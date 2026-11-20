บวท. จัดแผนบริหารการบินเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ 24-25 พ.ย. 2569
บวท. เตรียมแผนบริหารจราจรทางอากาศช่วงเทศกาลยี่เป็ง เชียงใหม่-ลำพูน 24-25 พ.ย. 2569 หลังประเมินมีเที่ยวบินกระทบ 189 เที่ยว เล็งปรับทางวิ่งและเพิ่มรอบตรวจสนามบิน
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ บวท. ประกาศแผนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศสำหรับเทศกาลประเพณี ยี่เป็ง จังหวัด เชียงใหม่ และ ลำพูน ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2569 โดยมีการประเมินจำนวนเที่ยวบินที่จะได้รับผลกระทบรวม 189 เที่ยวบิน เพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่นักท่องเที่ยว
แผนรับมือเที่ยวบินได้รับผลกระทบ 189 เที่ยวบิน
นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. ระบุว่าจากการประสานข้อมูลกับสายการบินระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2569 พบว่ามีเที่ยวบินที่ต้องปรับเปลี่ยนแผนรวม 189 เที่ยวบิน ซึ่งแบ่งเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน 52 เที่ยวบิน และปรับเวลาการบิน 137 เที่ยวบินAlso readSBF ให้สัมภาษณ์จากเรือนจำ วิเคราะห์ AI และการลงทุนใน Anthropic
อย่างไรก็ตาม เพื่อรองรับความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้น สายการบินได้เพิ่มเที่ยวบินพิเศษจำนวน 63 เที่ยวบิน บวท. จึงต้องปรับตารางการบินให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่จังหวัดอนุญาตให้มีการปล่อยโคม โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการให้คล่องตัวและลดความล่าช้า
มาตรการปรับทิศทางขึ้น-ลงและเพิ่มรอบตรวจสนามบิน
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากโคมลอย บวท. ได้ประสานงานกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ในการปรับทิศทางใช้ทางวิ่ง โดยเปลี่ยนจากการใช้ทางวิ่ง 36 ที่ขึ้นลงจากทิศเหนือ มาเป็นทางวิ่ง 18 ที่ใช้พื้นที่ทางทิศใต้ของสนามบิน
นอกจากนี้ยังเพิ่มความถี่ในการเข้าตรวจพื้นที่เขตการบินของสนามบินเชียงใหม่จาก 6 รอบ เป็น 8 รอบ และเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สำหรับการจัดการซากโคมลอย รวมถึงเตรียมอุปกรณ์สำรองและแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับเหตุผิดปกติ
กำหนดเวลาปล่อยโคมและข้อห้ามรบกวนการบิน
จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนอนุญาตให้ปล่อยโคมควันระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ส่วนโคมลอยและโคมไฟอนุญาตให้ปล่อยระหว่างเวลา 19.00-01.00 น. ของวันที่ 24 และ 25 พฤศจิกายน 2569
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือประชาชนงดกิจกรรมที่รบกวนการบิน เช่น การจุดพลุ ดอกไม้ไฟ การใช้แสงเลเซอร์ หรือการบินโดรนโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความปลอดภัยของอากาศยาน
กิจกรรม CSR สืบสานประเพณีและสร้างความปลอดภัย
บวท. จะจัดกิจกรรม CSR ในงานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนาประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2569 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีการสาธิตประดิษฐ์โคมกระต่ายเป็นทางเลือกแทนโคมลอย
กิจกรรมนี้มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงทางการบิน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีล้านนาควบคู่กับการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการเดินอากาศอย่างยั่งยืน
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