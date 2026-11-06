บล.บัวหลวงคงเป้าหุ้นไทยปี2570ที่1,710จุดแนะสะสมช่วงดัชนีหดตัว
บล.บัวหลวงประเมินตลาดหุ้นไทยสิ้นปี2570แตะ1,710จุดหากสงครามคลี่คลาย แนะทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานแกร่งแนวรับ1,480-1,500จุดและจัดพอร์ตรับหุ้นปันผลจากมาตรการTISA
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด เปิดเผยภาพแนวโน้ม ตลาดหุ้นไทย ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2569 และตลอดปี 2570 โดยนายพริษฐ์พล คงวณิช ผู้ผู้อำนวยการ นักกลยุทธ์ปัจจัยพื้นฐาน ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนเพื่อการบริหารความเสี่ยง ระบุว่า ตลาดหุ้นไทย ยังเผชิญความผันผวนจากปัจจัยภายนอก แต่มีความเชื่อมั่นว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลาย ดัชนี ตลาดหุ้นไทย มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 1,600-1,650 จุด ในช่วงปลายปี 2569
ทั้งนี้ บล.บัวหลวง ยังคงเป้าหมายดัชนีตลาดหุ้นไทยสำหรับสิ้นปี 2570 ที่ระดับ 1,710 จุด โดยอิงจากสมมติฐานกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 106 บาท และอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ประมาณ 16.1 เท่า การปรับเป้าเช่นนี้สะท้อนถึงการประเมินพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากต้นทุนพลังงานและทิศทางดอกเบี้ยนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โลกAlso readรบ.กางปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปีงบฯ 2570
กลยุทธ์ลงทุนทยอยสะสมแนวรับ1,480-1,500จุด
สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงระยะสั้น นายพริษฐ์พล แนะนำให้นักลงทุนทยอยสะสมหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งในช่วงที่ตลาดมีการปรับฐานลง โดยกำหนดแนวรับสำคัญไว้ที่ระดับ 1,480-1,500 จุด การคัดเลือกหุ้นเน้นไปที่บริษัทที่มีแนวโน้มกำไรเติบโตมีกระแสเงินสดดี และมีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้พอร์ตการลงทุนในสภาวะตลาดที่มีความไม่แน่นอนสูง
ในส่วนของโครงสร้างพอร์ตการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูงและสามารถลงทุนข้ามปี นายพริษฐ์พล แนะนำให้จัดสรรสินทรัพย์ โดยลงทุนในหุ้นไทย 50-60% เพื่อรับโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจ ส่วนเงินสดและตราสารหนี้ระยะสั้นจัดไว้ที่ 25-35% เพื่อรักษาสภาพคล่อง ตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวอีก 10% และทองคำ 5% เพื่อกระจายความเสี่ยงและป้องกันมูลค่าเงินจากอัตราเงินเฟ้อ
10 หุ้นเด่นรับโอกาสData CenterและปันผลTISA
บล.บัวหลวง ได้คัดเลือก 10 หุ้นเด่นที่แนะนำให้นักลงทุนติดตาม ได้แก่ PTT ซึ่งได้รับประโยชน์จากธุรกิจที่หลากหลายและการจ่ายปันผล GULF และ BGRIM ที่ได้รับโอกาสเติบโตจากการลงทุนในศูนย์ข้อมูล (Data Center) และความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึง CRC และ COM7 ที่มีฐานลูกค้าที่มีกำลังซื้อและความสามารถในการบริหารต้นทุนที่ดี
นอกจากนี้ ยังแนะนำ CENTEL ที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากนักท่องเที่ยวระยะไกลที่มีกำลังซื้อสูง โดยคาดกำไรปี 2570 จะเติบโตโดดเด่นที่สุดในกลุ่มโรงแรม ส่วนธนาคารอย่าง KTB และ KBANK มีแนวโน้มอัตรากำลังรับผลตอบแทนจากเงินปันผลประมาณ 5% ต่อปี และมีโอกาสเติบโตจากธุรกิจดิจิทัล ขณะที่ CPN และ BDMS เป็นหุ้นเชิงรับที่มีรายได้สม่ำเสมอ คาดอัตรากำลังรับผลตอบแทนจากเงินปันผลปี 2570 ประมาณ 4-4.5%
ด้านมาตรการกระตุ้นการลงทุน นายพริษฐ์พล มองว่าหุ้นปันผลจะมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้น หากโครงการบัญชีออมเพื่อการลงทุนระยะยาว (TISA) ได้รับการอนุมัติและมสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามแนวทางที่เสนอ ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นปันผลที่มีคุณภาพมากกว่าดัชนีตลาดโดยรวม อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่พึ่งพาอำนาจซื้อกลุ่มเปราะบาง และธุรกิจบริหารหนี้ เช่น JMT และ BAM เนื่องจากภาระหนี้ครัวเรือนและค่าครองชีพที่สูงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้
ความเสี่ยงสงครามกดดันดอกเบี้ยสหรัฐสูงต่อ
ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ยังคงต้องจับตามองคือสถานการณ์สงคราม หากยืดเยื้อและทำให้ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูง จะเพิ่มต้นทุนธุรกิจ กดดันกำลังซื้อ และ迫使ให้ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดกว่าคาด นายพริษฐ์พล คาดการณ์ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในปี 2569 ทำให้กรอบบนเพิ่มเป็น 4.25% และขึ้นอีก 2 ครั้งในปี 2570 สู่ระดับ 4.75%
สำหรับประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1% ในปี 2569 ก่อนมีโอกาสปรับขึ้นเป็น 1.25% ในช่วงปลายปี 2570 เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแบบ K-shaped โดยคาดว่าการส่งออกปี 2569 จะเติบโต 16% และปี 2570 เติบโต 14% จากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และวงจรการลงทุนด้าน AI แต่การบริโภคในประเทศยังถูกกดดันจากหนี้ครัวเรือนและค่าครองชีพ
กระแสเงินทุนต่างชาติยังแสดงสัญญาณที่ดี โดยแม้ในเดือนตุลาคม 2569 จะขายสุทธิประมาณ 6,600 ล้านบาท แต่ตั้งแต่ต้นปียังซื้อสุทธิราว 18,000 ล้านบาท ในขณะที่ประมาณการกำไรตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 18.1% จากต้นปี ซึ่งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการมองโลกในแง่ดีสำหรับการลงทุนในปี 2570
เน้นพื้นฐานแกร่งรับปันผลยั่งยืน
แม้มีปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน แต่บล.บัวหลวงย้ำว่านักลงทุนไม่ควรพิจารณาเฉพาะอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงเพียงอย่างเดียว แต่ต้องดูที่แนวโน้มกำไรเติบโตและกระแสเงินสดที่รองรับการจ่ายปันผลอย่างยั่งยืน การจ่ายปันผลที่มั่นคงต้องมาจากผลประกอบการและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการรักษาเงินลงทุนให้งอกเงยในระยะยาว
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและ Data Center ยังเป็นโอกาสสำคัญ แต่ต้องติดตามว่าโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะเข้าสู่วาระการก่อสร้างและเปิดดำเนินการจริงมากน้อยเพียงใด เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง การติดตามข่าวสารและข้อมูลพื้นฐานอย่างใกล้ชิดจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการลงทุนในปีหน้า
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