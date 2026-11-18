บอย ภิษณุ ประกาศจุดยืนปกป้องลูกสาว เฟรยา หลังพบคอมเมนต์วิจารณ์รูปลักษณ์
นักแสดงชายชื่อดัง บอย ภิษณุ ออกมาตอบโต้คอมเมนต์ไม่เหมาะสมที่วิจารณ์รูปลักษณ์ของลูกสาว เฟรยา ชี้เป็นพฤติกรรมผู้ใหญ่ใจแคบและเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับมารยาททางสังคมในยุคปัจจุบัน
นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง บอย ภิษณุ ยืนยันจุดยืนแข็งกร้าวในการปกป้องลูกสาว น้อง เฟรยา หลังจากพบเห็นคอมเมนต์เชิงวิพากษ์วิจารณ์รูปลักษณ์บนโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่าข้อความดังกล่าวสะท้อนทัศนคติที่ล้าสมัยและไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก
กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ บอย ภิษณุ ได้ตรวจสอบคอมเมนต์ใต้โพสต์คลิปวิดีโอความน่ารักของครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อความให้กำลังใจจากแฟนคลับ แต่มีคอมเมนต์หนึ่งระบุข้อความว่า "เป็นลูกครึ่งที่ไม่สวย" ส่งผลให้พ่อของน้องเฟรยาตัดสินใจเข้ามากล่าวตอบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อแสดงจุดยืนAlso readวิธีสะพายกระเป๋าเผยบุคลิกภาพของคุณ
เหตุผลที่จำเป็นต้องตอบโต้คอมเมนต์เชิงลบ
บอย ภิษณุ อธิบายว่าตอนแรกตั้งใจจะเมินเฉยและไม่สนใจคอมเมนต์ดังกล่าว แต่最終ตัดสินใจแทรกแซงเนื่องจากต้องการสื่อสารว่าพฤติกรรมเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสังคมกำลังก้าวสู่ปี 2026 แล้ว ซึ่งคนเป็นพ่อควรให้ความรู้และปรับทัศนคติให้เหมาะสมกับการสื่อสารในยุคใหม่
นักแสดงหนุ่มระบุว่าการแสดงความคิดเห็นใดๆ ควรผ่านการกลั่นกรองและตระหนักถึงผลลัพธ์ที่ตามมา แม้เขาจะไม่จำเป็นต้องได้รับการชมเชยเรื่องความสวยของลูกสาว แต่การมีคำพูดที่ตัดสินเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้แสดงความคิดเห็นคือผู้ใหญ่ที่ไม่เคารพในความรู้สึกของครอบครัว
มุมมองต่อมารยาทและข้อโต้แย้งทางสังคม
บอย ภิษณุ เสนอแนวคิดเรื่องมารยาททางสังคมใหม่ โดยระบุว่าความมีมารยาทต่อผู้ใหญ่นั้นควรเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เด็กควรถูกสอนให้รู้จักให้เกียรติผู้ใหญ่เสมอ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ใหญ่ก็ควรมีน้ำใจและให้เกียรติเด็กเช่นกัน หากผู้ใหญ่ขาดมารยาท ผู้เป็นพ่อ则认为ไม่จำเป็นต้องแสดงความสุภาพกลับมา
เขากล่าวว่าโลกปัจจุบันมีความหลากหลายในมุมมองเรื่องความงามและความน่ารักของเด็กแต่ละคน ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวที่บอกว่าใครสวยหรือไม่สวย การตัดสินจากภายนอกเป็นสิ่งที่ล้าสมัยและอาจส่งผลเสียต่อจิตใจเด็กได้ จึงจำเป็นที่ต้องมีการทบทวนพฤติกรรมการแสดงออกในโซเชียลมีเดีย
ความรับผิดชอบของพ่อแม่ในสังคมออนไลน์
ในฐานะนักแสดงและบุคคลสาธารณะ บอย ภิษณุ ยอมรับว่าตัวเองสามารถรองรับคำวิจารณ์เกี่ยวกับรูปลักษณ์หรือผลงานได้ แต่เมื่อเป็นเรื่องของลูกสาว ซึ่งยังอยู่ในวัยเด็ก การให้เกียรติและปกป้องจึงเป็นหน้าที่หลักของพ่อแม่ เขาเข้าใจว่าแฟนคลับอาจมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย แต่ไม่ยอมรับการวิจารณ์ที่กระทบต่อความรู้สึกหรือภาพลักษณ์ของเด็ก
นอกจากนี้เขายังกล่าวถึงกรณีที่มีแฟนคลับของน้องเฟรยาเข้าไปจัดการกับคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมแทนเขา ซึ่งเขาเห็นด้วยกับการปกป้องเด็ก แต่ตัวเองก็ยังจำเป็นต้องออกมาพูดเพื่อเป็นตัวอย่างว่าพ่อแม่ควรยืนหยัดในบทบาทของตน และไม่นำคำพูดเหล่านั้นมาเก็บคิดหรือใส่ใจเกินจำเป็น
บทสรุปและแนวทางปฏิบัติในอนาคต
บอย ภิษณุ สรุปว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ต้องกังวล แต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมสังคม เขาไม่ได้โกรธแค้นหรือเก็บมาคิดใดๆ แต่ต้องการให้เป็นแนวทางว่าหากมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก พ่อแม่ควรมีความกล้าที่จะแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องบุตรหลานของตน
ในท้ายที่สุดแล้ว การสื่อสารในสังคมออนไลน์จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับเด็กและผู้ที่ยังเติบโตไม่เต็มที่ การสร้างวัฒนธรรมการพูดคุยที่สุภาพและให้เกียรติกันจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมควรช่วยกันดูแลและปรับปรุง
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