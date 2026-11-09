บล.บัวหลวงแนะ 4 เทรนด์ลงทุนรับเงินทุนไหลเข้าไทย
บัวหลวงชี้ไทยมีโอกาสรับเม็ดเงินลงทุนใหม่จาก Capex Cycle และแผนรัฐ แนะจับตาเงินเฟ้อสหรัฐ ชู 4 เทรนด์หุ้นเด่นระยะสั้น ทั้งกลุ่มพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน AI
บล. บัวหลวง ประเมินแนวโน้มการจัดสรรเงินทุนใหม่ระดับโลก โดยชี้ว่าตลาด หุ้นไทย มีโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากแผนงานภาครัฐและวงจร การลงทุน ภาคเอกชน ( Capex Cycle) แม้ระยะสั้นยังมีความผันผวนจากประเด็นเงินเฟ้อสหรัฐ
นายวิกิจ ถิรวรรณรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.บัวหลวง ย้ำว่ามูลค่าหุ้นไทยในระดับปัจจุบันน่าสนใจ โดยประเมินราคาต่อกำไรล่วงหน้า (Forward P/E) อยู่ที่ 13.2 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขณะที่อัตราผลตอบแทนจากกำไรต่อหุ้น (EYG) อยู่ที่ 5.5% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.9 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปันผล 4.1% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.0 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานAlso readคมนาคมอัดงบ 4.6 แสนล้าน บูมภาคใต้ 14 เมกะโปรเจ็กต์ จ่อสร้าง 2 สะพานใหญ่ 14 พ.ย. 69
โอกาสเงินทุนไหลเข้าจาก Capex Cycle
นายวิกิจระบุว่า สินทรัพย์ต่าง ๆ กำลังเข้าสู่รอบการจัดสรรใหม่ หลังตลาดหุ้นภูมิภาคปรับตัวลง ขณะที่พันธบัตรสหรัฐ ยุโรป และทองคำเริ่มมีแรงซื้อกลับ และสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานเริ่มให้ผลตอบแทนน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงแรก การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเปิดทางให้เงินลงทุนหมุนเวียนใหม่ และคาดว่าไทยมีโอกาสได้รับเม็ดเงินเพิ่มขึ้นหากแผนงานภาครัฐมีความชัดเจน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ การลงทุนด้าน AI ที่ขับเคลื่อนโดยตราสารหนี้เทคโนโลยีและ Private Credit การกระจายความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งหนุนการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องสูงอย่างทองคำ และการใช้มาตรการภาษีสหรัฐเพื่อดึงดูดการลงทุนจากเอเชีย
มุมมองหุ้นไทยและกำไรบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหุ้นไทยระยะสั้นยังมีความเสี่ยงจากแรงขายเพื่อลดความเสี่ยง โดยเฉพาะหากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐส่งผลต่อทิศทางตลาด แต่บัวหลวงมองว่ามูลค่าหุ้นอยู่ในระดับน่าสนใจแล้ว พร้อมระบุว่าประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.1% ในรอบ 1 เดือน และ 10.8% ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา
แรงขายก่อนหน้านี้มีลักษณะกระจุกตัวในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าการอ่อนตัวของกำไรทั้งตลาด สะท้อนว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงพื้นฐานที่ดีของตลาดหุ้นไทยในระยะต่อไป
4 เทรนด์หุ้นเด่นและโอกาสระดับโลก
บัวหลวงแนะนำ 4 เทรนด์ลงทุนเด่น ได้แก่ 1) หุ้นที่ได้รับประโยชน์จากต้นทุนพลังงานที่ลดลง 2) หุ้นคุณภาพและมูลค่าที่น่าสนใจ (Quality-Value) 3) หุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI และได้รับประโยชน์จาก FDI และ 4) หุ้นที่คาดว่ากำไรจะเติบโตดีในช่วงไฮซีซัน
ขณะเดียวกัน หลายประเทศอาจใช้นโยบายสนับสนุนการลงทุนมากขึ้น เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพิ่มสัดส่วนลงทุนในหุ้นภายในประเทศ และอินเดียกำลังพิจารณายกเลิกภาษีกำไรจากการลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้น เพื่อรองรับเงินทุนที่ไหลเข้ามาใหม่
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