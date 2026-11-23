บวท. เตรียมรองรับเที่ยวบินลอยกระทง 2569 เพิ่ม 5.2% ย้ำความปลอดภัยการบิน
บวท. คาดการณ์เที่ยวบินเทศกาลลอยกระทง 2569 เพิ่มขึ้น 5.2% ชี้เชียงรายโตสูงสุด 16.2% เร่งบริหารจัดการจราจรทางอากาศและขอความร่วมมือประชาชนเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ออกประกาศเตรียมพร้อมยกระดับการบริหารจัดการจราจรทางอากาศทั่วประเทศ เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางทางอากาศที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2569 อย่างเข้มงวดและปลอดภัยสูงสุด
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้นำคำสั่งดังกล่าวไปยังผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ บวท. โดยระบุว่าสาเหตุหลักของการเตรียมการนี้ มาจากการคาดการณ์ยอดการเดินทางทางอากาศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สะท้อนถึงความต้องการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวที่ชัดเจนAlso readกรมอุทยานฯ เปิดรายชื่อ 10 อุทยานฯ รายได้สูงสุดปี 2569
ตัวเลขเที่ยวบินพุ่งสูง เชียงรายนำโด่ง
ข้อมูลจากการคาดการณ์ของ บวท. ระบุว่าในช่วงวันลอยกระทง ปี 2569 ระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน จะมีเที่ยวบินให้บริการรวมกันถึง 8,278 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 2,759 เที่ยวบิน ซึ่งตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.2 จากปีก่อนหน้าโดยมีท่าอากาศยานเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีอัตราเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 16.2% ตามด้วยเชียงใหม่ที่เพิ่มขึ้น 12.2% และสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้น 8.4% ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาในภาพรวมปริมาณเที่ยวบินรายท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังคงครองตำแหน่งที่มีเที่ยวบินมากที่สุดรวม 3,307 เที่ยวบิน รองลงมาคือท่าอากาศยานดอนเมืองมี 1,802 เที่ยวบิน ท่าอากาศยานภูเก็ตมี 962 เที่ยวบิน ท่าอากาศยานเชียงใหม่มี 710 เที่ยวบิน ท่าอากาศยานสมุยมี 184 เที่ยวบิน และท่าอากาศยานเชียงรายมี 129 เที่ยวบิน ตามลำดับ
มาตรการควบคุมและขอความร่วมมือประชาชน
นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจราจรทางอากาศแล้ว นายภัทรพงศ์ได้ย้ำขอความร่วมมือไปยังประชาชนอย่างเคร่งครัดให้งดการปล่อยโคมลอย โคมไฟ หรือวัตถุอันตรายใดๆ ใกล้กับเขตการบิน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้โดยสารบนเครื่องบินอย่างร้ายแรง โดย บวท. ได้นำมาตรการนี้มาประกอบการวางแผนรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจกระทบต่อการบินเพื่อให้เที่ยวบินสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. ได้ระบุเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทได้เตรียมความพร้อมบริหารจัดการจราจรทางอากาศทั่วประเทศในทุกมิติ ครอบคลุมทั้งการวางแผนรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเตรียมมาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้การเดินทางของประชาชนมีความคล่องตัวและปลอดภัยสูงสุด
ผลกระทบต่อผู้โดยสารและเที่ยวบินในอนาคต
แนวโน้มการเดินทางที่คึกคักโดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเช่น เชียงราย เชียงใหม่ และภูเก็ต สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังคงให้ความสำคัญกับการเดินทางทางอากาศในช่วงเทศกาลอย่างสูง แม้บางพื้นที่จะมีอัตราเพิ่มไม่มาก เช่น ภูเก็ตที่เพิ่มขึ้นเพียง 2.0% แต่ปริมาณเที่ยวบินรวมก็ยังคงอยู่ในระดับสูงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว
การเตรียมความพร้อมของ บวท. ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการขยายขีดความสามารถของหอบังคับการบินหรือระบบเทคโนโลยี แต่รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับประกันว่าผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดตลอดระยะเวลา 3 วันของการเดินทางช่วงลอยกระทงปี 2569 นี้
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