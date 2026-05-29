บอย อนุวัฒน์ ควง เจี๊ยบ พิจิตตรา บินตรงอังกฤษ ชาร์ตพลังเชียร์ สเปอร์ส

ข่าวบันเทิง News

บอย อนุวัฒน์ ควง เจี๊ยบ พิจิตตรา บินตรงอังกฤษ ชาร์ตพลังเชียร์ สเปอร์ส
📆5/29/2026 5:09 AM
บอย อนุวัฒน์ และ เจี๊ยบ พิจิตตรา ควงกันไปเชียร์ทีมสเปอร์ส ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ หลังจากจบคอนเสิร์ต PEACEMAKER THE RE:PEACE CONCERT 2026

29 พฤษภาคม 2569 - 11:59 น.

บอย อนุวัฒน์ ควง เจี๊ยบ พิจิตตรา บินตรงอังกฤษ ชาร์ตพลังเชียร์ สเปอร์ส ทีมรักติดขอบสนาม หลังจบคอนเสิร์ต PEACEMAKER THE RE:PEACE CONCERT 2026 หลังปล่อยพลังความสนุกบนเวทีคอนเสิร์ต PEACEMAKER THE RE:PEACE CONCERT 2026 แบบจัดเต็ม ล่าสุด บอย อนุวัฒน์ ขอควงภรรยาคนสวย เจี๊ยบ พิจิตตรา บินลัดฟ้าไปเติมพลังใจไกลถึงประเทศอังกฤษ กับ ทริปสุดฟินของแฟนบอลตัวจริง ด้วยการไปเชียร์ทีมโปรด ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ถึงสนามเหย้าแบบติดขอบสนามพรีเมียร์ลีก งานนี้ทั้งคู่จัดเต็มมาในลุคแฟนบอลสายหวาน สวมเสื้อวินเทจของสเปอร์ส พร้อมเก็บโมเมนต์คู่สุดน่ารักกลางสนามบรรยากาศสุดยิ่งใหญ่ เรียกว่าแค่ภาพเซลฟี่ก็สัมผัสได้ถึงความสุขแบบเต็มแม็กซ์ โดยเฉพาะ บอย อนุวัฒน์ ที่ดูแฮปปี้สุด ๆ กับการได้มาเชียร์ทีมรักถึงอังกฤษแบบความฝันของแฟนบอลตัวจริง ขณะที่ เจี๊ยบ พิจิตตรา ก็เสิร์ฟลุคหวานละมุนแต่แอบเท่ในเสื้อทีมสีฟ้า ยิ้มสดใสท่ามกลางสนามฟุตบอลระดับโลก ทำเอาแฟน ๆ แห่แซวว่านี่ไม่ใช่แค่ทริปดูบอล แต่เป็นทริปเติมความหวานของคู่รักสายซัพพอร์ตชัด ๆ นอกจากโมเมนต์หวาน ๆ ของทั้งคู่แล้ว บรรยากาศในสนามยังเต็มไปด้วยความคึกคัก แฟนบอลแน่นทุกที่นั่ง โดย บอย ยังโพสต์ภาพชูผ้าพันคอทีมรักด้วยรอยยิ้มแห่งความภูมิใจ สมกับเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่ตามเชียร์ถึงถิ่น เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทริปพักผ่อนหลังจบคอนเสิร์ตที่ทั้งอบอุ่น สนุก และเต็มไปด้วยพลังบวก จนแฟน ๆ ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เห็นรอยยิ้มของ บอย-เจี๊ยบ แล้วใจฟูตามไปทั้งโซเชียลเลยทีเดีย

