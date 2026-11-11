บล.บัวหลวงตั้งเป้า AUM Auto Top Funds 20,000 ล้านบาทปี 70
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) มุ่งขยายสินทรัพย์ภายใต้การบริหารบริการจัดพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติสู่ 20,000 ล้านบาทภายในปี 2570 พร้อมชูจุดเด่นทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลพอร์ตแบบครบวงจร
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ BLS ประกาศแผนยุทธศาสตร์การเติบโตของบริการจัดพอร์ต กองทุนรวม อัตโนมัติ (BLS Auto Top Funds Portfolio) โดยกำหนดเป้าหมายเพิ่มมูลค่า สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ให้บรรลุระดับ 20,000 ล้านบาท ภายในปี 2570 ซึ่งเป็นการขยายตัวจากฐานปัจจุบันที่มีมูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท
การดำเนินงานนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในโมเดลธุรกิจที่ผสมผสานเทคโนโลยีกับการจัดการโดยมนุษย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนรายย่อยและรายใหญ่ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ทั่วโลก โดยไม่ต้องเสียเวลาติดตามตลาดด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องAlso readป๊ายปายจัดงานวันเกิดแม่เบญชวนต่าย อรทัย แฟนคลับเต็มความสุข
ทิศทางกลยุทธ์บริหารพอร์ตอัตโนมัติ
บริการ BLS Auto Top Funds Portfolio เปิดให้บริการมาประมาณ 3 ปี ปัจจุบันมีจำนวนบัญชีลูกค้าอยู่ที่ประมาณ 2,000 บัญชี โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเฉลี่ยต่อพอร์ตอยู่ในช่วง 3 ถึง 5 ล้านบาท นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ยืนยันว่า เป้าหมายหลักคือการยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินของลูกค้าผ่านระบบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
จุดแข็งสำคัญของบริการนี้คือการใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัททำหน้าที่ตัดสินใจเชิงลึก ตั้งแต่การกำหนดสัดส่วนการลงทุน การคัดกรองกองทุนรวมที่เหมาะสมกับโปรไฟล์ลูกค้า ไปจนถึงการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสอดคล้องกับภาวะตลาดและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ที่ผ่านมา ทีมบริหารมีการปรับพอร์ตเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวน โดยเฉพาะในช่วงปี 2568 ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เริ่มดำเนินนโยบายภาษีนำเข้า (Tariffs) ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดการเงินทั่วโลก ทีมบริหารจึงเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยง
นอกจากเหตุการณ์ทางนโยบายแล้ว ในช่วงต้นปี 2569 ที่เกิดสถานการณ์สงครามขึ้น ทีมบริหารยังมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้มากกว่าปกติ เพื่อสร้างเสถียรภาพให้พอร์ตการลงทุนสามารถทนทานต่อแรงกระแทกจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ ในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงสร้างผลิตภัณฑ์และความหลากหลาย
สำหรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน บริการ BLS Auto Top Funds Portfolio มีโมเดลการลงทุนทั้งหมด 8 รูปแบบ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มตราสารหนี้ (Fixed Income) จำนวน 3 โมเดล และกลุ่มกระจายการลงทุนหลายสินทรัพย์และหุ้น (Cross Asset และ Equity) จำนวน 5 โมเดล
ในกลุ่มตราสารหนี้ ประกอบด้วยโมเดล FIXEDSP, FIXEDTDP และ FIXEDDP ซึ่งครอบคลุมการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการจำกัดความเสี่ยงและมีความต้องการความมั่นคงของเงินทุนเป็นหลัก
ส่วนกลุ่ม Cross Asset และ Equity นั้นประกอบด้วย Conservative Asset Allocation สำหรับผู้รับความเสี่ยงต่ำ, Moderate Asset Allocation สำหรับผู้รับความเสี่ยงปานกลาง, Aggressive Allocation สำหรับผู้รับความเสี่ยงสูง, Dividend Income Asset Allocation สำหรับผู้ที่เน้นเงินปันผลจากพอร์ตเสี่ยงสูง และ Top Country and Thematic สำหรับการลงทุนในหุ้นรายประเทศหรือกลุ่มอุตสาหกรรมตามธีมเฉพาะ
โมเดลในกลุ่มนี้สามารถกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น หุ้นต่างประเทศ ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ ทองคำและน้ำมัน รวมถึงกองทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) โดยคัดเลือกกองทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 18 แห่งที่มีความน่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มโมเดลลงทุนประเภท Income ซึ่งเน้นการสร้างรายได้ในรูปเงินปันผลหรือกระแสเงินสด เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนในอนาคตที่ต้องการสภาพคล่องสม่ำเสมอจากการลงทุน
ผลการดำเนินงานและคำแนะนำนักลงทุน
นายเสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายค้ากองทุนรวมและตราสารหนี้ บล.บัวหลวง เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริการในช่วง 2 ถึง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าหลายโมเดลสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีชี้วัด (Benchmark) ในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะในกลุ่ม Cross Asset ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน
ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการใช้กลยุทธ์เชิงรุก (Active Management) ควบคู่ไปกับการคัดเลือกกองทุนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น โดยพิจารณาทั้งผลตอบแทนย้อนหลัง ระดับความเสี่ยง และความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงาน ส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนตัดสินใจเพิ่มเงินลงทุนในพอร์ตหลังจากได้รับผลตอบแทนตามความคาดหวัง
นายเสริมศักดิ์แนะนำให้นักลงทุนเลือกโมเดลการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จริง ผู้ที่รับความเสี่ยงสูงและมองการลงทุนในระยะยาว สามารถพิจารณาโมเดล Aggressive Allocation หรือ Top Country and Thematic ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นเป็นหลัก แต่ต้องยอมรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้น
而对于นักลงทุนที่ยังกังวลต่อความผันผวนของตลาด หรือมีการลงทุนในหุ้นอยู่แล้วและต้องการกระจายความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถพิจารณาโมเดล Moderate Asset Allocation ซึ่งมีระดับความเสี่ยงปานกลาง ช่วยให้การจัดการพอร์ตมีความสมดุลมากขึ้น
เงื่อนไขสำคัญของการเข้าถึงบริการ BLS Auto Top Funds Portfolio คือการกำหนดเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 500,000 บาทต่อโมเดล โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริหารจัดการเพิ่มเติม เพื่อให้นักลงทุนเข้าถึงบริการบริหารพอร์ตในลักษณะใกล้เคียงกับกองทุนส่วนบุคคล แต่มีความยืดหยุ่นและต้นทุนที่โปร่งใสกว่า
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