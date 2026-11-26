บอดี้สแลม ประกาศชื่ออัลบั้มชุด 9 และคอนเสิร์ต ราชมังฯ 2570 ด้วยเพลง 'รักครึ่งนึง อดทนครึ่งนึง'
วงบอดี้สแลมปล่อยซิงเกิลนำอัลบั้มชุดที่ 9 ชื่อ 'รักครึ่งนึง อดทนครึ่งนึง' บอกเล่าเรื่องราวความรักและความอดทน พร้อมประกาศจัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังคลา กีฬาสถาน ปี 2570
วง บอดี้สแลม ประกาศเปิดตัวซิงเกิลแรกจากสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 9 ภายใต้แนวคิด 'รักครึ่งนึง อดทนครึ่งนึง' โดยนำปรัชญาชีวิตคู่ของตูน บอดี้สแลม มาร้อยเรียงเป็นบทเพลงที่สะท้อนความจริงของการใช้ชีวิต
ที่มาของแนวคิดและสมาชิกวง
แรงบันดาลใจของเพลงนี้มาจากคำพูดของพ่อ ตูน บอดี้สแลม ที่ให้ข้อคิดเรื่องเคล็ดลับการครองรักกับแม่ที่ยาวนานกว่า 40 ปี ว่าชีวิตคู่นั้นมีทั้งความรักครึ่งนึงและความอดทนครึ่งนึงAlso readตลาดเฟอร์นิเจอร์ปี’70 โตแผ่ว 1.3% 'อินเด็กซ์ฯ' แก้เกมคนคุมรายจ่าย ดันแคมเปญปลายปี 'เจาะบ้าน–โรงแรม–คาเฟ่'
สมาชิกแต่ละคนในวงบอดี้สแลมต่างผ่านบททดสอบของความอดทนเพื่อรักษาสิ่งที่รัก โอม เคยผ่านช่วงเวลาติดขัดแต่ฝึกฝนวันละ 6-8 ชั่วโมง ชัชสู้กับอาการแพนิค ยอดต่อสู้กับอาการเอ็นอักเสบ และปิ๊ดเรียนรู้เรื่องความอดทนจากการดูแลสัตว์เลี้ยง
การสร้างสรรค์ดนตรีและมิวสิกวิดีโอ
อุทัย หะริ รับหน้าที่สร้างสรรค์ทำนองเพลงส่วน โป โปษยะนุกูล เขียนเนื้อร้อง เพื่อตีความความสัมพันธ์ระหว่างความรักและความอดทนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
มิวสิกวิดีโอกำกับโดย จั๊ก จิรัฏฐ์ สมภักดี โดยมี ท็อป ทศพล หมายสุข มาร่วมแสดง เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของการส่งต่อความรักจากรุ่นสู่รุ่นและการเสียสละเพื่อคนข้างกาย
ตารางคอนเสิร์ตและช่องทางฟังเพลง
วงบอดี้สแลมกำหนดจัดคอนเสิร์ตใหญ่ชื่อ 'รักครึ่งนึง อดทนครึ่งนึง' ณ ราชมังคลา กีฬาสถาน วันที่ 13 และ 14 กุมภาพันธ์ ปี 2570 เพื่อขอบคุณแฟนเพลงที่ร่วมเดินทางมาตลอด 25 ปี
สามารถติดตามฟังเพลงและรับชมมิวสิกวิดีโอได้ทาง YouTube ช่อง genierock และ Music Streaming ทุกช่องทาง รวมถึงดาวน์โหลดเสียงรอสายได้ที่ *1230006 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นต้นไป
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at KhaosodOnline
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment