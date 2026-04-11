บล.บัวหลวง ชูพอร์ตปันผล 4 ฤดู สู้ยุคเศรษฐกิจโตต่ำ ล็อก 12 หุ้นเด่น

บล.บัวหลวง แนะกลยุทธ์ลงทุน เน้นปันผล 4 ฤดู ตอบโจทย์ยุคเศรษฐกิจโตต่ำ พร้อมคัด 12 หุ้นเด่น สร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอและผลตอบแทนสูง
บล.บัวหลวง นำเสนอแนวทาง การลงทุน เพื่อรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจไทยที่เติบโตในอัตราต่ำ โดยชูพอร์ตโฟลิโอเน้นการจ่ายปันผล 4 ฤดู หรือตลอดทั้งปี เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดสม่ำเสมอ และสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า การลงทุน แบบเดิมๆ นายพิริยพล คงวาณิช ผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์พื้นฐาน สายงานวิจัย บล.
บัวหลวง ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่เข้าสู่ “ยุคเติบโตต่ำ” อย่างเต็มตัว อันเนื่องมาจากข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยข้อมูลในช่วงปี 2021–2025 ชี้ให้เห็นว่า GDP ของไทยขยายตัวเฉลี่ยเพียง 2.6% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอาเซียนอย่างมาก โครงสร้างของกำไรบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ยังได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมดั้งเดิม (Old Economy) ซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างสูง เช่น กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี ที่มีสัดส่วนถึง 29% แต่กลับมีอัตราการเติบโตที่ต่ำ ส่งผลให้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กำไรรวมของ SET เติบโตเพียง 1% ต่อปีเท่านั้น หากไม่นับรวมกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น Data Center, AI Supply Chain หรือกลุ่มสื่อสารที่มีการเติบโตสูงถึง 31% ต่อปี จะพบว่ากำไรโดยรวมของตลาดหุ้นไทยจะหดตัวลงถึง -2% ต่อปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหุ้นไทยส่วนใหญ่กำลังเผชิญกับปัญหาการสูญเสียความสามารถในการเติบโตของกำไร\เมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี พบว่าตลาดหุ้นไทยเป็น “ตลาดปันผล” อย่างแท้จริง ข้อมูลระหว่างปี 2016–2025 แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนรวมของ SET Index ที่ +19% นั้น หากหักส่วนที่เป็นเงินปันผลออกไป ผลตอบแทนจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) จะติดลบถึง -2% นั่นหมายความว่า ‘เงินปันผล’ คือแหล่งรายได้หลักเพียงหนึ่งเดียวของนักลงทุนในทศวรรษที่ผ่านมา เพื่อรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ว่า GDP จะเติบโตเพียง 1.5–2% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า บล.บัวหลวงจึงได้นำเสนอแนวทาง “พอร์ตปันผล 4 ฤดู ผ่าน FCN” (Fixed Coupon Note) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทน โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนแบบเดิมๆ พอร์ตปันผล 4 ฤดูนี้ มุ่งเน้นไปที่การสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอให้แก่นักลงทุนตลอดทั้งปี โดยมีเป้าหมายผลตอบแทนอยู่ที่ 8–12% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าพอร์ตปันผลแบบดั้งเดิมที่ให้ผลตอบแทนเพียง 4–7% นอกจากนี้ ยังเน้นการคัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพสูง เน้นกลุ่ม Defensive และกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่มีความผันผวนต่ำ เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน\บล.บัวหลวงได้ทำการคัดเลือกหุ้นเด่น 12 บริษัท ที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในพอร์ตปันผล 4 ฤดู โดยแบ่งกลุ่มตามประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้ กลุ่มธนาคาร ได้แก่ SCB (Yield 7.4%), KBANK (6.5%), KTB (6.0%), BBL (5.7%) กลุ่มพลังงานและนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ PTT (6.3%), WHAUP (6.1%), WHA (4.8%) กลุ่มอุปโภคบริโภคและบริการ ได้แก่ COM7 (5.2%), TLI (5.6%), ADVANC (4.5%), BDMS (4.3%) และ CPN (4.0%) นายพิริยพลกล่าวเพิ่มเติมว่า ในสภาวะแวดล้อมที่ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) เมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลยังคงอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงช่วงโควิด การลงทุนที่เน้นหุ้นคุณภาพสูงควบคู่กับการใช้เครื่องมือทางการเงินอย่าง FCN จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ (New Normal) ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเอาชนะตลาดหุ้นไทยที่เติบโตช้าได้ในระยะยาว แนวทางการลงทุนนี้จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบั
