเท็จจริงออกมาว่าเงินของทุกคน รวมถึงเงินของเขาก็ไม่ถูกส่งมอบถึงคนยากลำบากอย่างแท้จริง เขาเองก็คงจะรู้สึกเสียดายและเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
เขายังได้กล่าวเสริมอีกว่า หากสมมติฐานที่ว่ามีการนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้ส่วนตัวจริงๆ โดยคิดเป็นสัดส่วน 20% หรือตัวเลขอื่นๆ ที่ปรากฏในข่าวนั้นเป็นจริง ตัวเงิน 100,000 บาท ของเขาก็ถือเป็นส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับภาพรวม แต่ความรู้สึกของผู้ให้ก็คือความหวังดีที่คาดหวังให้ไปถึงคนยากจน
แม้จะมีผู้บริจาคจำนวนมากเริ่มตัดสินใจเข้าแจ้งความเพื่อติดตามผลและเอาผิดกับผู้บริหารมูลนิธิ แต่บอย ปกรณ์ กลับมีมุมมองที่รอบคอบและยังไม่ได้ตัดสินใจเช่นนั้นในทันที
เขาบอกว่าต้องการรอดูความชัดเจนของข้อเท็จจริงในขั้นตอนต่อไปก่อน เพราะเชื่อว่าการกระทำใดๆ ของทุกคนย่อมมีเหตุผลและเป้าหมายของตนเอง ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งความของคนบางกลุ่มที่เน้นไปที่ยอดเงินบริจาคจำนวนมหาศาลด้วย
แผนงานในอนาคตและเรื่องส่วนตัว
ท้ายสุด ดาราหนุ่มยังกล่าวถึงเรื่องการวางแผนบริจาคเงินในอนาคตว่าจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น และจะพยายามหาหน่วยงานหรือช่องทางที่มั่นใจได้ว่าเงินจะไปถึงผู้รับอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันไม่ให้ความดีของตนเองถูกบิดเบือน
ในส่วนข่าวส่วนตัว บอย ปกรณ์ ยังมีการพูดคุยกับแก๊งเพื่อนสนิทรวมถึง "อาเล็ก" (สุรศักดิ์ วงศ์ไทย) และ "พีค บุณยวุฒิ" ในงานเปิดตัวร้าน "ไทยคูน" ร้านอาหารไทยแถวสีลม
ทั้งนี้ เขายังได้ไขความกระจ่างเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องข่าวดีในการแต่งงานกับ "พรปวีนีย์ เอียงอ้น" ที่แฟนคลับให้ความสนใจอย่างมาก โดยยืนยันว่าตนเองหายจากอาการคออักเสบแล้ว และพร้อมจะเตรียมตัวแต่งงานในปีหน้าแน่นอนตามเป้าหมายที่วางไว้
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